Как играет сын Леброна в низших лигах? Пока не топ, но точно заставляет нас следить за ним

Бронни Джеймс, старший сын легендарного Леброна Джеймса, продолжает набираться опыта в Лиге развития НБА (G-Лига), и его недавний матч за фарм-клуб «Лейкерс» с «Кливленд Чардж» может вызвать немало обсуждений. Несмотря на 15 очков, семь подборов и шесть передач от Бронни, калифорнийцы всё равно потерпели поражение со счётом 113:125.

Его выступление было одновременно перспективным и небезупречным. Реализация бросков оставляла желать лучшего: 6 из 17 попаданий с игры и три потери. Однако общая картина выглядела достойно для молодого игрока, делающего первые шаги на профессиональном уровне.

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После матча Джеймс-младший получил свою долю похвалы от тех, кто внимательно следил за игрой. Его защитные навыки и видение площадки заслужили одобрение, однако вопросы к атакующему потенциалу всё же остались. И это не должно удивлять. Главная проблема Бронни сейчас — стабильность. Его процент реализации, особенно из-за дуги, остаётся слабым местом. И с уверенностью утверждать, что Джеймс-младший добился определённого прогресса в этом компоненте, всё же не стоит.

Как отметил один из скаутов G-Лиги, стабильность в дальних бросках — ключ к успеху для игрока его амплуа. Однако тренеры подчёркивают, что только меткостью с дистанции проблему не решить: «Если молодой игрок не может уверенно реализовывать открытые броски, он должен компенсировать это умением атаковать кольцо и завершать атаки под давлением. Увы, у Бронни с этим тоже пока не всё гладко».

Статистика Бронни Джеймса в G-Лиге, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Его потенциал — это как тот фильм, который уже видел в трейлерах — ты знаешь, что он будет крутым, но пока ещё не вышел в прокат. У него есть защита, есть видение площадки, и это всё выглядит очень многообещающе. Но вот проблема: если он не начнёт стабильно реализовывать свои броски и не добавит огня в атаке, то его шансы закрепиться в ротации НБА могут быстро испариться. В худшем случае, возможно, придётся искать своё место где-то в Европе. Но будем честными — кто вообще верит, что сын Леброна окажется за пределами НБА?