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Удаление Джоэла Эмбиида за споры с женщиной-судьёй, агрессивное поведения Джоэла Эмбиида, Джоэл Эмбиид и Дженна Шрёдер

На Эмбиида набросились за агрессию против женщины-судьи. Это не двойные стандарты?
Виталий Весёлый
Джоэлу уже пророчат уход из «Филадельфии»
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Джоэлу уже пророчат уход из «Филадельфии». Скандальный центровой перешёл черту?

Удаление центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида случилось несколько дней назад, но страсти по этому поводу до сих пор не утихают. Если кто пропустил, то дело в следующем. Накануне католического Рождества «Филадельфия» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча проходила в упорной борьбе. Такой же упорной была и борьба соперников на площадке. Под занавес второй четверти Эмбиид нарушил правила на центровом «Спёрс» Викторе Вембаньяме, с чем не согласился, принявшись объяснять судье Дженне Шрёдер, что та была неправа.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Женщине аргументы бигмена убедительными не показались, так что решение она отменять не стала. Диалог быстро перерос в горячий спор, сопровождавшийся агрессивным поведением Эмбиида. Чтобы утихомирить игрока, на помощь подоспели его товарищи по команде. Закончилось дело закономерно — двумя техническими фолами и удалением баскетболиста «Сиксерс». После матча комментатор Стефани Рэди высказалась о случившемся, осудив Джоэла за его поведение по отношению к женщине.

«Он сразу же начал оспаривать эпизод. Она хотела обсудить всё спокойно, а он буквально взорвался и шёл на неё, будто собираясь вступить в физическую конфронтацию. Мне это не нравится. Его пришлось сдерживать. Всё это привело к удалению. Мне как женщине есть что сказать. О чём он, чёрт возьми, думал?» — осудила семифутера Рэди. С таким же посылом выступил ряд фан-аккаунтов, а также блогеров. Каждый осудил Джоэла за агрессию против женщины. Чуть позже журналисты издания Daily Mail решили добавить жара, выкатив инсайд о том, что Эмбиид может покинуть «Филадельфию» за свою агрессивную вспышку.

И тут хочется не то чтобы вступиться за центрового (он, безусловно, неправ), а указать на необоснованность упрёков в его адрес. Нет сомнения, что так, как повёл себя Эмбиид, вести себя нельзя. В любой ситуации нужно пытаться сдерживать эмоции. Однако упрекать его за вспышку против женщины тоже будет неправильно. Ведь в данном случае Дженна Шрёдер — арбитр, который работает на встрече НБА. Эмбиид не согласился с вердиктом и стал выражать несогласие, как в случае с любым другим судьёй. В конце концов, когда североамериканская лига в 1997 году дала возможность женщинам-судьям работать на матчах мужских команд, она не делала скидок на то, что к ним нужно относиться как-то по-особенному.

Джоэл Эмбиид и Дженна Шрёдер, сезон-2024/2025

Джоэл Эмбиид и Дженна Шрёдер, сезон-2024/2025

Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Сегодня и особенно на Западе всё чаще можно услышать слова «гендерное равенство» или «гендерное разнообразие». НБА решительно движется в сторону того, чтобы число женщин в лиге стало больше. Если в 1997-м их было две, а в 2002-м к ним прибавилась ещё одна, то сейчас представительниц прекрасного пола в лиге работает сразу восемь. Но если речь действительно о равенстве, неправильно критиковать игрока за эмоциональную реакцию против женщины. Ведь во время игры она в первую очередь арбитр.

Шрёдер — опытная судья, которая давно работает в лиге. Матч между «Филадельфией» и «Сан-Антонио» получился для неё крайне непростым. Помимо инцидента с Эмбиидом, Дженна удалила игрока «Сиксерс» Андре Драммонда из-за фола на всё том же Вемби. Однако потом признала, что допустила ошибку. Так часто в новостные заголовки, Дженна, быть может, не попадала ещё никогда. Ещё во время игры она призналась, что облажалась. И чтобы понизить градус напряжения, Джоэл мог бы последовать её примеру и извиниться за своё несдержанное поведение.

Вести себя так в любом случае нельзя, и неважно, женщина перед тобой или мужчина. А ещё лучше, если бы Эмбиид извинился перед Шрёдер. Ведь после финального свистка она снова хрупкая женщина, а не судья. Это было бы правильно.

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Новости. Баскетбол
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