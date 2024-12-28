История одной неудачи Майкла Джордана, которая для него — всего лишь «пшик»

5000 м² роскоши, 19 ванных комнат, девять спален, баскетбольная площадка, теннисный корт и гараж на 15 машин — звучит как дом мечты. Однако для Майкла Джордана этот особняк в Иллинойсе оказался одним из самых сложных активов в жизни. Около 12 лет недвижимость не могла найти нового владельца, превращаясь из символа триумфа в объект постоянных финансовых убытков.

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Когда в 2012 году Джордан впервые выставил этот дом на продажу за $ 29 млн, казалось, что поклонники «Чикаго» или просто богатые инвесторы разорвут предложение на части. Но годы шли, а покупателей не находилось. И вот совсем недавно дом был продан всего за $ 9,5 млн — треть изначальной стоимости.

Одной из причин затяжной продажи стали огромные ежегодные налоговые выплаты, которые составляют более $ 100 тыс. Даже для человека с состоянием Джордана эти суммы могли стать нежелательным грузом. Кроме того, недвижимость оказалась не слишком привлекательной для массового покупателя. Роскошная инфраструктура, вроде гаража на 15 машин или баскетбольного зала, оказалась избыточной даже для богатейших людей.

К 2024 году положение особняка осложнилось ещё больше. В начале года в социальных сетях появилось видео, которое показало не самые радужные стороны дома: затопление зала, разрушенные шкафы и явные признаки долгого запустения. Несмотря на минималистично обставленные комнаты, было очевидно, что дом давно не видит жизни.

Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана:

Теперь этот объект недвижимости обрёл нового владельца — Джона Купера, предпринимателя из Чикаго. Купер признался, что с детства восхищался Джорданом и теперь намерен сохранить легендарные элементы дома, включая ворота с цифрой «23». Его планы на дом станут известны в январе 2025 года, но он уже провёл в особняке вечеринку в честь своего 42-летия, включавшую игры на баскетбольной площадке.

Для самого Джордана продажа дома стала ещё одним шагом на пути к завершению главы, связанной с «Чикаго Буллз». В 2023 году он продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» за $ 3 млрд, что принесло ему колоссальную прибыль по сравнению с $ 275 млн, потраченными на покупку команды в 2010 году.

Но, несмотря на неудачи с недвижимостью, финансовая империя Джордана продолжает процветать. Его годовые роялти от Nike составляют около $ 260 млн, а в прошлом году он за $ 70 млн купил самолёт с уникальным дизайном, отсылающим к его сотрудничеству с Nike.

История особняка — это своего рода символ двух сторон успеха: когда твой дом становится настолько легендарным, что трудно найти покупателя, и когда твоя карьера в спорте и бизнесе продолжают вдохновлять миллионы людей. Джон Купер приобрёл не просто дом, а часть эпохи Джордана, который навсегда останется символом величия на баскетбольной площадке и за её пределами.