Леброну — 40 лет! Как Джеймс продолжает удивлять и когда закончит карьеру

Вот и дошли до этой точки: Леброну — 40 лет! Если вдуматься в это число, становится страшно — как же быстро летит время. Ещё где-то в конце 2010-х мы стали думать, что наблюдаем последние акты карьеры Джеймса. Казалось, что момент, когда он начнёт терять свои игровые качества и физическую мощь, уже не за горами.

Но затем Леброн выиграл чемпионство с «Лейкерс» и каждый новый сезон удивлял нас своей долговечностью. Мы только успевали отмечать, как долго он держится на топовом уровне, сколько рекордов продолжает бить и как служит примером того, что такое высокое качество игры можно сохранить даже в самом зрелом возрасте. Ещё недавно он «ставил постеры» Неманье Бьелице, а комментаторы не уставали восхищаться: «Как он это делает в 35 лет?!» А теперь ему уже 40 — возраст, до которого в баскетболе доходят единицы, причём чаще всего лишь в роли ветеранов, утративших суперзвёздный статус.

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Леброн же пока остаётся суперзвездой не только на паркете, но и за его пределами. О нём говорят не меньше, чем в его лучшие годы. Да, по ходу текущего сезона были игры, где его статистика оставляла желать лучшего. И сразу начались разговоры: мол, всё — Король уходит, возраст берёт своё. Но уже через пару матчей Леброн вернулся к привычному ритму, вновь удивляя нас трипл-даблами.

Конечно, Леброн уже не тот, что был пять лет назад. И это очевидно. Поворотным моментом стали травмы начала 2020-х, когда Джеймс впервые в карьере пропускал столь длительные отрезки сезона. Это стало сигналом: его тело больше не выдерживает прежних нагрузок и стиля игры, к которому он привык на протяжении многих лет.

Однако Джеймс, как всегда, оказался впереди всех, начав адаптировать свою игру к новым условиям ещё со времён возвращения в «Кливленд». Он стал реже прорываться под кольцо, хотя остаётся, пожалуй, лучшим в истории по этой части. И даже сейчас Леброн иногда выдаёт такие рывки, что сложно поверить, что это делает 40-летний игрок.

Руди Гей и Леброн Джеймс, сезон-2018/2019 Фото: Harry How/Getty Images

Сначала он пытался сосредоточиться на бросках с дальней дистанции, хотя эта часть его игры долгое время оставалась слабым местом. Были сезоны, когда его трёхочковые оставляли желать лучшего, а решения в концовках матчей — выстрелить с дистанции без видимой логики — стоили «Лейкерс» побед. Это казалось странным для столь умного баскетболиста.

Но в последнее время Леброн стал более сбалансированным. Он понимает, что его главное оружие — баскетбольный IQ и понимание игры — остаётся на высочайшем уровне, несмотря на возраст. И, похоже, он сделал на это ставку. Итог? В этом сезоне Джеймс раздаёт в среднем девять передач за матч при 23,5 очка (его худший показатель по очкам со времён дебютного сезона) .

Но дело не в количестве очков, а в том, как игрок помогает команде побеждать. И в этом отношении Леброн, пожалуй, проводит один из лучших своих сезонов в «Лейкерс». С уверенностью выше можно поставить только чемпионский сезон-2019/2020, когда он был настоящим «пойнт-гардом», раздавая по 10,2 передачи за матч.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

О чём это говорит? О том, что Леброн в определённых аспектах игры становится даже не «лучше», а именно эффективнее. Он умнее распределяет свои ресурсы и навыки. Здесь стоит упомянуть нового главного тренера команды — Джей Джей Редика. Пусть восторг по поводу его назначения уже улёгся, нельзя не заметить, что владения «Лейкерс» стали умнее, разнообразнее и активнее. И это отразилось на игре Джеймса.

И вот тут возникает главный вопрос: сколько сезонов Леброн проведёт ещё в лиге? Этот вопрос вертится в головах фанатов уже не первый год. Но когда ему исполняется 40, задумываться об этом начинаешь ещё чаще.

