40 игр в карьере 40-летнего Леброна, которые помогли ему стать одним из величайших

Да, фанаты и ненавистники Леброна, смиритесь: Королю сегодня исполнилось 40. Утром мы уже размышляли об этом потрясающем факте, а теперь хочется как-то отметить, вспомнить карьеру форварда. Хотелось составить список из 40 чего-то лучшего у Джеймса. Данки, моменты, рекорды? Нет, это всё слишком поверхностно. Куда больше смысла будет вспомнить лучшие матчи звёздного игрока, ведь он славится в первую очередь не какими-то вспышками, а своим невероятным вкладом в командный успех на протяжении всей встречи.

В списке представлены игры, где Леброн показывал потрясающую игру, выдающуюся статистику, а также моменты с драмой или рекордами. Факторов при составлении списка было множество. Это не рейтинг, а просто список — порядок скорее случаен. А вас призываю делиться в комментариях своими любимыми играми Джеймса, которые подарили вам яркие эмоции.

7 июня 2012 года, шестая игра финала Востока с «Бостон Селтикс»

Статистика: 45 очков, 15 подборов и 5 передач.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Возможно, лучшая и важнейшая игра в карьере Леброна. Провалы в позднем «Кливленде», шокирующий переход в «Майами», катастрофа в финале с «Далласом» — и вот, 2012 год. У Леброна до сих пор нет титулов, и он находится в одном поражении от очередной неудачи и вылета из плей-офф. Причём от кого? От «Бостона»!

Этот исторический взгляд Леброна перед игрой, пробирающий до мурашек, и его невероятное выступление, где он в одиночку не оставил никаких сомнений по исходу матча ещё в первой половине. Он методично и хладнокровно разобрал соперника по частям. Джеймса нередко обвиняют в отсутствии «чутья убийцы», но в этой игре он показал себя настоящим Хитманом.

29 июня 2003 года, дебют Леброна в НБА в матче с «Сакраменто Кингз»

Статистика: 25 очков, 6 подборов, 9 передач и 4 перехвата.

Леброн Джеймс перед началом дебютного сезона Фото: Gary Bogdon/Getty Images

Леброн — возможно, самый хайповый школьный игрок в истории. Уже с 16 лет его знала вся страна, а его лицо украшало обложки топовых журналов. В 18 лет он был выбран под первым номером драфта, да ещё и в свой родной «Кливленд». Ожидания от него были колоссальными, поэтому его дебютный матч ждали многие. И он справился с давлением. Несмотря на поражение «Кавальерс», Леброн выдал один из лучших дебютов для новичков в истории НБА.

6 марта 2022 года, матч с «Голден Стэйт Уорриорз»

Статистика: 56 очков, 10 подборов, 60% точности с игры.

Видео можно посмотреть на канале Andreilinho Hoops в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброну уже 37 лет. После травмы, из-за которой он пропустил пару десятков матчей, «Лейкерс» проводят ужасный сезон: от чемпионского состава мало что осталось, а под угрозой — сам выход в плей-офф. Но под конец сезона «озёрники» пытались сделать последний рывок, и в одной из встреч Джеймс выдал гениальное выступление против будущих чемпионов. Это одна из лучших игр форварда за последние годы.

11 октября 2020 года, чемпионская шестая игра финала с «Майами Хит»

Статистика: 28 очков, 14 подборов, 10 ассистов, 65% точности с игры.

Леброн Джеймс и Джинни Басс празднуют чемпионство «Лейкерс» в 2020 году Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Чемпионство «Лейкерс» в «пузыре» многими недооценено, а другие, напротив, возвышают тот плей-офф за невероятное качество игры и сложные условия, в которых приходилось жить баскетболистам. Здесь не будем углубляться в споры, правда наверняка где-то посередине.

В финале «Лейкерс» играли с «Майами Хит», где во всей красе проявил себя Джимми Батлер. Именно благодаря Батлеру неравный финал дошёл до шестой игры, где «озёрники» не могли позволить себе оступиться.

