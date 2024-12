Шак раздаёт дорогие подарки каждому встречному. Хочешь разбогатеть — попадись ему на глаза

Прославленный центровой Шакил О’Нил не играет уже почти 15 лет, но и сегодня остаётся на слуху у многих поклонников баскетбола. И дело не только в выдающихся навыках О’Нила и его экспертных оценках, которые он регулярно даёт после завершения карьеры. Первые годы Дизеля (прозвище О’Нила) не были сказкой. Отец ушёл из семьи, и юный Шак воспитывался отчимом, который был военным.

Детство мальчика проходило в США, Германии и потом опять в США. Семья вернулась в Сан-Антонио (штат Техас), где будущий звёздный игрок смог наконец спокойно заниматься баскетболом. Всё резко изменилось, когда в возрасте 20 лет Шакил попал в НБА, подписав контракт с «Орландо Мэджик». Команда выбрала габаритного центрового под первым номером на драфте 1992 года и тут же предложила ему семилетнее соглашение на $ 40 млн.

Свой первый миллион он потратил менее чем за один час вскоре после того, как деньги поступили на счёт. «Моей первой целью было сделать так, чтобы родители больше не работали», — говорил О'Нил в интервью CNN. — Я потратил $ 1 млн примерно за 45 минут, но оно того стоило». Благодарный сын не стал мелочиться и приобрёл матери и приёмному отцу по автомобилю. Купил Шак машину и для себя. Та первая трата вполне показательна. В дальнейшем О’Нил будет не раз разбрасываться деньгами. Сохранилась эта черта у него и по сей день. Недавно сын легендарного баскетболиста Шариф О'Нил рассказал, как отец не скупится на траты, чем не перестаёт удивлять даже его, становившегося свидетелем не одной покупки Шака.

Шакил О’Нил Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Он заходит в Best Buy (крупная сеть магазинов электроники и бытовой техники) и говорит: «Мне нужно зарядное устройство iPhone». Казалось бы, мелочь — всего лишь кабель, чтобы подключить телефон к компьютеру. В итоге мы уходим из магазина, прихватив с собой четыре дрона, скутер, три компьютера, кучу айфонов и что-то вроде этих маленьких игрушек-роботов. У него так всегда. Даже если день не задался, он находит способ сделать что-то хорошее для других. К примеру, мы ужинаем, и он говорит официанту: «Не забудь добавить в мой счёт этот столик, тот столик, этот и ещё тот». Аналогичные истории всегда начинаются с чего-то простого. Вроде «пойду куплю свечу», а заканчивается так, будто он решил скупить весь Walmart (крупная торговая сеть в США).

Историй, подобных тем, что рассказал Шариф, на самом деле великое множество. В 2017 году в шоу Джимми Киммела Дизель рассказал, как однажды дал щедрые чаевые. $ 4000. Всё потому, что именно эту сумму у него попросила официантка: «Когда я бываю в ресторанах, мне нравится выражать свою признательность. Поэтому, когда официанты подходят к столику, я говорю: «Чем быстрее у меня получится сделать заказ, тем бо́льшую выгоду получите вы». Уже в конце перед уходом я спрашиваю: «Сколько вы хотите?» Как-то мне назвали сумму в $ 4000. И я сказал: «Хорошо. Без проблем».

Однажды О’Нил купил телефон за $ 1 тыс. женщине, с которой случайно разговорился в магазине Best Buy. И для бывшего баскетболиста это вполне рядовая покупка. Как-то, находясь опять же в Best Buy, Шакил натолкнулся на незнакомца. Мужчина вместе со своей женой выбирал ноутбук, но, заметив кумира, не мог не подойти к нему. Незнакомец выразил Шаку соболезнования в связи со смертью сестры и Коби Брайанта. Тронутый словами поддержки О’Нил купил мужчине ноутбук, о чём тот впоследствии рассказал на своей странице в социальных сетях. «Мы [c женой] уже хотели идти, а потом к нам подошёл Шак и сказал: «Вы мне нравитесь, выберите лучший ноутбук, и я заплачу за него».

Шакил О’Нил и мужчина, которому он купил ноутбук Фото: Из личного архива мужчины

Ещё как-то Дизель приобрёл:

музыкальное оборудование для ребёнка (мальчуган просто смотрел на товар, рассчитывая подкопить денег и вернуться — как же ему повезло, что рядом в тот момент проходил О’Нил, известный своей любовью к музыке);

10 пар обуви для подростка с большим размером ноги (Шак сказал, что ему эта проблема хорошо знакома);

арендовал дом на год вперёд для 12-летнего мальчика, парализованного в результате пулевого ранения. Паренёк находился в госпитале и по предписанию врачей не мог вернуться домой, пока его семья не съехала бы со второго этажа на первый. Узнав об этом, Шак нашёл подходящий дом и перевёз туда всю семью с мальчуганом). «Я смотрел эту историю, и мне стало просто грустно. Это мог быть любой из нас. Это мог быть мой сын».

Шакил О’Нил с парализованным мальчиком Фото: Кадр из видео

И это не просто слова, а репортажи американских СМИ, в которых счастливчики рассказывали, как им повезло натолкнуться на Шака. Когда в 2008 году О’Нила обменяли из «Майами Хит» в «Финикс Санз», он потратил $ 70 тыс. на благоустройство нового дома. Для этого Шак отправился в Walmart и, по его словам, совершил самую дорогую покупку в истории этой сети. Чтобы отвезти весь товар, баскетболисту пришлось погрузить его в несколько грузовиков. «У меня самая большая покупка в истории Walmart. Их генеральный директор это подтвердит. Я потратил около $ 70 тыс. за один вечер. Я потратил так много, что в American Express подумали, что мою кредитную карту украли. Это правдивая история. Меня обменяли из «Майами». И вот я еду в «Финикс». Я очень нетерпелив. Они уже подготовили дом, но у меня там ничего не было. Никаких полотенец. Никаких кастрюль, сковородок или телевизора».

Кажется, что такими темпами О’Нил мог давно разориться. Однако это и близко не так. Если за карьеру игрока Дизель заработал порядка $ 292 млн, то сейчас, по данным Celebrity Net Worth, его состояние оценивается в $ 500 млн. При этом ещё год назад на счету именитого баскетболиста было около $ 400 млн. Шак умеет не только тратить, но и успешно инвестировать. Как-то О’Нил признавался, что верит в то, что помощь нуждающимся окупится многократно. Что ж, в случае с Шаком это правило действительно работает.