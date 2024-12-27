Потеря Дончича — удар по «Далласу». Смогут ли финалисты НБА выстоять?

В Рождество все готовы к волшебству, вот и магический Лука Дончич в канун праздника должен был подарить всем любителям баскетбола великолепный перформанс. Но во время матча с «Миннесотой Тимбервулвз» звёздный разыгрывающий получил травму икроножной мышцы. Словенец покинул домашнюю арену на костылях, а сегодня прошёл дополнительное обследование. Результат — неутешительный.

По информации известного инсайдера НБА Шэмса Чарании, Дончич выбыл как минимум на месяц из-за травмы. Только по истечении этого срока Лука пройдёт повторное обследование, которое даст понять, готов лидер «Далласа» к возвращению на паркет или нет. Месяц в НБА — очень длительный период. Например, техасцы за это время должны провести 17 матчей, а это практически четверть сезона.

Лука Дончич в матче с «Миннесотой» Фото: Ron Jenkins/Getty Images

На данный момент «бродяги» занимают четвёртое место в Западной конференции, и травма лидера может серьёзно подпортить картину, так как в турнирной таблице очень высокая плотность — несколько поражений могут отодвинуть тебя сразу на значительное количество позиций. Всем остальным игрокам придётся активизироваться на полную катушку, чтобы минимизировать потерю главной звезды.

Да, Кайри Ирвинг, как показал матч с «Миннесотой», может в нужный момент включиться и подтащить на себе остальных. Энтони Эдвардс после невероятного выступления Кайри назвал его величайшим разыгрывающим, сказав, что всякий раз, когда у него начинает идти игра, его трудно остановить. На самом деле, это так, с Муравьём не поспорить! Но сумеет ли Ирвинг держать планку на протяжении целого месяца, а не только в важнейшей по интриге рождественской игре?

Кайри Ирвинг Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Вопрос довольно актуальный. Потому что Лука брал на себя огромное количество бросков и набирал в среднем 28,1 очка. Однако самое главное — Дончич в большинстве своём руководил нападением команды. Конечно, они это делают с Ирвингом поочерёдно, но всё же словенец чаще задействует партнёров. Это может стать огромной проблемой, так как Спенсер Динвидди — неплохой игрок, но сравнивать его с Лукой нельзя ни в коем случае. Небо и земля.

Теперь одноклубникам словенца придётся лучше проявлять себя. Прежде всего Ирвингу, но также и Клэю Томпсону, Пи Джею Вашингтону, Наджи Маршаллу необходимо будет брать на себя больше ответственности в отсутствие Дончича. Клуб из Техаса стал намного сильнее в защите, поэтому можно сделать основной акцент на этом компоненте игры, а за нападение станет отвечать креативный Кайри.

Напрягает лишь то, что у «Далласа» очень сложный календарь — команде предстоит сыграть с «Финиксом», «Хьюстоном», «Кливлендом», «Мемфисом», «Лейкерс» и дважды с «Денвером» и «Оклахомой». У всех соперников топовые составы, и все они претендуют на выход в плей-офф. Если отрезок без Дончича «бродягам» удастся закончить с хотя бы 50-процентным соотношением побед и поражений, это уже можно будет считать успехом.