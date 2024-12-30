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Тайлер Хирроу и Амен Томпсон устроили драку в матче Хьюстон Рокетс — Майами Хит: видео с удалением шестерых человек

«Я бы тоже разозлился». В НБА опять пустили в ход кулаки. Итог? Массовые удаления
Артемий Берстенев
В НБА опять пустили в ход кулаки
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Сразу шестерых выгнали с площадки!

Да, в НБА снова пустили в ход кулаки, и это привело к массовым удалениям. На этот раз жаркая перепалка разгорелась между «Майами» и «Хьюстоном» в напряжённой концовке игры. Встреча завершилась победой гостей с разницей в четыре очка, но запомнилась она не только счётом.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 104
Майами Хит
Майами
Хьюстон Рокетс: Брукс - 22, Грин - 19, Шенгюн - 18, Ванвлит - 16, Уитмор - 7, Смит II - 7, Томпсон - 5, Адамс - 4, Холидей - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Исон, Грин
Майами Хит: Хироу - 27, Йович - 18, Хайсмит - 15, Розир - 14, Адебайо - 12, Уэр - 7, Лав - 5, Бёркс - 4, Жакез-мл. - 2, Stevens, Кристофер, Ларссон, Джонсон, Батлер, Робинсон

Инцидент произошёл в последние минуты, когда защитник «Хит» Тайлер Хирроу и защитник Амен Томпсон из «Рокетс» сошлись в ожесточённой борьбе на вбрасывании. После короткого обмена взглядами Томпсон бросил Хирроу на паркет, спровоцировав потасовку, которая закончилась удалением шести человек. Среди них оказались сами Хирроу и Томпсон, а также Джейлен Грин, Терри Розир, главный тренер хозяев Име Удока и один из его ассистентов.

Несмотря на хаос, Хирроу постарался не раздувать ситуацию, назвав её «обычной баскетбольной борьбой». Однако он не оставил без комментария действия Томпсона, добавив, что не давал никаких поводов для агрессии. «Игра была обычной. Мы просто конкурировали, и я даже слова ему не сказал. Не знаю, откуда это взялось», — заявил Хирроу журналистам.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впрочем, Тайлер всё же позволил себе колкость, намекнув, что соперник мог не выдержать его уровня. «Наверное, так бывает, когда кто-то забивает, набирает очки, делает всё это. Я бы тоже разозлился», — иронично заметил он.

Выступление Тайлера Хирроу в той игре было поистине выдающимся. Он записал на свой счёт 27 очков, отдал девять результативных передач и стал автором решающего броска за минуту до финальной сирены, который обеспечил «Майами» сохранение преимущества. Защитник уверенно контролировал темп игры, действовал в своём стиле и сохранял хладнокровие даже под давлением агрессивного и физически мощного оппонента.

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