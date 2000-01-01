Сын легенды НБА набрал больше 50 очков за матч. Видео

Сын легенды НБА набрал больше 50 очков за матч

Сын легендарного Гилберта Аренаса творит чудеса в школьных турнирах. 17-летний Алайджа набрал за матч целых 56 очков! Кажется, у парня отличные шансы стать топовым баскетболистом.