«Понял, что в России смогу нормально жить». В «Уралмаше» — яркий новичок из США

Американец Хэйден Далтон был последним легионером, который покинул «Самару» в результате недавней внезапной перестройки. Он присоединился к команде летом 2023 года и должен был задержаться до конца нынешнего сезона, но из-за наступивших перемен был вынужден сменить клубную прописку. Форвард предпочёл остаться в России и пополнил ряды екатеринбургского «Уралмаша», который недавно поднялся на пятую строчку в таблице Единой лиги ВТБ. Обо всём этом «Чемпионат» пообщался с легионером в эксклюзивном интервью.

Про что говорили:

О детстве, большой семье и любви к Ларри Бёрду

Хэйден Далтон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Ты родился в небольшом городке в штате Колорадо. Можешь рассказать, что это за место?

— Да, я из города Паркер, штат Колорадо. Это примерно в 25-30 минутах от центра Денвера, его окраина, как принято говорить. Это хорошее место. В моём детстве людей здесь было поменьше, но сейчас город сильно вырос, построено много жилых домов. Очень уютные районы, приятные люди.

­— Ты рос в большой семье — у твоих родителей семеро детей. Каким было ваше детство?

— Отличное детство! У меня четыре сестры и двое братьев — всегда был кто-то, с кем можно было провести время, поиграть. Мы занимались спортом, играли в настольные игры. Было здорово.

— Твоя сестра играла в волейбол в колледже. Есть в вашей семье другие спортсмены?

— Да, все мои четыре сестры играли в волейбол в колледже. Две уже давно закончили, одна только что завершила карьеру в Хьюстоне, ещё одна играет сейчас за университет Канзаса. Младший брат выступает во втором дивизионе NCAA, а самый младший тоже обожает баскетбол. Думаю, он может переплюнуть нас обоих.

— Как и когда ты начал заниматься баскетболом?

— Всё началось в раннем возрасте. С братом, который младше меня на четыре года, мы всегда играли на парковке у дома или у бабушки, у неё тоже есть баскетбольный корт. В старшей школе я стал воспринимать баскетбол более серьёзно, хотя изначально занимался волейболом, но в итоге всё поменялось.

— В детстве у тебя был любимый игрок или команда?

— Думаю, одним из моих любимых любимчиков был Ларри Бёрд. Папа показывал мне записи с его хайлайтами, потому что вживую его игру я не застал. Всегда хотел бросать так же, как он, делать броски с отклонением, трикшоты.

— Кто из тренеров оказал на тебя наибольшее влияние в юношеские годы?

— Есть одна смешная история. Когда я был совсем юным, друг моего папы был главным тренером команды, за которую я играл. Придя в команду, я бросал с двух рук. А он научил меня бросать правильно, одной рукой. Вот так в первый же день он помог стать мне более хорошим снайпером (смеётся).

— Помнишь момент, когда понял, что баскетбол — твоё призвание?

— Думаю, это было либо в предпоследний, либо в последний год в старшей школе. Как-то папа подошёл ко мне и сказал: «Эй, ты становишься всё лучше и лучше. Может, тебе стоит продолжить играть в университете?» Я ответил, что хотел бы этого. Это был классный момент между нами.

О «Самаре», переезде и поддержке болельщиков

Хэйден Далтон в «Самаре» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Не могу не спросить о твоей предыдущей команде. Ты был последним легионером, покинувшим «Самару». Можешь как-то прокомментировать сложившуюся там ситуацию?

— Сложилась неудачная ситуация. Мне нравилась «Самара», со всеми были хорошие отношения, мы планировали дать бой в этом сезоне. Из-за вещей, которые мы не можем контролировать, нам пришлось уезжать. Как и было сказано, я остался последним, ждал хорошей возможности. Мой агент сказал, что я нравлюсь «Уралмашу», и клуб может сделать предложение, надо подождать. В итоге так и произошло, и это решение далось мне легко, оно имело смысл.

— Ходили слухи, что у тебя были варианты уехать в Израиль, Грецию. Правда ли это? И если да, почему решил остаться в России?

— Кажется, из Греции предложения не было, но было предложение от израильского «Холона», где я играл прежде. И, возможно, из «Иерусалима». Я хотел присмотреться ещё, подождать других вариантов. Когда тебе делает предложение такая команда, как «Уралмаш», имеет значение тот факт, что я мог бы представить себя там. Это был переход в пределах одной лиги, что облегчало переезд.

— Как тебе в «Уралмаше»? Уже успел немного освоиться?

— Я провёл уже три игры, так что ко мне приходит всё больше понимания. Улучшается взаимосвязь с партнёрами, тренерским штабом. Переход был очень быстрым. Ещё и сложилось так, что я два раза подряд играл против «Локо», испытывал странные ощущения от этого. Сейчас начинаю изучать систему, комбинации, всё, что дают мне тренер и партнёры. Чувствую себя гораздо комфортнее.

Хэйден Далтон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Ты уже почувствовал поддержку екатеринбургских болельщиков? Они ведь одни из самых горячих в лиге.

— Болельщики определённо приняли меня, они очень добры и приветливы. Многие, в том числе и дети, подходили ко мне после игр. Помню, как громко они шумели, когда я забил первый штрафной в игре с «Локо», было очень приятно. Потрясающие люди.

— В клубе много других легионеров. Как у тебя складываются отношения с одноклубниками?

— Понемногу узнаю каждого. Я уже встречался с ними на паркете, так что нужно было просто найти общий язык. То же касается и россиян. Стараюсь подружиться с каждым в команде.

