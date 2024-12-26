На Эмбиида набросились за агрессию против женщины-судьи. Это не двойные стандарты?

Удаление центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида случилось несколько дней назад, но страсти по этому поводу до сих пор не утихают. Если кто пропустил, то дело в следующем. Накануне католического Рождества «Филадельфия» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила в упорной борьбе. Такой же упорной была и борьба соперников на площадке. Под занавес второй четверти Эмбиид нарушил правила на центровом «Спёрс» Викторе Вембаньяме, с чем не согласился, принявшись объяснять судье Дженне Шрёдер, что та была неправа.

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Женщине аргументы бигмена убедительными не показались, так что решение она отменять не стала. Диалог быстро перерос в горячий спор, сопровождавшийся агрессивным поведением Эмбиида. Чтобы утихомирить игрока, на помощь подоспели его товарищи по команде. Закончилось дело закономерно — двумя техническими фолами и удалением баскетболиста «Сиксерс». После матча комментатор Стефани Рэди высказалась о случившемся, осудив Джоэла за его поведение по отношению к женщине.

«Он сразу же начал оспаривать эпизод. Она хотела обсудить всё спокойно, а он буквально взорвался и шёл на неё, будто собираясь вступить в физическую конфронтацию. Мне это не нравится. Его пришлось сдерживать. Всё это привело к удалению. Мне как женщине есть что сказать. О чём он, чёрт возьми, думал?» — осудила семифутера Рэди. С таким же посылом выступил ряд фан-аккаунтов, а также блогеров. Каждый осудил Джоэла за агрессию против женщины. Чуть позже журналисты издания Daily Mail решили добавить жара, выкатив инсайд о том, что Эмбиид может покинуть «Филадельфию» за свою агрессивную вспышку.

И тут хочется не то чтобы вступиться за центрового (он, безусловно, неправ), а указать на необоснованность упрёков в его адрес. Нет сомнения, что так, как повёл себя Эмбиид, вести себя нельзя. В любой ситуации нужно пытаться сдерживать эмоции. Однако упрекать его за вспышку против женщины тоже будет неправильно. Ведь в данном случае Дженна Шрёдер — арбитр, который работает на встрече НБА. Эмбиид не согласился с вердиктом и стал выражать несогласие, как в случае с любым другим судьёй. В конце концов, когда североамериканская лига в 1997 году дала возможность женщинам-судьям работать на матчах мужских команд, она не делала скидок на то, что к ним нужно относиться как-то по-особенному.

Джоэл Эмбиид и Дженна Шрёдер, сезон-2024/2025 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Сегодня и особенно на Западе всё чаще можно услышать слова «гендерное равенство» или «гендерное разнообразие». НБА решительно движется в сторону того, чтобы число женщин в лиге стало больше. Если в 1997-м их было две, а в 2002-м к ним прибавилась ещё одна, то сейчас представительниц прекрасного пола в лиге работает сразу восемь. Но если речь действительно о равенстве, неправильно критиковать игрока за эмоциональную реакцию против женщины. Ведь во время игры она в первую очередь арбитр.

Шрёдер — опытная судья, которая давно работает в лиге. Матч между «Филадельфией» и «Сан-Антонио» получился для неё крайне непростым. Помимо инцидента с Эмбиидом, Дженна удалила игрока «Сиксерс» Андре Драммонда из-за фола на всё том же Вемби. Однако потом признала, что допустила ошибку. Так часто в новостные заголовки, Дженна, быть может, не попадала ещё никогда. Ещё во время игры она призналась, что облажалась. И чтобы понизить градус напряжения, Джоэл мог бы последовать её примеру и извиниться за своё несдержанное поведение.

Вести себя так в любом случае нельзя, и неважно, женщина перед тобой или мужчина. А ещё лучше, если бы Эмбиид извинился перед Шрёдер. Ведь после финального свистка она снова хрупкая женщина, а не судья. Это было бы правильно.