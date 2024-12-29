Хоронили в белом гробу. Тимму спасали трижды, а в четвёртый раз не смогли

В пятницу, 27 декабря, Яниса Тимму проводили в последний путь. Похороны проходили в Латвии, где в Большом зале Рижского крематория состоялась траурная церемония прощания с баскетболистом. Несмотря на публикации в СМИ о якобы возникших сложностях с транспортировкой тела игрока из Москвы на родину, всё прошло без каких-либо проблем. Попрощаться с Тиммой собралось множество людей: игроки сборной Латвии, друзья и родственники Яниса, его первая жена Сана Оша, родители. Бывшая супруга Анна Седокова, чей номер был на заставке телефона Тиммы, когда его нашли погибшим, на похороны не приехала. Хоронили Яниса в белом гробу. Рядом с портретом лежали его игровая майка, букет цветов и баскетбольный мяч.

Прощание с Янисом Тиммой Фото: Из личного архива Саны Оши

В последнее время новостей о Тимме было так много, что он стал чуть ли не самым обсуждаемым атлетом в российском спорте. Наружу вышло много неприятных подробностей, правдоподобность которых едва ли как-то можно проверить. Не будем вновь копаться в грязном белье, а просто вспомним спортивный путь Яниса. Латвиец оставил заметный след в нашем баскетболе, так что он этого точно достоин.

Заниматься баскетболом Тимма начал в возрасте пяти лет в Краславской спортивной школе под руководством своего отца Райтиса. После окончания девяти классов переехал в Ригу, где выступал за местную команду. Юноша демонстрировал зрелую игру и постоянно обращал на себя пристальное внимание специалистов. В 2013 году Янис выставил свою кандидатуру на драфте НБА и был выбран под 60-м номером клубом «Мемфис Гриззлиз». После латвийца обменяли в «Орландо Мэджик», однако в НБА он так и не поиграл.

Яннис Тимма и Джейлен Саггс, Летняя лига НБА — 2021 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Летом 2015 года спортсмен заключил двухлетний контракт с петербургским «Зенитом». Тогда ему было всего 22 года. Многие болельщики с энтузиазмом восприняли переход латвийского проспекта, и, нельзя не признать, повода для разочарования он не давал. Янис не только здорово действовал на площадке, но и активно вливался в жизнь Санкт-Петербурга: «В Петербурге очень круто, и никогда не бывает такого, что тебе будет нечем заняться». Баскетболист посещал исторические места, бывал на хоккейных матчах и сразу стал для фанатов своим. Уже скоро он считался одним из сильнейших легионеров всей Единой лиги.

После ухода из «Зенита» и небольшой командировки в Грецию через Испанию Тимма вернулся в Россию и стал выступать за подмосковные «Химки». Летом 2019 года он познакомился с певицей Анной Седоковой. Янис был тогда женат на Сане Оше, однако отношения супругов сильно испортились, и дело шло к разводу. Разница в возрасте ничуть не смущала Яниса (ему на момент знакомства с певицей было 27 лет, самой Анне – 36). Через год баскетболист сделал предложение, и пара поженилась. Однако отношения не были безоблачными. В прессе то и дело всплывали заметки о раздоре внутри семьи. Особенно непростым получился период, когда у «Химок» начались финансовые сложности. Тимма долгое время не мог найти команду, пробовал свои силы в США. Не получилось ни там, ни в казанском УНИКСе, где он задержался совсем ненадолго.

Минута молчания в честь Яниса Тиммы во время матча Евролиги Фото: Mathias Renner/Getty Images

Трудности в карьере только усугубили трудности в личной жизни. В октябре 2024 года Анна подала заявление на развод, и в ноябре оно было удовлетворено. Тимма тяжело переживал расставание. По сведениям телеграм-канала Mash, Янис после расставания пытался свести счёты с жизнью минимум трижды, но каждый раз его удавалось спасти. Меньше чем через месяц после расставания он ушёл навсегда.

Его пребывание в Единой лиге ВТБ, на самом деле, было не таким и долгим. Зато влияние, которое он оказал на турнир, переоценить будет сложно. Янис признавался лучшим молодым игроком турнира, дважды получал приз лучшему латвийскому игроку, выигрывал конкурс по броскам сверху на Матче всех звёзд. Именно Тимма привлекал внимание СМИ (причём не только спортивных) к Единой лиге, когда начинал встречаться с Седоковой.

Янис родился в городке численностью около 10 тыс. человек, но стал знаменит не только на всю Латвию, но и на Россию, СНГ в целом, европейские страны и даже на США, где о нём писали такие влиятельные издания, как The Athletic. К сожалению, спортсмен так и не справился с психологическими проблемами и покинул этот мир всего в 32 года. Но добрая память о нём будет жить вместе с нами.