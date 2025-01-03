Вот это да! Суперзвезда НБА разоткровенничался о своём несчастье и желании уйти

Джимми Батлер и «Майами» переживают крайне непростые времена. Вернувшись на площадку после болезни, Батлер провёл довольно скромный матч против «Нью-Орлеана», отметившись лишь девятью набранными очками и не сыграв в решающей четвёртой четверти. Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра объяснил это тем, что Батлер долгое время не выходил на паркет, и предпочёл использовать другой состав на концовку.

Однако настоящий накал страстей последовал после сегодняшней игры с «Индианой», где Батлер также не сыграл в заключительной 12-минутке и отметился девятью очками. На пресс-конференции форвард шокировал журналистов своим заявлением о будущем в «Майами». Баскетболист выразил серьёзные сомнения, сможет ли он продолжать наслаждаться игрой, оставаясь в составе «Хит».

«Я хочу вернуть радость от баскетбола, и где это произойдёт — скоро узнаем. Но я хочу вернуться к своему доминирующему состоянию, хочу играть и помогать команде побеждать. Сейчас я этого не делаю», — заявил Батлер. На вопрос, возможно ли восстановить эту радость в Майами, он ответил однозначно: «Наверное, нет».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Эти слова стали катализатором для новой волны слухов. Инсайдеры ESPN Шэмс Чарания и Брайан Уиндхорст сообщили, что Батлер больше не ограничивается поиском перехода в конкретный клуб. Если ранее он якобы хотел оказаться в контендере, то теперь открыт для любых вариантов, кроме продолжения карьеры во Флориде. Батлер, как сообщается, готов играть за любую команду и уверен, что способен превратить её в претендента на чемпионство.

При этом он подчёркивает, что будет выполнять все обязательства перед «Майами» до момента перехода. В то же время руководство клуба во главе с Пэтом Райли продолжает настаивать, что Батлер остаётся в их планах и вероятная сделка вообще не рассматривается.