Леброн взял игру в свои руки, полностью её контролировал, набрал трипл-дабл и уверенно привёл свою команду к чемпионству. Батлер будто провоцировал Джеймса, и Король выдал одну из своих лучших финальных серий. Это, возможно, последняя серия плей-офф, где мы видели пикового Леброна…

20 марта 2005 года, первый 50-очковый перформанс в карьере, матч с «Торонто Рэпторс»

Статистика: 56 очков, 10 подборов и 5 передач.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Конец второго сезона Леброна в НБА. Он становится самым молодым игроком (20 лет), который на тот момент набрал 50 очков в матче! Причём сделал это с запасом. И это в 2005 году, когда баскетбол был гораздо более вязким и оборонительным, а трёхочковые броски использовались реже. Именно тогда мир начал осознавать, что перед нами не просто молодая суперзвезда, а будущая легенда игры.

7 марта 2020 года, очередная дуэль с Яннисом Адетокунбо

Статистика: 37 очков, 8 передач и 8 подборов.

Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо Фото: Harry How/Getty Images

Яннис Адетокунбо, вышедший на пик к началу нового десятилетия, начал претендовать на статус лучшего игрока лиги, который долгое время принадлежал Леброну. Их личные противостояния становились символическими дуэлями за баскетбольную «корону». Ранее в сезоне Яннис победил Джеймса, но в этой игре Леброн поставил его на место, напомнив, кто по-прежнему главный. Греческому форварду пришлось подождать ещё год, чтобы вернуться в спор за звание лучшего в мире.

21 января 2006 года, болельщики «Юты» аплодируют молодому Леброну

Статистика: 51 очков и 8 передач.

Леброн Джеймс Фото: Greg Nelson/Getty Images

Молодой Леброн продолжал покорять мир и заявлять о себе. Важное событие случилось в матче с Андреем Кириленко и «Ютой Джаз», где Джеймс в третий раз в карьере набрал более 50 очков. Болельщики «Джаз» были настолько впечатлены его игрой, что проводили форварда овациями. Такое проявление уважения встречается крайне редко и говорит о том, насколько уже тогда высоко ценили его мастерство.

28 мая 2018 года, Леброн выходит в восьмой финал подряд, седьмая игра финала Востока с «Бостон Селтикс»

Статистика: 35 очков, 15 подборов, 9 передач и 48 минут на паркете.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сезон-2017/2018 Леброна уже стал легендой. Для молодого поколения та версия Джеймса кажется почти мифической и, возможно, лучшей в его карьере. Всё дело в том, что у него практически не было выбора, кроме как включить турборежим.

Кайри Ирвинг покинул команду, Кевин Лав получил травму, а оставшийся состав был пересобран несколько раз за сезон, превратившись в откровенно посредственный коллектив. Несмотря на это, Леброн буквально тащил «Кливленд» на своих плечах, выдавая победные броски и фантастические матчи.

В финале Востока его соперником стал «Бостон» с молодыми Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном. На бумаге «Селтикс» выглядели сильнее, но Король довёл серию до седьмой игры, где провёл все 48 минут на площадке, вновь доказав свою непревзойдённость и выйдя в финал НБА восьмой раз подряд.

4 января 2006 года, дуэль с Дуэйном Уэйдом

Статистика: 47 очков, 12 подборов, 9 передач и 67% точности с игры.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн и Уэйд — имена, связанные друг с другом как на паркете, так и за его пределами. Они были друзьями, партнёрами по чемпионским командам, но в 2006 году это была дуэль молодых суперзвёзд одного драфта, пытающихся доказать, кто из них круче.

В этом матче Леброн набрал 47 очков, а Уэйд — 44. «Кливленд» одержал победу, но через полгода «Майами» возьмёт свой первый чемпионский титул, тогда как Леброну ещё предстояло дождаться своего триумфа.

