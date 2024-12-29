Громкие новости всё ближе! Главные звёзды НБА, которых могут обменять в 2025 году

Поклонники НБА не успеют и оглянуться, как наступит февраль — месяц, богатый на обмены. Поскольку дедлайн намечен на 6 февраля, клубы будут стараться усилить свои составы при малейшей возможности. Но какие звёзды сейчас в центре внимания команд?

Джимми Батлер

Джимми Батлер Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Наверное, самым лакомым кусочком является Джимбо. Хоть Эрик Споэльстра и Пэт Райли уверяют, что форвард останется в «Майами», но, как говорится, не бывает дыма без огня. Слухи, что Батлер желает быть обменянным до дедлайна, уже говорят о многом. При этом личный агент баскетболиста после того, как об этом заявил известный инсайдер Шэмс Чарания, отказался комментировать это. В ситуации с Джимми всё довольно странно, тем не менее очень многие клубы хотят заполучить себя игрока такого калибра.

В числе основных претендентов на Батлера называют «Голден Стэйт», «Хьюстон», «Финикс», «Даллас» и, после того как «Сакраменто» уволил Майка Брауна, ещё и «королей». В общем, Джимбо очень хотят видеть команды с Запада. В каждой из них он пришёлся бы к месту, с учётом того, что он профессионал до мозга костей, который невероятно полезен на обеих сторонах площадки. Интересно, чем же закончится эпопея с Батлером.

ДеАарон Фокс

ДеАарон Фокс Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Ещё буквально месяц назад шла речь о том, что Фокс может получить самый внушительный контракт в истории НБА, если попадёт в одну из символических пятёрок по итогам сезона. Теперь же, после того как «короли» уволили главного тренера Майка Брауна, который вывел команду в плей-офф впервые с 2006 года, ДеАарон может всерьёз задуматься об уходе. В различных интервью разыгрывающий признавался в любви к организации, рассказывая, что мечтает завершить карьеру в «Сакраменто», впрочем, иногда жизнь заставляет тебя пойти на риск.

Неудачные выступления «Кингз» в сезоне и в целом плохая игра команды после прихода в неё Демара Дерозана говорит о том, что Фоксу, вероятно, стоит уйти. Возможными вариантами для продолжения карьеры называют «Сан-Антонио», «Хьюстон» и «Майами». В статье The Athletic, опубликованной на прошлой неделе, также отмечалось, что баскетболист и его агент Рич Пол, хотя и не запрашивали обмен, внимательно наблюдают за ситуацией в команде и на рынке. В каком клубе Фокс мог бы найти своё место?

Йонас Валанчюнас

Йонас Валанчюнас Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Центровой, видимо, устал прозябать в командах уровня «Торонто» и «Нью-Орлеана», поэтому мечтает оказаться в серьёзном клубе, претендующем на высокие достижения в плей-офф. Валанчюнас точно этого достоин прежде всего по своему набору умений. Да, он не претендует на звание первой звезды, как Йокич или тот же Эмбиид, но Йонас — тот, на кого точно можно положиться. Ещё у баскетболиста контракт на сумму в $ 10 млн, который могут позволить себе обменять практически все. Именно поэтому за ним сейчас выстроилась очередь из клубов.

Чаще всего фигура Валанчюнаса упоминается, когда речь заходит о «Лейкерс», но в последнее время игроком всерьёз заинтересовался «Денвер», который не против найти хорошего сменщика Йокичу, пока серб будет отдыхать. Есть ещё «Финикс»: клуб пытается обменять Юсуфа Нуркича, а центровой из «Вашингтона» выполняет все те же функции, ещё и стоит дешевле.

Кайл Кузма

Кайл Кузма Фото: Patrick Smith/Getty Images

Кайл, подобно Валанчюнасу, неясно зачем остаётся в «Вашингтоне». Хотя в этом сезоне статистика Кузмы не так впечатляет, как в прошлом, он вполне способен справиться с ролью второй звезды в сильной команде. К тому же форвард получает не баснословные деньги — $ 23,5 млн в этом сезоне, а его контракт дешевеет — в сезоне-2026/2027 он заработает $ 19,4 млн. Можно сказать, Кузма — звезда для бедных. И вы будете правы. Тем не менее «Уизардс», скорее всего, избавятся от своего актива в надежде получить за него несколько хороших выборов на драфте.

