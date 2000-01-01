Вембаньяма сыграл с незнакомцами в шахматы в Центральном парке. Видео

Вембаньяма сыграл с незнакомцами в шахматы. Видео

Виктор Вембаньяма, оказывается, не только топовый баскетболист. Центровой «Сан-Антонио Спёрс» пришёл в центральный парк Нью-Йорка и поиграл с незнакомцами в шахматы!