3 мая 2018 года, «Лебронто» во всей красе, вторая игра полуфинала Востока с «Торонто Рэпторс»

Статистика: 43 очка, 14 передач, 8 подборов и 68% точности с игры.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Шутки про то, что Леброн «владеет Торонто», ходят уже много лет. Они родились из постоянных поражений «Рэпторс» в сериях с Джеймсом. Апогеем этих унижений стало противостояние в сезоне-2017/2018, когда казалось, что у «Рэпторс» наконец-то появился шанс переиграть Короля. Но у Леброна были свои планы.

То, что происходило в той серии, напоминало видеоигру. Леброн попадал всё, что хотел, и творил на площадке, что ему вздумается. Особенно запомнились его убийственные броски из средней дистанции с разворотом. Вторая игра серии особенно ярко показывает этот феномен. Вдобавок Джеймс завершил матч победным флоутером, подтвердив своё доминирование.

22 апреля 2006 года, дебют Леброна в плей-офф, первая игра серии с «Вашингтон Уизардс»

Статистика: 32 очка, 11 подборов и 11 передач.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн впервые вывел «Кливленд» в плей-офф лишь в своём третьем сезоне. Причина была не в нём: состав «Кавальерс» оставлял желать лучшего. Джеймс уже стал суперзвездой, но его до сих пор не проверяли в постсезоне.

И что же он показал? Трипл-дабл в первой игре своей карьеры в плей-офф. Более чем убедительно. «Кливленд» прошёл «Уизардс» в первом раунде, но уступил во втором крепкому «Детройт Пистонс».

20 апреля 2017 года, камбэк после 26-очкового отставания в третьей игре серии с «Индианой Пэйсерс»

Статистика: 41 очко, 13 подборов и 12 передач.

Леброн Джеймс Фото: Andy Lyons/Getty Images

После исторического финала 2016 года «Кливленд» начал сезон в статусе чемпиона. В плей-офф команда выглядела ещё сильнее: на пути к финалу они проиграли лишь один матч. Почему не два?

В серии с «Пэйсерс» «Кавальерс» оказались в 26-очковом отставании в третьей игре. Казалось, победа «Индианы» неминуема. Но Леброн и его команда оформили один из самых драматичных камбэков. Несмотря на комфортное преимущество в серии (2-0), Джеймс показал невероятный характер и доказал, что великие команды не позволяют себе расслабляться.

3 мая 2006 года, пятая игра серии с «Вашингтон Уизардс»

Статистика: 45 очков, 7 подборов и 6 передач.

Леброн Джеймс Фото: Al Tielemans/Getty Images

После трипл-дабла в дебюте Леброну нужно было доказать, что он способен оставаться таким же эффективным в решающие моменты. Это произошло в пятой игре серии с «Уизардс».

Счёт в серии был 2-2. Игра дошла до овертайма, где «Кавальерс» уступали одно очко. Леброн, ещё не носивший корону Короля, взял дело в свои руки и принёс победу своей команде в концовке. Это стало ключевым моментом в серии, завершившейся победой «Кливленда».

19 июня 2016 года, седьмая игра финала с «Голден Стэйт Уорриорз»

Статистика: 27 очков, 11 подборов и 11 передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Об этой игре сказано многое, но она остаётся свежей в памяти всех баскетбольных фанатов. Это была не просто седьмая игра финала, а кульминация одной из величайших серий в истории. От её результата зависело наследие всех ключевых игроков на паркете.

Вторую половину игры сложно назвать качественной: команды торопились и совершали много ошибок. Леброн, несмотря на нервозность, собрался в самые решающие моменты. Две подряд «трёшки» в четвёртой четверти, исторический блок на Андре Игуодале и точный штрафной в концовке позволили «Кавс» совершить величайший камбэк в истории НБА.

После этого матча началась глобальная дискуссия: кто же действительно величайший игрок в истории баскетбола?

