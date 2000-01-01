Вембаньяма сыграл с незнакомцами в шахматы. Видео
Виктор Вембаньяма, оказывается, не только топовый баскетболист. Центровой «Сан-Антонио Спёрс» пришёл в центральный парк Нью-Йорка и поиграл с незнакомцами в шахматы!
Вембаньяма сыграл с незнакомцами в шахматы в Центральном парке. Видео
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