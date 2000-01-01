5 самых популярных баскетболистов НБА
Портал ESPN составил список самых популярных баскетболистов НБА в этом сезоне по просмотрам в социальных сетях. За кем же болельщики чаще любят следить?
5-е место — Ламело Болл
Публикации разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» посмотрели 237 млн человек.
4-е место — Стефен Карри
350 млн — столько просмотров на постах разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз».
3-е место — Виктор Вембаньяма
Публикации центрового «Сан-Антонио Спёрс» посмотрели 402 млн человек.
2-е место — Джа Морант
538 млн — столько просмотров на постах разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз».
1-е место — Леброн Джеймс
Публикации форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» посмотрели 623 млн человек.
5 самых популярных баскетболистов НБА по просмотрам в социальных сетях
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