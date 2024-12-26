Кажется, Лука Дончич снова в пролёте. Он когда-нибудь получит MVP?

Помните историю про Леонардо Ди Каприо и «Оскар»? С каждым новым фильмом казалось, что вот уж теперь награда точно от него не уйдёт. Однако актёр её наконец удостоился тогда, когда ему самому, в общем-то, стало всё равно. Он даже забыл приз в ресторане. Нечто похожее происходит с Лукой Дончичем и статуэткой MVP. Вроде бы словенец — вечный фаворит гонки, но раз за разом что-то мешает. Лидер «Далласа» не получит главную индивидуальную награду и по итогам этого сезона, на что указывает целый ряд причин.

Размытые критерии оценки

Кайри Ирвинг и Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Одиноки ли мы во Вселенной? Существуют ли параллельные миры? Будут ли когда-нибудь чёткие критерии оценки номинантов на MVP? Нужное — подчеркнуть. Среди вечных вопросов человечества полно неясности, как хватает их и с самым ценным личным призом в баскетболе. Если лига в чём-то и последовательна, так это в своей непоследовательности выбора лучшего игрока сезона. В идеале это самый сильный игрок самой сильной команды регулярного чемпионата.

На практике так складывается далеко не всегда. В сезоне-2022/2023 MVP достался Джоэлу Эмбииду. Его «Филадельфия» не была лучшей даже на традиционно менее конкурентном Западе, не говоря уже обо всей ассоциации. Или самый вопиющий пример последних лет — Расселл Уэстбрук. В 2017-м «Оклахома» финишировала только седьмой на Западе. Тех 47 побед в прошлом сезоне не хватило бы даже до прямого попадания в плей-офф. Однако Уэстбрук выбивал средний трипл-дабл за игру, чем и заслужил наивысшее признание.

Существуют и другие кейсы. В сильном контендере усилия первой звезды часто размываются на фоне качественных партнёров. Так было со Стефом Карри и Кевином Дюрантом в «Уорриорз». Оба были в полном порядке, но тормозили друг друга в споре за MVP. Схожая ситуация – в «Бостоне» образца любого из последних сезонов. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — безусловные топы, однако у них слишком хорошее окружение, чтобы сказать, что они обеспечивают результат в одиночку.

Стефен Карри и Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Если бы Дончич и должен был получить награду, то лучший шанс предоставился в прошлой регулярке. Лука продемонстрировал высочайший уровень даже в историческом разрезе. Почти 34 очка и более девяти подборов и передач за игру. Рекордные в карьере 73 очка в отдельно взятом матче. Красивая история с невыходом даже в плей-ин и прогресс до плей-офф. Постсезон к делу не относится, но вы наверняка помните тот забег «Маверикс» до финала с привычным главным действующим лицом из Словении.

При всей яркости Дончич финишировал только на третьем месте в голосовании за лучшего. Йокич и Гилджес-Александер провели классный год. Вероятно, выборщиков привлёк тот факт, что их команды финишировали выше «Далласа». Но сейчас Йокич снова лидирует во всех возможных рейтингах, а его «Денвер» ниже «Маверикс». Джокер крут, и всё такое, но где логика? Вопрос, конечно, риторический.

Травмы и правило 65 матчей

Травмированный Лука Дончич покидает площадку, сезон-2024/2025 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Уставшая от повальных пропусков встреч своих основных активов лига ввела правило обязательных 65 матчей за регулярный сезон. Только преодолев данную отметку, игрок может претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки. В споре за MVP это особенно актуально. В прошлом сезоне Джоэл Эмбиид набирал почти по 35 очков за игру, но выбыл из гонки за приз, получив повреждение. Центровой провёл 39 классных матчей, но этого слишком мало.

В подобной ситуации может оказаться и Дончич. К чести Луки, лишь раз за заокеанскую карьеру он провёл менее 65 встреч. Однако в этом сезоне данная планка может ему не покориться. Словенец сыграл две трети матчей регулярки, но постоянно страдал от различных травм. В рождественской встрече с «Миннесотой» разыгрывающий получил растяжение левой икроножной мышцы и покинул арену на костылях. По предварительным данным ESPN, он рискует выбыть на долгий срок.

Конкуренция и изменения самого Дончича

Кевин Дюрант и Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Christian Petersen/Getty Images

В фатальной невозможности MVP для Дончича конкретно в текущем сезоне заложены и другие причины, даже если он быстро восстановится и сразу вернётся на паркет. Например, высокий уровень конкуренции. В прошлом чемпионате Лука стал лучшим бомбардиром, но награду так и не получил. Сейчас его результативность упала сразу на пять очков, а он сам выпал из топ-5 главных скореров НБА.

Небольшой спад затронул не только бросковую составляющую, но и сказался на других важных статистических показателях. Дончич меньше ассистирует и реже подбирает. В прошлой регулярке Лука продемонстрировал рекордные для себя 38% трёхочковых. Сейчас — только 35,4%. Словенец атакует с игры с 46,4% точности. Меньше было только в дебютный сезон, в котором даже звёздным новичкам необходимо время на адаптацию.

Не последнюю роль в уменьшении гигантской роли Дончича в «Далласе» сыграл сознательный шаг тренерского штаба. «Маверикс» годами пытаются решить проблему чрезмерной зависимости от своего лидера. Кажется, сейчас у них начинает получаться. Функции плеймейкера чаще берёт на себя Кайри Ирвинг. С появлением Клэя Томпсона заметно повысился общий бросковый потенциал команды. Картину наглядно иллюстрирует рейтинг задействования Луки — самый низкий за пять последних сезонов.

Рейтинг задействования Дончича за 5 последних сезонов

Сезон % использования 2019/2020 35,9% 2020/2021 37,3% 2021/2022 37,5% 2022/2023 35,9% 2023/2024 32,7%

Конкуренты тоже не дремлют. Согласно рейтингу MVP от официального сайта НБА, Дончича опережают сразу трое игроков. У всех есть свои козыри. Гилджес-Александер — лучший игрок сильнейший команды Западной конференции. Яннис Адетокунбо прошёлся катком по Кубку НБА и выиграл его, попутно став MVP мини-турнира. Йокич — в топ-5 по очкам, подборам и передачам.

Впрочем, впереди ещё бо́льшая часть регулярного чемпионата, и у Дончича наверняка ещё появятся шансы. Его статистика очень похожа на прошлогодние цифры Йокича, за которые он получил награду. Однако в то, что он наконец возьмёт MVP, верится с трудом. Быть может, не из-за самого словенца. К его уровню вопросов не возникает. Болельщики хотят постоянства и чётких критериев в определении лучшего. Что ж, их можно понять.