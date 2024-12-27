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Покупки Шакила О’Нила: сколько тратит Шакил О’Нил, сколько заработал Шакил О’Нил

Шак раздаёт дорогие подарки каждому встречному. Хочешь разбогатеть — попадись ему на глаза
Виталий Весёлый
Хочешь разбогатеть — попадись Шакилу на глаза
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Легендарный центровой сорит деньгами, но становится только богаче.

Прославленный центровой Шакил О’Нил не играет уже почти 15 лет, но и сегодня остаётся на слуху у многих поклонников баскетбола. И дело не только в выдающихся навыках О’Нила и его экспертных оценках, которые он регулярно даёт после завершения карьеры. Первые годы Дизеля (прозвище О’Нила) не были сказкой. Отец ушёл из семьи, и юный Шак воспитывался отчимом, который был военным.

НБА Подробнее

Детство мальчика проходило в США, Германии и потом опять в США. Семья вернулась в Сан-Антонио (штат Техас), где будущий звёздный игрок смог наконец спокойно заниматься баскетболом. Всё резко изменилось, когда в возрасте 20 лет Шакил попал в НБА, подписав контракт с «Орландо Мэджик». Команда выбрала габаритного центрового под первым номером на драфте 1992 года и тут же предложила ему семилетнее соглашение на $ 40 млн.

Свой первый миллион он потратил менее чем за один час вскоре после того, как деньги поступили на счёт. «Моей первой целью было сделать так, чтобы родители больше не работали», — говорил О'Нил в интервью CNN. — Я потратил $ 1 млн примерно за 45 минут, но оно того стоило». Благодарный сын не стал мелочиться и приобрёл матери и приёмному отцу по автомобилю. Купил Шак машину и для себя. Та первая трата вполне показательна. В дальнейшем О’Нил будет не раз разбрасываться деньгами. Сохранилась эта черта у него и по сей день. Недавно сын легендарного баскетболиста Шариф О'Нил рассказал, как отец не скупится на траты, чем не перестаёт удивлять даже его, становившегося свидетелем не одной покупки Шака.

Шакил О’Нил

Шакил О’Нил

Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Он заходит в Best Buy (крупная сеть магазинов электроники и бытовой техники) и говорит: «Мне нужно зарядное устройство iPhone». Казалось бы, мелочь — всего лишь кабель, чтобы подключить телефон к компьютеру. В итоге мы уходим из магазина, прихватив с собой четыре дрона, скутер, три компьютера, кучу айфонов и что-то вроде этих маленьких игрушек-роботов. У него так всегда. Даже если день не задался, он находит способ сделать что-то хорошее для других. К примеру, мы ужинаем, и он говорит официанту: «Не забудь добавить в мой счёт этот столик, тот столик, этот и ещё тот». Аналогичные истории всегда начинаются с чего-то простого. Вроде «пойду куплю свечу», а заканчивается так, будто он решил скупить весь Walmart (крупная торговая сеть в США).

Историй, подобных тем, что рассказал Шариф, на самом деле великое множество. В 2017 году в шоу Джимми Киммела Дизель рассказал, как однажды дал щедрые чаевые. $ 4000. Всё потому, что именно эту сумму у него попросила официантка: «Когда я бываю в ресторанах, мне нравится выражать свою признательность. Поэтому, когда официанты подходят к столику, я говорю: «Чем быстрее у меня получится сделать заказ, тем бо́льшую выгоду получите вы». Уже в конце перед уходом я спрашиваю: «Сколько вы хотите?» Как-то мне назвали сумму в $ 4000. И я сказал: «Хорошо. Без проблем».

Однажды О’Нил купил телефон за $ 1 тыс. женщине, с которой случайно разговорился в магазине Best Buy. И для бывшего баскетболиста это вполне рядовая покупка. Как-то, находясь опять же в Best Buy, Шакил натолкнулся на незнакомца. Мужчина вместе со своей женой выбирал ноутбук, но, заметив кумира, не мог не подойти к нему. Незнакомец выразил Шаку соболезнования в связи со смертью сестры и Коби Брайанта. Тронутый словами поддержки О’Нил купил мужчине ноутбук, о чём тот впоследствии рассказал на своей странице в социальных сетях. «Мы [c женой] уже хотели идти, а потом к нам подошёл Шак и сказал: «Вы мне нравитесь, выберите лучший ноутбук, и я заплачу за него».

Шакил О’Нил и мужчина, которому он купил ноутбук

Шакил О’Нил и мужчина, которому он купил ноутбук

Фото: Из личного архива мужчины

Ещё как-то Дизель приобрёл:

  • музыкальное оборудование для ребёнка (мальчуган просто смотрел на товар, рассчитывая подкопить денег и вернуться — как же ему повезло, что рядом в тот момент проходил О’Нил, известный своей любовью к музыке);
  • 10 пар обуви для подростка с большим размером ноги (Шак сказал, что ему эта проблема хорошо знакома);
  • арендовал дом на год вперёд для 12-летнего мальчика, парализованного в результате пулевого ранения. Паренёк находился в госпитале и по предписанию врачей не мог вернуться домой, пока его семья не съехала бы со второго этажа на первый. Узнав об этом, Шак нашёл подходящий дом и перевёз туда всю семью с мальчуганом). «Я смотрел эту историю, и мне стало просто грустно. Это мог быть любой из нас. Это мог быть мой сын».
Шакил О’Нил с парализованным мальчиком

Шакил О’Нил с парализованным мальчиком

Фото: Кадр из видео

И это не просто слова, а репортажи американских СМИ, в которых счастливчики рассказывали, как им повезло натолкнуться на Шака. Когда в 2008 году О’Нила обменяли из «Майами Хит» в «Финикс Санз», он потратил $ 70 тыс. на благоустройство нового дома. Для этого Шак отправился в Walmart и, по его словам, совершил самую дорогую покупку в истории этой сети. Чтобы отвезти весь товар, баскетболисту пришлось погрузить его в несколько грузовиков. «У меня самая большая покупка в истории Walmart. Их генеральный директор это подтвердит. Я потратил около $ 70 тыс. за один вечер. Я потратил так много, что в American Express подумали, что мою кредитную карту украли. Это правдивая история. Меня обменяли из «Майами». И вот я еду в «Финикс». Я очень нетерпелив. Они уже подготовили дом, но у меня там ничего не было. Никаких полотенец. Никаких кастрюль, сковородок или телевизора».

Кажется, что такими темпами О’Нил мог давно разориться. Однако это и близко не так. Если за карьеру игрока Дизель заработал порядка $ 292 млн, то сейчас, по данным Celebrity Net Worth, его состояние оценивается в $ 500 млн. При этом ещё год назад на счету именитого баскетболиста было около $ 400 млн. Шак умеет не только тратить, но и успешно инвестировать. Как-то О’Нил признавался, что верит в то, что помощь нуждающимся окупится многократно. Что ж, в случае с Шаком это правило действительно работает.

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