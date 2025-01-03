Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Джимми Батлер признался, что несчастлив в Майами Хит: форварда могут обменять в другую команду, когда состоится обмен

Вот это да! Суперзвезда НБА разоткровенничался о своём несчастье и желании уйти
Артемий Берстенев
Суперзвезда НБА разоткровенничался о несчастье
Аудио-версия:
Комментарии
Какое будущее ждёт Джимми Батлера, который, вероятно, точно покинет «Майами»?

Джимми Батлер и «Майами» переживают крайне непростые времена. Вернувшись на площадку после болезни, Батлер провёл довольно скромный матч против «Нью-Орлеана», отметившись лишь девятью набранными очками и не сыграв в решающей четвёртой четверти. Главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра объяснил это тем, что Батлер долгое время не выходил на паркет, и предпочёл использовать другой состав на концовку.

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Уэр - 25, Адебайо - 20, Хироу - 17, Розир - 16, Батлер - 9, Йович - 8, Хайсмит - 6, Робинсон - 6, Джонсон - 5, Бёркс - 3, Кристофер, Ларссон, Жакез-мл., Лав
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Тёрнер - 21, Сиакам - 18, Матурин - 12, Топпин - 12, Уокер - 12, Макконнелл - 8, Нембард - 6, Брайант - 3, Шиппард - 3, Фёрфи, Джонсон, Несмит

Однако настоящий накал страстей последовал после сегодняшней игры с «Индианой», где Батлер также не сыграл в заключительной 12-минутке и отметился девятью очками. На пресс-конференции форвард шокировал журналистов своим заявлением о будущем в «Майами». Баскетболист выразил серьёзные сомнения, сможет ли он продолжать наслаждаться игрой, оставаясь в составе «Хит».

«Я хочу вернуть радость от баскетбола, и где это произойдёт — скоро узнаем. Но я хочу вернуться к своему доминирующему состоянию, хочу играть и помогать команде побеждать. Сейчас я этого не делаю», — заявил Батлер. На вопрос, возможно ли восстановить эту радость в Майами, он ответил однозначно: «Наверное, нет».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Эти слова стали катализатором для новой волны слухов. Инсайдеры ESPN Шэмс Чарания и Брайан Уиндхорст сообщили, что Батлер больше не ограничивается поиском перехода в конкретный клуб. Если ранее он якобы хотел оказаться в контендере, то теперь открыт для любых вариантов, кроме продолжения карьеры во Флориде. Батлер, как сообщается, готов играть за любую команду и уверен, что способен превратить её в претендента на чемпионство.

При этом он подчёркивает, что будет выполнять все обязательства перед «Майами» до момента перехода. В то же время руководство клуба во главе с Пэтом Райли продолжает настаивать, что Батлер остаётся в их планах и вероятная сделка вообще не рассматривается.

Кто ещё, помимо Батлера?
Громкие новости всё ближе! Главные звёзды НБА, которых могут обменять в 2025 году
Громкие новости всё ближе! Главные звёзды НБА, которых могут обменять в 2025 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android