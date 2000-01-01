Вембаньяма поучаствовал в милом обмене футболками. Видео

Вембаньяма поучаствовал в милом обмене майками

Виктор Вембаньяма, кажется, поучаствовал в самом милом обмене футболками. Баскетболист вручил свою майку маленькому болельщику. Правда, подарок от Вембаньямы оказался больше, чем сам фанат.