— А с тренером?

— Всё хорошо, он сказал, что следил за мной несколько лет. У него было желание пригласить меня в одну из команд, в которых он работал, и сейчас появилась возможность это осуществить. Я был рад это слышать, однозначно. Он нарисовал несколько хороших комбинаций, в которых я могу бросить по кольцу, это потрясающе (смеётся).

— Что думаешь насчёт шансов «Уралмаша» в этом сезоне?

— Мы должны попасть в топ-6. В прошлом розыгрыше плей-офф команда показала, что способна закрывать серии. Парни были близки к тому, чтобы пройти «Зенит». Так что цель — оказаться в шестёрке, понять, на кого мы выходим, а там уже бороться за выход в полуфинал и финал.

О роли в «Уралмаше» и целях на сезон

Хэйден Далтон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— В какой роли ты видишь себя в команде?

— В первую очередь хочу быть хорошим партнёром для каждого в команде — как на паркете, так и за его пределами. Всегда ставлю перед собой такую цель. Хочу быть примером в плане работоспособности, делать правильные вещи во благо команды и то, что и обычно — бросать по кольцу, быть способным защищаться против игроков разных позиций, вовремя отдавать хорошие пасы.

— Какой навык считаешь своей сильнейшей стороной?

— Назову бросок.

— А какой игровой аспект, наоборот, хотел бы улучшить?

— Игру один в один, когда мне приходится обороняться против быстрых защитников.

— Если бы тебя попросили описать себя тремя словами как баскетболиста, какими бы они были?

— Снайпер, разносторонний, трудоголик.

— Какие индивидуальные цели ставишь перед собой на этот сезон?

— Войти в игру и помогать команде побеждать любым способом — больше бросать, отдавать передачи или забирать подбор. Все команды разные, всегда стараюсь подстроиться и показать свои лучшие качества в зависимости от ситуации.

О русском языке, холодах и культуре

Хэйден Далтон Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Другие медиа пишут, что ты изучаешь русский язык. Как тебе даётся этот нелёгкий процесс?

— Да, я многому научился от своих одноклубников в «Самаре», сейчас это продолжается в «Уралмаше». Стараюсь повторять за ними, когда они что-то говорят, даже если и не всегда понимаю, о чём речь. Ещё учу русский с помощью приложения, но пока мне сложно составлять предложения из тех слов, которые я знаю.

— Урал славится своей суровой зимой. Ты готов к холодам?

— По прилёте я осознал, что здесь холоднее, чем в Самаре. Поехал в торговый центр и купил себе куртку, шапку и дополнительную защиту для лица, так что сейчас я готов (смеётся).

— А что тебе вообще больше всего нравится в России?

— Не зима! (Смеётся.) В России мне нравится культура сохранения ценностей, которые были традиционными на протяжении истории человечества.

— Какими были твои первые впечатления, когда только приехал сюда в 2023-м?

— Впечатления было только положительными. Ни разу не слышал ничего плохого о том, что я американец, повсюду меня были рады видеть. Понял, что в России смогу нормально жить.

— Екатеринбург — культурная столица Урала. Удалось ли тебе посетить местные достопримечательности?

— Пока мне не удалось ничего посетить из-за плотного графика, но я собираюсь вскоре осмотреться в городе и посетить культурные места.

— Русская кухня отличается от американской. Есть ли у тебя любимое блюдо?

— Я люблю борщ, это классическое блюдо. А ещё в России у вас много хороших блюд с рыбой, что мне очень нравится.

Про разлуку с семьёй и большие планы на будущее

Хэйден Далтон с невестой Фото: Из личного архива

— Летом ты сделал предложение своей замечательной невесте. Она живёт с тобой в России? Если да, как ей тут?

— Нет, она не в России. Возможно, она приедет с визитом. После женитьбы следующим летом она будет со мной, где бы я ни играл. Сейчас у нас отношения на расстоянии. Это непросто, но стоит того.

— А как твоя большая семья отреагировала на переезд в Россию?

— Хорошо. Главным для них было, чтобы я мог безопасно приехать в страну, чтобы со мной всё было хорошо. Моя семья не верит всему, что показывают по телевизору в США, так что я не могу сказать, что они чего-то боятся.

— Ты скучаешь по дому, по родной стране?

— Да, конечно! Это самое непростое в жизни за океаном. Быть много месяцев вдали от дома, обычно без возможности вернуться на Рождество или Новый год. Это ощущается очень тяжело, особенно в праздники.

— Чем занимаешься в свободное от баскетбола время?

— Я люблю читать разные книги, ходить в рестораны, в особенности с партнёрами по команде. Часто хожу в местную католическую церковь, смотрю фильмы, общаюсь с невестой или семьёй по телефону.

— Есть какой-нибудь интересный факт, который ты можешь рассказать о себе? Чтобы болельщики могли узнать тебя получше.

— Мы уже упоминали мою большую семью… (Смеётся.) Может быть, тот факт, что я тоже хочу большую семью и много детей, чтобы они могли приходить на игры. Такой вот план на будущее.

— Есть ли что-то, чего ты хотел бы добиться вне баскетбола, но пока не успел?

— Хотел бы начать собственный бизнес в области детских баскетбольных тренировок. Это моя мечта.

— Представь, что через 10 лет ты рассказываешь детям о своей карьере. Какую историю расскажешь первой?

— Уф, это сложный вопрос. Пусть это будет история о моём первом сезоне в Германии, когда я был отчислен спустя неделю в команде, и мне пришлось искать новую. Думаю, это будет хорошим жизненным уроком для них.