Настоящий бой UFC в матче НБА — баскетболисты решили выяснить всё силой. Видео

Что не поделили Юсуф Нуркич и Наджи Маршалл?

Матч между «Далласом» и «Финиксом», начавшийся как очередная игра регулярного сезона НБА, стремительно превратился в напряжённое противостояние с элементами боксёрского поединка. Даже без участия своих главных звёзд, Луки Дончича и Девина Букера, команды показали, что сдержанность осталась в прошлом, уступив место бурлящим эмоциям.

После того как центровой «Санз» Юсуф Нуркич уверенно протаранил Дэниела Гэффорда, заработав в атаке фол, он не удержался от словесной перепалки с Маршаллом. Видимо, сказанное задело боснийца, и он решил закончить разговор по-своему — мощным хлопком ладонью в лицо соперника.

Однако Маршалл не остался в долгу. Мгновенно среагировав, он ответил ударом кулаком в лицо Нуркича, пусть и не самым точным. Эмоциональный коктейль дополнил Пи Джей Вашингтон, который, по-видимому, решил добавить финальный штрих, толкнув Нуркича на паркет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ситуация быстро вышла из-под контроля, вынудив судей выдворить всех троих участников конфликта. Нуркич, Маршалл и Вашингтон покинули площадку, оставив свои команды в ещё большем кадровом дефиците. Матч, разумеется, продолжился, но дух противостояния, кажется, остался где-то между скамейками удалённых игроков.

Самым результативным игроком «Маверикс» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 20 очков. Стоит отметить, что «бродяги» играли без словенца Луки Дончича, который из-за травмы икроножной мышцы будет отсутствовать как минимум месяц. Тем не менее это не мешает «Далласу» демонстрировать успешные результаты в текущем сезоне без Дончича, одержав семь побед при двух поражениях.