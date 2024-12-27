Главный школьник США решил пойти по стопам Егора Дёмина и играть в Юте

Недавно стало известно, что один из лучших баскетболистов среди американских школьников Эй Джей Дибанца принял решение со следующего года выступать за университет Бригама Янга (BYU). Напомним, именно там сейчас играет молодой россиянин Егор Дёмин. Заокеанские журналисты были немало удивлены таким выбором: почему столь элитный игрок не отправился в топовые колледжи вроде Алабамы, Канзаса или Северной Каролины? Однако если копнуть глубже, решение Эй Джея становится вполне логичным.

Дибанца — рослый форвард (206 см), который умеет на баскетбольной площадке практически всё. Он полностью соответствует требованиям современной игры, и у него явно есть все шансы стать звездой НБА. Авторитетная журналистка с аналитическим уклоном Кристен Пик так описала его игру:

«Когда Дибанца на паркете, его оппонентам сложно сосредоточиться на ком-то ещё. У него потрясающие физические данные и широкий шаг, благодаря чему он покрывает бо́льшую дистанцию за минимальное время. Он отлично двигается без мяча, а его умение набирать очки открывает пространство для всех партнёров по команде».

Эй Джей Дибанца Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Эй Джей родился в Броктоне. Это городок в штате Массачусетс с богатой спортивной историей. Здесь родились легендарные боксёры Рокки Марчиано и Марвин Хаглер. Кроме того, местная старшая школа Броктона славится своими успехами не только на региональном, но и на национальном уровне. Возможно, в скором времени этот небольшой город сможет вписать в свою историю ещё одно громкое имя.

На школьном уровне Дибанца заявил о себе довольно рано. Первой его остановкой была школа в городке Нидем, недалеко от родного Броктона. Именно там он стал лучшим игроком штата Массачусетс в своей возрастной категории. Однако прошлый сезон Дибанца провёл уже на другом конце страны — в городе Напа, близ Сан-Франциско. Именно там Эй Джей вышел на национальный уровень, начав выступать за юниорские сборные США и выиграв Кубок мира.

Но Дибанца всегда стремился к большему. Перед нынешним сезоном он переехал в Юту, где проводит свой последний год в статусе школьника. На первый взгляд, решение перебраться из солнечной Калифорнии в провинциальную Юту может показаться странным. Однако именно этот шаг говорит о его характере — Эй Джей готов идти против течения ради своих целей.

Егор Дёмин Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

Юта — отличное место для молодых ребят, которые хотят сосредоточиться на своём развитии. Здесь нет гламурных вечеринок, алкоголь и запрещённые вещества не в почёте, а девушки гораздо более консервативны, чем в раскованной Калифорнии. Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга, подробно рассказывал о местном стиле жизни. Жители Юты обожают активный отдых, спорт и природу. А природа здесь действительно завораживающая! Это идеальное место для тех, кто хочет расти как атлет.

Именно поэтому Эй Джей Дибанца решил остаться в Юте и выступать за «Кугарз». Это говорит о том, что 17-летний парень мудр не по годам и умеет правильно расставлять приоритеты. Талант — вещь не редкая, но многие молодые спортсмены упускают свои шансы из-за неправильного подхода или отсутствия дисциплины. Судя по всему, с Эй Джеем такого точно не случится.

Эй Джей Дибанца Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ещё один важный фактор — главный тренер BYU Кевин Янг. Это специалист, ради которого молодые баскетболисты готовы отказаться от топовых колледжей и приехать в Юту. Вот что сам Эй Джей сказал об этом.

Эй Джей Дибанца будущий форвард BYU «Мне многое понравилось, когда я посетил университет Бригама Янга. Конечно, для меня важно, что там работает Кевин Янг. Моя главная цель — попасть в НБА, а он тренировал моего любимого игрока Кевина Дюранта, который очень высоко отзывался о нём. В целом я был впечатлён всеми: от тренерского штаба и аналитиков до диетологов. В BYU работает много специалистов с опытом работы в НБА. Учитывая мою цель, это лучшее место для развития».

Вот такой вот парень! Посмотрим, удастся ли ему стать новым Кевином Дюрантом. Сам Эй Джей сравнивает свой стиль игры с Шеем Гилджес-Александером и Трэйси Макгрэди. Посмотрим, сможет ли он приблизиться к их уровню. А пока предлагаю насладиться его хайлайтами.

Видео можно посмотреть на канале Ballislife 2.0 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.