31 мая 2007 года, 25 очков подряд от Леброна в пятой игре серии с «Детройтом»

Статистика: 48 очков, 9 подборов и 7 передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта игра — за гранью разумного. Даже сейчас, спустя годы, сложно понять, как Леброн мог сделать нечто подобное. Серия с «Детройт Пистонс», счёт 2-2, а Джеймс буквально берёт всё на себя: 25 очков подряд и 29 из 30 последних очков «Кливленда» в матче с двойным овертаймом. Это не просто великий перформанс, это что-то из NBA 2K.

Леброн в одиночку дотащил довольно посредственный состав в финал НБА. И хотя это стало великим достижением, позже оно обернётся против него, создав неоправданные ожидания от последующих лет в «Кливленде». Но тот момент — чистая магия.

9 июня 2015 года, «Один в поле — воин», третья игра финала с «Голден Стэйт Уорриорз»

Статистика: 40 очков, 12 подборов и 8 ассистов.

Леброн Джеймс и Шон Ливингстон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Первый год после возвращения Леброна в «Кливленд» был полон надежд. Казалось, что теперь Джеймс завершит начатое в 2000-х и принесёт городу долгожданный титул. Противник? «Голден Стэйт Уорриорз» — тогда ещё не династия, но уже команда, победившая в 67 матчах регулярки.

Однако судьба решила испытать Леброна. Его лишили двух главных партнёров: Кевина Лава и Кайри Ирвинга. Оставшись практически один, Леброн включил режим монстра. В третьей встрече он буквально в одиночку переиграл «Уорриорз». Этот матч заставил Стива Керра поменять стратегию и включить в старт Игуодалу — единственного, кто мог хоть немного сдержать Джеймса. В итоге Андре стал MVP финала, но это не умаляет величия Леброна в той серии.

27 января 2008 года, эпичная дуэль с Коби Брайантом

Статистика: 41 очко и 9 подборов.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В 2008 году началась дискуссия о том, кто же является лучшим игроком лиги. Коби — опытный ветеран с кольцами и титулами, а Леброн как раз выходил на свой пик. Их дуэль в том сезоне стала настоящим подарком для любителей баскетбола.

Леброн завершил матч решающим броском через самого Мамбу. Победа осталась за «Кливлендом», а Джеймс доказал, что может быть сильнее даже в противостоянии с великим Коби. Но и Брайант не разочаровал, набрав 33 очка.

Самое большое упущение в истории НБА? Мы так и не увидели их противостояние в финале. Это был бы настоящий эпос.

12 мая 2014 года, последний гвоздь в крышку гроба противостояния с Пирсом и Гарнеттом, четвёртая игра серии с «Бруклин Нетс»

Статистика: 49 очков, 6 подборов и 3 перехвата.

Леброн Джеймс и Пол Пирс Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Пол Пирс и Кевин Гарнетт изрядно усложнили карьеру Леброна в конце 2000-х. Но их реальное противостояние с Королём завершилось, когда Леброн окончательно взял реванш в 2012 году.

К серии 2014 года Гарнетт и Пирс были отправлены в «Бруклин», но всё ещё хотели насолить Леброну. Однако Джеймс решил все вопросы уже в четвёртой игре серии. Он набрал 49 очков и поставил точку в давнем соперничестве. «Хит» повели со счётом 3-1 и спокойно прошли дальше, а Гарнетт с Пирсом так больше и не смогли приблизиться к титулу.

18 мая 2008 года, великая дуэль Пола Пирса и Леброна Джеймса в седьмой игре полуфинала Востока

Статистика: 45 очков, 5 подборов и 6 передач.

Пол Пирс и Леброн Джеймс Фото: Jim Rogash/Getty Images

Это был матч, с которого началась вражда Пола Пирса и Леброна. «Бостон Селтикс» только что собрали свою звёздную тройку и стремились к титулу в первый же сезон. Их путь к чемпионству едва не прервал Леброн Джеймс.

