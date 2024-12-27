Скандал в Перми или чемпионство ЦСКА? Выбираем самое громкое событие в нашем баскетболе

Уже на следующей неделе будут доедать оставшиеся салаты, распивать различные напитки и продолжать отмечать главный праздник в нашей стране — Новый год! В российском баскетболе тоже будет небольшая пауза — продолжаем подводить итоги. Кто проявил себя с хорошей стороны, а кто привлёк к себе внимание каким-то скандалом?
«Чемпионат» предлагает определить самое громкое событие в российском баскетболе, которое поразило вас. В ходе голосования эпизоды будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Дебют Егора Дёмина в студенческой лиге NCAA
В составе мадридского «Реала» 18-летний Егор выиграл две молодёжные Евролиги, всегда находясь на ведущих ролях в команде. Следующим шагом для юного российского баскетболиста стал переезд в США, где он стал выступать за университет Бригама Янга (BYU). Его там очень тепло приняли, и результат не заставил себя долго ждать — Дёмин в первых же матчах в студенческой лиге NCAA выделялся не то что среди своих напарников по команде, а среди почти всех игроков в лиге. Он первым в истории своего учебного заведения получил награду новичку недели, побив несколько статистических рекордов BYU. Ещё через семь дней Егора снова признали лучшим новичком в конференции — чем не признание? Сейчас Дёмин залечивает небольшое повреждение, но в 2025 году должен снова заявить о себе на весь мир!
Феноменальный старт «Локомотива-Кубань» в сезоне-2024/2025
Межсезонье для «Локо» получилось непростым: уход всех звёзд прошлых лет и увольнение Александра Секулича с поста главного тренера. Его место занял Андрей Ведищев, который и по сей день совмещает работу президента клуба и тренера. Кто бы мог подумать, что краснодарцы так стартуют в сезоне после стольких сложностей? Девять побед подряд, множество побитых рекордов результативности и достижения Ведищева как лучшего российского тренера-новичка в истории Единой лиги — всё это просто взбудоражило весь наш баскетбол. О «Локомотиве-Кубань» говорили все, а оды в адрес тренерского штаба летели отовсюду.
«Уралмаш» вышел в плей-офф Единой лиги в своём первом же сезоне
Прошлый сезон оказался для «Уралмаша» первым в истории Единой лиги. Команда первую часть регулярного чемпионата шла неплохо, но не выделялась. А вот во второй клуб из Екатеринбурга выиграл 13 из 14 матчей! Команда поменяла тренера: на место Милоша Павичевича пришёл Ростислав Вергун, ранее работавший в «Минске». И, так скажем, пошло-поехало — «Уралмаш» в своём первом же сезоне в Единой лиге пробился в плей-офф. Уральский клуб стал единственным, кто навязал борьбу командам из «большой четвёрки». Подопечные Вергуна уступили «Зениту» в четвертьфинале со счётом 2-3, в то время как УНИКС, «Локомотив-Кубань» и ЦСКА обыграли своих соперников всухую — 3-0.
Скандал имени сборной Колумбии на Кубке Дружбы в Перми
В августе 2024 года в Перми прошёл Кубок Дружбы, в котором участвовали Россия, Венесуэла, Колумбия и местный клуб «Парма». До старта турнира никто и представить не мог, что колумбийцы привезут совершенно липовый состав, собранный из любителей. К тому же организует «сборную» один из студентов, который учится в России. Федерация баскетбола Колумбии была вообще не в курсе, что их национальная команда участвует в турнире в другой стране. Российская федерация баскетбола честно призналась в проколе. Колумбийцы после матча с «Пармой», в котором они проиграли со счётом 53:155, больше не выступали на турнире.
Переход в ЦСКА лучшего защитника Олимпийских игр Алексы Аврамовича
Столичный клуб стал чемпионом Единой лиги и сохранил костяк лидеров. Нежданно-негаданно перед Олимпийскими играми в Париже, где Сербия в итоге заняла третье место, стало известно, что одна из главных звёзд этой сборной Алекса Аврамович подписал контракт с ЦСКА. Серб был признан лучшим защитником Олимпиады, потому его появление в составе армейцев ждали все. Дебют получился отличным — Аврамович стал MVP октября в Единой лиге и выдал немало красочных матчей. Алекса проявляет себя на обеих сторонах паркета, за что уже полюбился многим фанатам ЦСКА.
ЦСКА вернул себе чемпионский титул в Единой лиге
Целых два года московскому ЦСКА не доставалось чемпионство в Единой лиге. В 2022-м петербуржский «Зенит» одолел армейцев в семиматчевой серии, а в 2023-м гранд нашего баскетбола даже не пробился в финал. В этом году всё изменилось! ЦСКА перед самым стартом плей-офф уволил с поста главного тренера Эмила Райковича, на место которого был назначен знакомый с системой клуба Андреас Пистиолис, работавший в штабе Димитриса Итудиса. Армейцы катком проехались по всем в плей-офф. Только «Зениту» удалось хоть немного навязать борьбу в серии (4-2). Самый титулованный клуб в истории Единой лиги вернул себе чемпионский титул!
Уход «Руны» и «Минска» из Единой лиги ВТБ
Клуб из столицы Беларуси «Минск» в сезоне-2023/2024 выиграл лишь один матч из 40. Команда по спортивному принципу не дотягивала до остальных участников Единой лиги, поэтому команда сосредоточила свои силы на внутреннем первенстве и, вероятно, когда-то вернётся во всеми нами любимый чемпионат. «Руна» же ярко заявила о себе в первом сезоне в Единой лиге — клуб из Москвы порой навязывал борьбу лидерам и был близок к попаданию в стыковые матчи за попадание в плей-офф. Тем не менее с финансовой точки зрения клуб не потянул участие в чемпионате. На сезон-2024/2025 команда из столицы России заявиться не смогла.