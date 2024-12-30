ЦСКА на вершине, УНИКС неплох, а «Уралмаш» набрал ход. Рейтинг силы Единой лиги

Единая лига ВТБ ушла на небольшую новогоднюю паузу, а значит, самое время подвести промежуточные итоги регулярки. Команды провели по 22 матча, за исключением «Зенита» и «Самары». «Чемпионат» подготовил новую версию ежемесячного рейтинга силы команд Единой лиги.

12. «Астана»

Рейтинг «Астаны» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Казахстанский клуб всё ещё пытается добыть первую победу в сезоне. Главная интрига — сможет ли «Астана» превзойти результат «Минска».

11. «Самара»

Рейтинг «Самары» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

В минувшем месяце громче всех пошумела «Самара», но далеко за пределами баскетбольной площадки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев решил «зачистить» местный спорт от коррупции и неоправданных трат на легионеров и их агентов. Изначально это пошло от футбольных «Крыльев Советов», но рикошетом зацепило и баскетбольную «Самару». В декабре команду покинули все иностранцы, капитан Александр Гудумак, а также главный тренер Дражен Анзулович и его штаб. Самарской команде после этого пришлось привлекать игроков из баскетбола 3х3. В целом говорить о каких-то перспективах клуба в этом сезоне теперь бессмысленно, главное — доиграть чемпионат.

10. МБА-МАИ

Рейтинг МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После минувшего рейтинга силы МБА-МАИ провела семь матчей, из которых победила в двух. Была обыграна не только «Астана», но и крепкий «Автодор». Однако на фоне «Самары» москвичи выглядят более предпочтительно, ведь им не привыкать играть без легионеров.

9. «Енисей»

Рейтинг «Енисея» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Красноярцы, как и «Самара», за минувший месяц одержали две победы в семи встречах. Была бита не только «Астана», но и «Парма», которая сейчас на ходу. Ситуация «Самары», безусловно, облегчает красноярцам возможность попасть в плей-ин, но, несмотря на это, подопечным Йовицы Арсича всё равно нужно искать свою игру и не уповать на неспортивные обстоятельства соперников.

8. «Автодор»

Рейтинг «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Саратовская команда одержала три победы в семи последних встречах: над «Енисеем», «Самарой» и «Пари НН». Калеб Агада, который был экстренно подписан без подготовки из-за того, что два игрока отказались выступать за «Автодор», вошёл как влитой и стал лидером команды. Впереди у волжан встречи с «Енисеем», «Астаной», «Уралмашем», «Зенитом», ЦСКА, «Пармой» и неплохая возможность постараться ещё выше подняться в турнирной таблице.

7. «Парма»

Рейтинг «Пармы» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После неудачного периода в ноябре команда Евгения Пашутина смогла реабилитироваться в декабре и одержать четыре победы в семи встречах. Во многом это связано с дебютом в нынешнем сезоне Самсона Руженцева, восстановившегося после перелома. Молодой баскетболист, который арендован у ЦСКА, сразу же оказался в стартовом составе и стал важнейшей частью команды. В последних трёх встречах форвард набрал 66 очков. Впереди у пермяков очень непростой график: «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Енисей», МБА-МАИ, «Автодор», «Уралмаш».

6. «Пари НН»

Рейтинг «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Команда Сергея Козина одержала три победы в семи встречах за минувший месяц и потеряла пятую строчку в турнирной таблице, пропустив «Уралмаш». У нижегородцев и уральцев одинаковый баланс побед и поражений — 11-11, но команда из Нижнего Новгорода уже дважды уступила «Уралмашу» в рамках нынешнего сезона. Однако нельзя сказать, что «Нижний» стал хуже по сравнению со стартом сезона, просто в каждом отдельно взятом матче у команды Козина не всё получалось.

5. «Уралмаш»

Рейтинг «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Команда Ростислава Вергуна одержала четыре победы в последних семи встречах. А в матчах, в которых уступили — с «Пармой», «Локомотивом» и «Зенитом», была упорная борьба на протяжении всей встречи. Также в декабре уральцы подписали Хэйдена Далтона, который оказался не нужен «Самаре». Американец неплохо влился в состав и действительно способен стать реальным усилением в борьбе за прямое попадание в плей-офф.

4. УНИКС

Рейтинг УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Финалисты прошлого сезона после не очень удачного старта чемпионата реабилитировались и за минувший месяц одержали шесть побед в семи встречах. Тони Тэйлор и Девон Акун-Пёрселл уже полноценно адаптировались к системе Велимира Перасовича и приносят результат. Единственной загвоздкой для УНИКСа было то, что казанцы никак не могли обыграть команды из топ-4. Но буквально 18 декабря УНИКС смог на выезде одолеть петербургский «Зенит». Однако в начале месяца команда Велимира Перасовича на своём паркете уступила «Локомотиву» и тем самым пропустила краснодарцев вперёд в рейтинге силы «Чемпионата». Но, несмотря на это, казанцы выступают лучше, чем на старте сезона, и как будто имеют ещё запас для прогресса.

3. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Андрей Ведищев обжился в роли главного тренера, а слишком прикованное к нему внимание спало. С момента последнего рейтинга силы краснодарцы одержали пять побед в семи встречах, в том числе над УНИКСом и ЦСКА. Ложкой дёгтя в бочке мёда стало поражение от «Самары», которая уже была обескровлена и имела в распоряжении лишь Хэйдена Далтона. Также у команды Ведищева не всё получилось во встрече с «Пармой», как итог — поражение. Однако также были обыграны крепкие «Уралмаш» и «Пари НН».

2. «Зенит»

Рейтинг «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

За минувший месяц петербургский клуб выиграл пять матчей из шести, лишь уступив УНИКСу на своём паркете. Однако уверенно были побеждены «Пари НН», ЦСКА и «Уралмаш». Индивидуальное превосходство Дуэйна Бэйкона сменилось на более командную игру — и это также эффективно работает.

1. ЦСКА

Рейтинг Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба Единой лиги ВТБ

За минувший месяц армейцы проиграли аж два матча — «Зениту» и «Локомотиву», хотя до этого за весь сезон у команды Андреаса Пистиолиса было лишь одно поражение. Несмотря на это, ЦСКА уверенно забирает встречи с командами не из топ-4 и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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