Седьмая игра. Давление на максимум. Пирс и Джеймс устроили настоящую перестрелку. Пол оказался чуть точнее в концовке и вывел «Бостон» в финал конференции. Но Леброна нельзя винить: его игра была на грани совершенства.

Эта дуэль стала началом их легендарного противостояния, которое длилось много лет.

3 марта 2014 года, рекорд карьеры Леброна, игра с «Шарлотт Бобкэтс»

Статистика: 61 очко, 7 подборов, 8 точных трёхочковых и 67% точности с игры.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Когда люди задаются вопросом, когда же Леброн был на пике своей карьеры, многие называют период 2012–2014 годов. Это были сезоны, когда он сочетал свою физическую мощь с отточенным мастерством и невероятной уверенностью. Его 61-очковый матч против «Шарлотт» — ярчайшее подтверждение этому.

В тот вечер Леброн находился словно в режиме бога: трёхочковые летели в кольцо с убийственной точностью, проходы были столь же лёгкими, как будто он играет против детей. Каждый эпизод — ещё одно напоминание, что Джеймс был не просто хорош, а абсолютно доминирующим. Этот перформанс до сих пор остаётся его личным рекордом.

4 февраля 2009 года, лучшая игра Леброна на «Мэдисон Сквер Гарден», матч с «Нью-Йорк Никс»

Статистика: 52 очка, 9 подборов и 11 передач.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Есть те, кто считает, что истинный пик Леброна пришёлся на конец 2000-х. И, честно говоря, они имеют сильные аргументы. Возьмём хотя бы эту невероятную игру с «Никс» в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден».

Леброн был просто неостановим: он сочетал небывалую мощь с элегантностью, словно каждый его шаг был частью тщательно продуманного плана. Ему не хватило всего одного подбора до трипл-дабла, который сперва был засчитан, а затем – аннулирован. Разочарование? Конечно. Но это не отменяет факта, что Леброн устроил шоу, о котором до сих пор говорят на трибунах MSG.

20 июня 2013 года, Второй титул подряд, седьмая игра финала с «Сан-Антонио Спёрс»

Статистика: 37 очков и 12 подборов.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Многие шутят, что Леброну его титулы буквально принесли на блюдечке: мол, Рэй Аллен спас его наследие в шестой игре. И хотя этот бросок действительно был легендарным, не стоит забывать, как сам Леброн блистал в решающих моментах.

Седьмая игра после такого драматичного спасения? Давление запредельное. Но Джеймс вышел с ледяным спокойствием и уверенно вёл «Хит» к победе. Он был идеален в защите, безупречен в нападении и сделал ключевой бросок, который окончательно похоронил надежды «Спёрс». Этот матч показал, что Леброн уже не только феноменальный талант, но и зрелый лидер, способный выигрывать на самом высшем уровне.

20 февраля 2009 года, 55 очков в матче с «Милуоки Бакс»

Статистика: 55 очков, 9 передач и 8 точных трёхочковых.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В сезоне-2008/2009 Леброн уверенно шёл к своей первой статуэтке MVP. Игра с «Бакс» была одной из тех, когда даже самому злостному критику было нечего сказать против. В третьей четверти Джеймс выдал исторический отрезок в две минуты, за которые набрал 16 (!) очков. Это какой-то запредельный уровень доминации.

18 марта 2013 года, унизительный постер через Джейсона Терри в матче с «Бостон Селтикс»

Статистика: 37 очков, 12 передач и 7 подборов.

Леброн Джеймс с передачи Норриса Коула оформляет данк с сопротивлением Джейсона Терри Фото: J Rogash/Getty Images

«Бостон» старел, их чемпионское окно почти закрылось, но «Селтикс» всё ещё могли навязать борьбу кому угодно, особенно Леброну. Так получилось и в игре регулярного сезона-2012/2013. «Кельты» вели с преимуществом в 10+ очков в четвёртой четверти, но «Хит» оформили камбэк, а Леброн — победный бросок. И, конечно, нельзя забыть тот самый унизительный данк Джеймса через Джейсона Терри.

