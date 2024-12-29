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Бронни Джеймс набрал 23 очка в матче Лиги развития НБА с Кливленд Чардж: сын Леброна Джеймса показывает уверенную игру

Сын Леброна опять выдал огненный матч! Бронни слишком хорош для низших лиг?
Артемий Берстенев
Сын Леброна снова выдал огненный матч!
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Джеймс-младший наконец нашёл себя в атаке — это подтверждают последние игры.

Бронни Джеймс продолжает уверенно привлекать к себе внимание, выступая за фарм-клуб «Лейкерс». В последней встрече с «Кливленд Чардж», собравшей рекордное число зрителей на арене, сын легендарного Леброна Джеймса оказался в центре всеобщего интереса. Несмотря на минимальное поражение «озёрников» со счётом 90:93, именно яркая игра Бронни стала главной изюминкой этого вечера.

Лига развития НБА (G-лига) Подробнее

За 30 минут на паркете Бронни набрал 23 очка, реализовав 7 из 14 бросков с игры, включая три из пяти попыток из-за дуги. Кроме того, он добавил девять подборов и пять результативных передач, демонстрируя разносторонний подход. Его уверенность и смелость в атаке стали заметны с первых минут: он активно шёл под кольцо, комбинируя проходы с уверенными бросками с периметра.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Молодой Джеймс, кажется, обретает свой игровой ритм, показывая заметный прогресс с каждым матчем. В ночь на субботу, во встрече против того же соперника, он начал раскрывать свой атакующий потенциал, а сегодня лишь подтвердил эту тенденцию. Его взаимодействие с командой также вышло на новый уровень: передачи Бронни всё чаще становились решающими в ключевых моментах игры.

Примечательно, что за всем этим наблюдали 5322 зрителя. Популярность Бронни неизменно притягивает болельщиков, создавая дополнительное давление, которое молодой талант уверенно преодолевает.

Бронни — за день до этого:
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