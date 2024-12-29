Что будет в баскетболе в 2025-м: Дёмин — в НБА, «Бостон» — без титула, Швед вернётся в ЕЛ

Новый 2025 год уже на пороге и стучится в наши двери. Уверены, что он будет не менее интересным и насыщенным на спортивные события, чем уходящий 2024-й. «Чемпионат» подготовил 10 предсказаний на предстоящий календарный год в баскетбольном мире.

«Бостон» не станет чемпионом НБА во второй раз подряд

«Бостон Селтикс» Фото: Adam Glanzman/Getty Images

В 2024 году «Бостон Селтикс» впервые за 16 лет завоевал долгожданное чемпионство, обыграв в финале «Даллас». Перед стартом сезона-2024/2025 казалось, что действующие чемпионы являются с запасом лучшей командой лиги и им не составит труда защитить титул. Однако на деле всё оказалось немного иначе. В рамках Восточной конференции главным хедлайнером выступает «Кливленд», «Бостон» — второй, но на пятки наступает «Нью-Йорк», который усилился Карлом-Энтони Таунсом. На Западе же с лучшим результатом, чем «Бостон», идёт «Оклахома-Сити Тандер». Несмотря на неплохой результат, далеко не все матчи, даже которые были выиграны, прошли для «Бостона» удачно и легко. Возникает ощущение, что «Селтикс» всё же уязвимы, и как будто это может аукнуться команде Джо Маззуллы именно в плей-офф. Также не стоит забывать, что в НБА последние пять сезонов были разные чемпионы. Есть предчувствие, что эта тенденция продолжится и в нынешнем чемпионате.

Бронни Джеймс завершит карьеру или покинет НБА

Леброн и Бронни Джеймсы Фото: Harry How/Getty Images

Одним из главных событий не со спортивной точки зрения в 2024 году в НБА стало объединение звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса со своим сыном Бронни. Король очень долго этого ждал, даже несмотря на то, что его чадо откровенно не соответствует уровню сильнейшей лиги мира. Леброн и Бронни сыграли несколько матчей вместе, затем последний был отправлен в Лигу развития НБА. Хочет ли Бронни действительно связать свою жизнь с баскетболом в качестве игрока? Верится с трудом. Поэтому вполне можно ожидать, что в ближайшее время он либо вообще завершит карьеру, покорно выполнив волю отца, или же решится попробовать свои силы в менее статусной лиге.

Звёздный игрок впервые в карьере сменит команду

ДеАарон Фокс Фото: David Berding/Getty Images

Каждый год в межсезонье и дедлайн в НБА проходит большое количество переходов баскетболистов. Это касается и крупных звёзд. Но прямо сейчас в лиге есть несколько суперстаров, которые близки к тому, чтобы покинуть команду, однако этот переход станет для них первым в карьере. Выделяются три баскетболиста: Джоэл Эмбиид, Зайон Уильямсон и ДеАарон Фокс. У всех троих сейчас не лучшая атмосфера в команде и положение дел в турнирной таблице. Эмбиид травматичен и токсичен, Уильямсон травматичен и легкомыслен, а у Фокса всего понемногу. Вся эта троица последние месяцы активно муссируется в западных СМИ как потенциальные кандидаты на обмен, им уже приписывают будущие команды. Бонусом можно добавить к этому списку Луку Дончича. Вероятность его ухода, конечно, мала, но из года в год ситуация в «Далласе» практически не меняется, и если Дончич захочет улучшить для себя ситуацию, то, скорее всего, ему придётся требовать обмена.

Россиянин Егор Дёмин будет выбран в топ-10 драфта НБА

Егор Дёмин Фото: Orlando Ramirez/Getty Images

После этапа карьеры в испанском «Реале» российский баскетболист Егор Дёмин отправился покорять Америку. Первой остановкой стала студенческая лига NCAA и университет Бригама Янга. Выступает россиянин с переменным успехом, но практически все пророчат ему попадание в первую десятку драфта НБА 2025 года. Если не произойдёт никаких форс-мажоров, то, скорее всего, этим всё и закончится.