9 мая 2009 года, доминирование в третьей игре серии с «Атлантой Хоукс»

Статистика: 47 очков, 12 подборов и 8 передач.

Видео можно посмотреть на канале GD's Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Если период Леброна в «Хит» был его самым эффективным временем, то последние сезоны с «Кавальерс» в конце 2000-х — самые доминантные в индивидуальном плане. Джеймса критиковали, давили на него, но это только злило форварда.

Ведя в серии с «Хоукс» 2-0, Леброн не расслабился и устроил 47-очковое шоу с почти трипл-даблом, окончательно сняв все вопросы в этой серии.

22 мая 2009 года, баззер-битер во второй игре серии с «Орландо Мэджик»

Статистика: 35 очков и 5 передач.

Видео можно посмотреть на канале Ali Productions в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сезон-2008/2009 стал годом, когда от Леброна ждали только титул. Никого не волновало, каким был состав «Кавальерс». Все успехи Джеймса считались нормой, а провалы — его личными ошибками.

С таким давлением он дошёл до финала Восточной конференции, где встретил «Орландо Мэджик» — коллектив под руководством Стэна вана Ганди с прогрессивным стилем игры. Леброн делал всё возможное, набирая почти 40 очков за матч в серии. Но лишь его победный бросок во второй игре спас «Кливленд» от разгрома 0-4. Команда не выдерживала уровень сопротивления, а Леброн оставался единственным шансом на успех.

20 мая 2012 года, Леброн спасает ситуацию в четвёртой игре серии с «Индианой Пэйсерс»

Статистика: 40 очков, 18 подборов и 9 передач.

Леброн Джеймс Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

До знаменитой серии с «Селтикс» в финале Востока «Хит» во втором раунде столкнулись с «Пэйсерс», которые скоро станут их главным соперником на Востоке. После трёх игр счёт был 1-2 в пользу «Индианы».

Проигрыш в четвёртой встрече мог стать катастрофой: счёт 1-3 почти всегда означает конец серии. При травмированном Крисе Боше «Хит» нуждались в чуде, и Леброн это чудо устроил. Его 40 очков, 18 подборов и почти трипл-дабл сравняли счёт в серии, а «Пэйсерс» потом просто посыпались.

7 мая 2010 года, разгром «Селтикс» в третьем матче полуфинала Востока

Статистика: 38 очков, 8 подборов и 7 передач.

Леброн Джеймс и Шакил О’Нил Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Сезон-2009/2010 был странным. «Кливленд» старался изо всех сил убедить Леброна остаться. Но вместо реально сильного состава пригласили 37-летнего Шакила О'Нила…

Леброн продолжал тащить. В третьей игре с «Селтикс» он был невероятен, а «Кавальерс» победили 124:95. Казалось, серия под контролем, но затем «Кливленд» не выиграл ни одной встречи. После этого Джеймс отправился на южные берега, чтобы строить новую главу своей карьеры.

2 декабря 2010 года, возвращение в Кливленд

Статистика: 38 очков и 8 передач.

Видео можно посмотреть на канале PHP в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ох, ностальгия! «Решение» Леброна, сожжение маек Джеймса разъярёнными болельщиками «Кавальерс», резкие заявления Дэна Гилберта и общая атмосфера ненависти. Всё это ярко проявилось в первой игре Леброна в гостях с «Кавальерс». Атмосфера была уникальной: комментаторы отмечали, что даже на финалах НБА такого накала не бывает. Некоторые опасались, что дело может дойти до беспорядков или драк.

Леброн выдержал этот невероятный прессинг и выдал отличную игру, демонстрируя свою уверенность и превосходство перед бывшими болельщиками.

26 февраля 2013 года, 16 передач в матче с «Сакраменто»

Статистика: 40 очков, 8 подборов и 16 передач.

