Скандал в Перми или чемпионство ЦСКА? Выбираем самое громкое событие в нашем баскетболе

Уже на следующей неделе будут доедать оставшиеся салаты, распивать различные напитки и продолжать отмечать главный праздник в нашей стране — Новый год! В российском баскетболе тоже будет небольшая пауза — продолжаем подводить итоги. Кто проявил себя с хорошей стороны, а кто привлёк к себе внимание каким-то скандалом?

«Чемпионат» предлагает определить самое громкое событие в российском баскетболе, которое поразило вас. В ходе голосования эпизоды будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.