Никола Йокич в четвёртый раз станет MVP регулярного чемпионата НБА

Никола Йокич Фото: AAron Ontiveroz/The Denver Post

Что бы ни происходило в мире, последние несколько лет неизменным остаётся то, что серб Никола Йокич с запасом является лучшим баскетболистом планеты. Эта тенденция, очевидно, не изменится и в предстоящем году. Йокич уже трижды становился самым ценным баскетболистом регулярного чемпионата НБА, но в этом сезоне он выдаёт ещё куда более монструозную статистику. Не дать ему статуэтку MVP в четвёртый раз за карьеру на фоне таких цифр просто не представляется возможным.

ЦСКА станет чемпионом Единой лиги ВТБ

Игроки ЦСКА с чемпионским кубком Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы в 2024 году вернули себе долгожданный титул спустя три года. Руководству команды пришлось прибегнуть к крайним мерам: увольнению главного тренера Эмила Райковича за неделю до старта плей-офф. Его сменил греческий специалист Андреас Пистиолис, и это принесло свои плоды. Как итог — возвращение Кубка Белова. Летом московский клуб сохранил всех лидеров и при этом смог усилиться сербским защитником Алексой Аврамовичем. А вот соперники действующего чемпиона, в свою очередь, не стали сильнее. Прямо сейчас ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу, и трудно представить, что кто-то им сможет помешать защитить чемпионский титул.

Алексей Швед вернётся в Единую лигу ВТБ

Алексей Швед Фото: БК УНИКС

Швед покинул ЦСКА и Единую лигу летом 2023 года. Он перебрался в чемпионат Китая и в первом сезоне чувствовал себя там достаточно комфортно. Однако во втором сезоне у Алексея явно не заладилось, в том числе из-за травм. В декабре он был отчислен из состава «Шаньси» и теперь пребывает без клуба. Его агент заявил, что баскетболист готов рассмотреть вариант с возвращением в российскую команду, но параллельно президент УНИКСа Евгений Богачёв отмечал, что Швед просит «нереальные условия по контракту». Однако всё же представить возвращение Алексея в Единую лигу достаточно легко. Рано или поздно кто-то таки раскошелится, ну или баскетболист, возможно, согласится пойти на уступки по зарплате.

Состоится переход игрока внутри топ-4

Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

В Единой лиге 12 команд, но внимание всегда приковывает «большая четвёрка», которая неизменно оказывается в полуфинале. Несмотря на то что все они являются непримиримыми соперниками, очень часто происходят переходы баскетболистов внутри этого топ-4. Буквально в минувшем межсезонье Девон Акун-Пёрселл сменил «Локомотив-Кубань» на УНИКС, а Андрей Воронцевич, наоборот, перешёл из казанской команды — в петербургский «Зенит». УНИКС же пополнился Сергеем Тороповым, который до этого два сезона выступал за «Зенит». В свою очередь, сине-бело-голубые пополнились Александром Щербенёвым, выступавшим за «Локо». Это достаточно частая практика, поэтому ожидать её летом вполне реально.

В Единую лигу ВТБ вернётся игрок, который раньше уже выступал в ней

Ройс Хэмм Фото: Единая лига ВТБ

За всю историю Лиги ВТБ в ней выступало огромное количество баскетболистов. Очень часто они переходят в другие чемпионаты, но спустя время возвращаются в Единую лигу ВТБ. Минувшее межсезонье не стало исключением. Речь идёт про Тони Тейлора, Ройса Хэмма и Алекса Пойтресса, которые в своё время выступали в лиге, покинули её, но в итоге вернулись. Эта тенденция продолжается практически каждый год и, очевидно, вряд ли прервётся и в 2025-м.

В Единую лигу ВТБ перейдёт игрок, который раньше играл в НБА

Дуэйн Бэйкон Фото: Единая лига ВТБ

Бывшие игроки НБА — это отдельная каста баскетболистов в Единой лиге ВТБ. Несмотря на отстранение российских клубов от международных турниров, это не смущает экс-игроков НБА, и они всё равно приезжают в Единую лигу. Свежий пример — Дуэйн Бэйкон из «Зенита», который в своё время сыграл в сильнейшей лиге мира 207 матчей, а в межсезонье перебрался в Санкт-Петербург. Это же касается и Антониуса Кливленда из «Локо». В межсезонье-2023 в Лигу ВТБ перешли Эрик Грин, Синдариус Торнвелл, Ксэвьер Ратэн-Мэйс, также выступавшие в НБА. Поэтому всё сводится к тому, что, вполне возможно, в 2025 году мы увидим очередное пополнение игроков, которые имеют в своём резюме опыт игры в НБА.