Видео можно посмотреть на канале dorell15 в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн ещё со времён школы демонстрировал невероятные навыки плеймейкера. Однако именно в «Майами» он превратился в великого распасовщика, научившись больше доверять партнёрам. Игра с «Сакраменто» — яркий пример его мастерства.

Кстати, февраль 2013 года — особенный месяц в карьере Леброна. Мы уже обсуждали, какой период карьеры Джеймса был лучшим, но какой месяц был пиковым? Февраль 2013 года — достойный претендент. В этом месяце Леброн демонстрировал невероятную точность — 64,1% с игры, что стало его личным рекордом.

14 ноября 2018 года, Леброн обошёл Уилта в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Статистика: 44 очка, 10 подборов и 9 передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн выполнил свою миссию, выиграв титул для родного штата. После очередного поражения в финале от «Уорриорз» срок его контракта с «Кливлендом» истёк. Но, в отличие от 2010 года, его уход фанаты восприняли спокойно. Джеймс отправился в «Лейкерс», чтобы провести последний этап своей великой карьеры.

К 2018 году Леброн был уже живой легендой, и его решение перейти в Лос-Анджелес основывалось не только на спортивных целях, но и на семейных и бизнес-интересах. Он оказался в молодой команде, с которой бороться за титул в первый год было невозможно. Однако у Джеймса был план — дождаться обмена Энтони Дэвиса, который случился только в 2019 году.

Период до травмы и обмена помнится с теплотой. Леброн кайфовал от игры с молодёжью, и команда смотрелась перспективно. Матч с «Портлендом» стал ярким напоминанием: Леброн всё ещё лучший в мире.

16 января 2023 года, 38-летний Леброн всё ещё суперзвезда в матче с «Хьюстон Рокетс»

Статистика: 48 очков, 8 подборов и 9 ассистов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Незадолго после своего 38-го дня рождения Леброн выдал феноменальную игру, набрав 48 очков во встрече с «Хьюстоном». Впечатляет, что это была его вторая игра за два дня, причём он играл с травмой. В 38 лет! Этот матч стал сотым в карьере Леброна, где он набрал 40 или более очков.

30 декабря 2009 года, именинник Леброн с доминантным выступлением в матче с «Атлантой Хоукс»

Статистика: 48 очков, 10 подборов и 6 передач.

Леброн Джеймс Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Было бы странно не добавить в этот список хотя бы одну встречу, сыгранную Леброном в день его рождения! Возможно, лучшей такой игрой стал матч с «Хоукс» в 2009 году. Джеймс набрал 48 очков, сделав всего 23 броска. Перед встречей Леброн отметил свой день рождения прямо на арене: колпаки, торт — всё как положено.

20 мая 2009 года, 49 очков Леброна недостаточно для победы в первом матче серии с «Орландо Мэджик»

Статистика: 49 очков, 6 подборов и 8 передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн был настолько велик в 2009 году, что стоит упомянуть ещё одну игру из серии с «Орландо». Джеймс начал противостояние с невероятного 49-очкового перформанса, но, несмотря на это, «Кливленд» потерпел поражение. Это один из тех случаев, когда усилия Леброна кажутся напрасными. Вспоминать эти матчи по-прежнему тяжело любому болельщику Короля.

15 января 2008 года, Леброн пасует лучше, чем Мэджик, в игре с «Мемфис Гриззлиз»

Статистика: 51 очко, 8 подборов и 9 передач.

Леброн Джеймс исполняет данк в матче с «Мемфис Гриззлиз» Фото: John Biever/Getty Images

Четвёртая 50-очковая игра в карьере Леброна произошла в сезоне-2007/2008. Матч с «Гриззлиз» получился напряжённым и завершился в овертайме. Главным героем стал Джеймс, который набрал 25 очков в четвёртой четверти и дополнительном времени. Не клатч-игрок, говорите?

После матча главный тренер «Мемфиса» Марк Иаварони отметил, что пасовый талант Леброна выше, чем у самого Мэджика Джонсона. Такие слова звучали, когда Джеймсу было всего 23 года.