Дуэйн Уэйд как-то признался, что решил завершить карьеру, несмотря на то что оставался качественным игроком, из-за одной простой причины: он просто утратил желание проходить через изнурительные предсезонные тренировки и ежедневную практику. Последний сезон Уэйд провёл на приличном уровне, но уже потерял стимул продолжать. У Леброна, как и у других великих игроков, всё работает примерно так же.

Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс, сезон-2018/2019 Фото: Sarah Stier/Getty Images

До сих пор у Джеймса всегда находились стимулы начинать новый сезон. Главным из них была возможность выиграть титул. И хотя «Лейкерс» уже несколько лет не выглядят как команда элиты НБА, Леброн понимает: пока рядом здоровый Энтони Дэвис, шанс есть. Не самый большой, но всё же шанс.

Взгляните на последние выступления «Лейкерс» в плей-офф. «Денвер» становился непреодолимым препятствием, но в целом «озёрники» выглядели достойно. Им просто где-то не повезло — будь то концовки игр или травмы ключевых игроков. Шанс на успех оставался, да и сейчас ещё остаётся.

Очевидно, что главным стимулом для Леброна в этом сезоне стал его сын Бронни. Мы уже обсуждали эту тему. Но нельзя не отметить и влияние нового тренера. Джей Джей Редик, друг Джеймса и настоящий тактический гик, глубоко изменил стиль игры команды. Пока рано судить, насколько успешным окажется этот ход, но сам факт изменений вызывает интерес. Разве не хочется попробовать и убедиться, что это сработает?

Джарретт Аллен и Дориан Финни-Смит, сезон-2024/2025 Фото: Luke Hales/Getty Images

«Лейкерс» в некотором роде идут навстречу желаниям Леброна бороться за чемпионство здесь и сейчас. Это логично, когда у вас в составе две немолодые звезды. В подарок ко дню рождения Джеймса Роб Пелинка выменял Дориана Финни-Смита — игрока, который должен значительно усилить оборону команды, особенно в плей-офф. Чем вам не мини-стимул, чтобы продолжать стараться дальше?

Сам Леброн не раз говорил, что осталось ему немного. Сезон или два? Для многих такие слова оказались разочаровывающими — они надеялись, что он будет ломать стандарты и играть на высоком уровне до 45 лет или даже дальше. Возможно ли это? Сложно сказать. Но если кто-то и способен на такое, то это именно Леброн, вкладывающий миллионы долларов в поддержание своего тела.

Пока у Джеймса будут находиться стимулы возвращаться, он продолжит это делать. Во многом это зависит от «Лейкерс» и их способности собрать конкурентоспособный состав. А ещё от личных историй. Возможно, он дождётся выхода на арену своего младшего сына, Брайса Джеймса, который, как говорят, может превзойти старшего брата. Это должно произойти в сезоне-2026/2027. Если исходить из этой логики, у Короля остаётся ещё два с лишним сезона. Как минимум.

Том Брэди, сезон НФЛ — 2022/2023 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

В лиге американского футбола НФЛ лучшим игроком всех времён считается Том Брэди. Конечно, дискуссии на эту тему уже скоро могут вспыхнуть снова, но сейчас не об этом. Дело в том, что Брэди играл до 45 лет, хотя уже давно всем всё доказал и считался величайшим. В итоге он сумел выиграть ещё несколько титулов в преклонном для спорта возрасте. А сможет ли Леброн доиграть до 45? Это куда сложнее. Баскетбол гораздо интенсивнее и физически изнурительнее, чем роль классического квотербека под защитой качественной линии нападения. Но кто знает?

Мотивацией для Леброна могут стать 45 тыс. очков или желание установить новые рекорды для долгожителей НБА, которые ещё долго никто не сможет побить. Ведь именно продолжительность его карьеры и количество сезонов на звёздном уровне — один из главных аргументов в пользу того, что Джеймс — величайший. Но давайте задумаемся вот о чём: времени, чтобы наслаждаться игрой Леброна, у нас остаётся всё меньше. Именно поэтому сейчас важно ценить каждую его игру. Чтобы потом не сожалеть о том, что не насмотрелись на Джеймса достаточно, пока он всё ещё был на паркете. Хотя конец его карьеры всё равно будет невосполнимой потерей для всех.

А самого Короля мы поздравляем с 40-летием и желаем ему, чтобы в его жизни появилось ещё несколько стимулов продолжать карьеру на высочайшем уровне!

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