На самом деле на Кузму претендует много команд: «Голден Стэйт», «Портленд», «Индиана», «Детройт», но в последнее время всё больше его сватают в «Даллас» и «Сакраменто». «Вашингтон» намерен обменять Кайла перед дедлайном — это уже факт, посмотрим, где окажется форвард.

Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон

Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Совершенно недавно стало известно, что в составе «Нью-Орлеана» только три игрока недоступны для обмена, и это не Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон. Речь о Херберте Джонсе, Иве Мисси и Трее Мёрфи. Плохие результаты команды, частые травмы и неубедительная форма главных звёзд заставила руководство «пеликанов» задуматься об их обмене. Зайон, скорее всего, покинет команду в межсезонье, но есть вероятность того, что это произойдёт и в ближайшее время, так как «Нью-Орлеан» уже устал от бесконечного количества травм своего форварда.

Ингрэмом же интересуются «Сан-Антонио», «Майами» и «Лейкерс». А подписание контракта с Klutch Sports, которым руководит Рич Пол — лучший друг и агент Леброна Джеймса, говорит о том, что Брэндон может снова вернуться в клуб из Лос-Анджелеса.

Зак Лавин и Никола Вучевич

Зак Лавин и Никола Вучевич Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Чикаго Буллз» уже давно желает избавиться от огромного контракта Лавина. В этом сезоне клуб всерьёз рассматривает варианты для обмена Вучевича, тем самым «быки» в открытую заявляют, что готовы к перестройке, которая уже давно зрела. В составе есть Джош Гидди, Коби Уайт, Патрик Уильямс и Матас Бузелис, а если добавить к ним ещё перспективных молодых игроков, то через два-три года «Чикаго» может снова заявить о себе.

По крайней мере эксперимент с Лавином в роли главной звезды точно провалился, и пора начинать по новой. Основными кандидатами на Зака являются «Лейкерс» и «Денвер», но «Чикаго» запрашивает за баскетболиста слишком высокую цену, учитывая его огромный контракт. На Вучевича более высокий спрос: центровой интересен «Голден Стэйт», «Лейкерс», «Нью-Орлеану» и «Детройту». Это не говоря уже об обмене в «Финикс», где «солнечные» готовы отдать Нуркича и драфт-компенсацию за Николу. «Быки» точно должны провернуть какую-то сделку хотя бы с одним из своих игроков.

Жонатан Куминга

Жонатан Куминга Фото: Alex Slitz/Getty Images

«Воины» уже который год надеются на прогресс Куминги, но похоже, так и не дождутся этого. Форвард не подходит системе «Голден Стэйт», и это видно невооружённым взглядом. Форвард принимает неправильные решения на паркете, противоречащие баскетболу Стива Керра. Жонатан шикарно подошёл бы команде, которая часто использует быстрые отрывы, например, «Хьюстону». А в системном клубе из Сан-Франциско, где стараются выводить на бросок, дела у него обстоят не лучшим образом, потому что стабильного умения попадать мячом в кольцо у Куминги попросту нет. Всё чаще игрок упоминается как основной претендент на обмен.

«Голден Стэйт» ищет полноценную звезду, способную помочь Стефену Карри на закате карьеры побороться за чемпионство. Первым, кого «воины» готовы обменять, является Куминга. Поэтому до сих пор непонятно, куда он отправится. Если руководство договорится по поводу обмена Батлера, Жонатан окажется в «Майами» — и так дальше по аналогии. Есть ещё вероятность, что «Уорриорз» рассмотрят вариант с обменом, в котором поучаствуют Брэндин Подзиемски и Моузес Муди, но Куминга — первый вариант на выход.