3 февраля 2011 года, месть Леброна в игре с «Орландо Мэджик»

Статистика: 51 очков, 11 подборов и 8 передач.

Леброн Джеймс Фото: Marc Serota/Getty Images

В «Майами» Леброн отомстил не только «Бостону», но и «Орландо». И дело не только в той самой серии 2009 года. После игры Джеймс заявил, что летом 2010 года, во время его перехода в «Хит», из организации «Мэджик» доносились нелестные высказывания в его адрес. Ответом стал 51-очковый перформанс. Очень убедительно!

3 ноября 2017 года, возможно, лучшая игра Леброна в карьере, матч с «Вашингтон Уизардс»

Статистика: 57 очков, 11 подборов, 7 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кайри Ирвинг покинул Леброна, а на замену ему на помощь позвали ряд ветеранов, даже Дуэйна Уэйда! Состав этого коллектива ещё сильно поменяется, но в начале сезона Леброну приходилось нередко тащить в одиночку, а Джеймс был и не против, поскольку он всё ещё явно переживал из-за ситуации с Кайри.

Если отбросить фактор важности матчей и силу оппонента, то, возможно, это был самый впечатляющий индивидуальный перформанс в карьере Леброна. Ну посмотрите на эту статическую линейку, найдите лучше!

31 мая 2018 года, великий Леброн и ужасный Джей Ар Смит в первой игре финала с «Голден Стэйт Уорриорз»

Статистика: 51 очков, 8 подборов и 8 передач.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Извините, болельщики «Кавс» и Леброна, я не мог не включить эту игру в список. Джеймс провёл исторический плей-офф и снова вышел в финал, несмотря на все проблемы. Это напоминало конец 2000-х годов, и, думаю, Король по ходу той кампании не раз ловил флешбэки. Но первая игра финала по уровню фрустрации может сравниться с любой другой в его карьере.

«Голден Стэйт» с Кевином Дюрантом и Стефеном Карри — одна из сильнейших команд в истории НБА. То, что Леброн смог выдать такое выступление даже в одном матче, практически без помощи партнёров, — настоящее величие. А развязку даже и вспоминать не хочется.

13 и 16 июня 2016 года, два подряд 41-очковых выступления от Леброна в финале с «Голден Стэйт Уорриорз»

Статистика: 41 очко, 16 подборов и 7 передач; 41 очко, 8 подборов и 11 передач.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И им это удалось! Да, где-то повезло, но без героизма и силы воли лидеров «Кавс» ничего бы не получилось. Сколько же было невероятных хайлайтов в этих встречах! Запредельный уровень баскетбола, настоящий пик.

7 февраля 2023 года, Леброн становится первым по количеству очков за историю в матче с «Оклахома-Сити Тандер»

Статистика: 38 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Закончить этот список из 40 матчей в честь 40-летия Леброна символично именно этой игрой — когда он обошёл Карима Абдул-Джаббара и стал лидером в истории НБА по общему количеству набранных очков. Этот рекорд держался около 40 лет, и многие считали его непобедимым. Но Джеймс смог. Это одно из величайших достижений в его карьере.

Леброн не просто побил рекорд, он продолжает набирать очки с впечатляющим темпом. Сколько лет продержится его достижение? Чтобы догнать Джеймса, будущему баскетболисту придётся начать карьеру на звёздном уровне с самого первого сезона, избегать травм, сохранять невероятную выносливость и играть в НБА не менее 20 лет. Это кажется почти невозможным для нынешнего поколения игроков.

В этом списке могли быть упомянуты десятки других матчей. Это лишь доказывает, насколько велико наследие Леброна и сколько ярких моментов было в его карьере. Джеймс связал несколько поколений и пережил разные эпохи. Хочется пожелать, чтобы Король подарил нам ещё парочку игр, достойных такого списка. Хотя, по правде говоря, ему уже ничего не нужно доказывать.