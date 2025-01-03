Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Жуткие травмы в НБА: Джейден Айви из Детройт Пистонс получил перелом малоберцовой кости, видео неприятного момента

Крики боли и слёзы соперника. Жуткая травма вывела баскетболиста из строя на долгий срок
Артемий Берстенев
Травма вывела Айви из строя на долгий срок
Аудио-версия:
Комментарии
Это далеко не первый инцидент такого рода в текущем сезоне НБА.

Джейден Айви, один из ключевых игроков «Детройта», получил серьёзную травму, которая, вероятно, оставит его вне игры до конца сезона. Инцидент произошёл в четвёртой четверти матча с «Орландо», когда Айви и защитник «Мэджик» Коул Энтони вступили в ожесточённую борьбу за потерянный мяч. В суматохе Айви рванулся за мячом, но столкнулся с Энтони, потерял равновесие и приземлился так, что его левая нога оказалась в неестественном положении.

НБА — регулярный чемпионат
02 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Айви - 22, Каннингем - 19, Дюрен - 18, Харрис - 17, Хардуэй-младший - 12, Стюарт - 7, Томпсон - 6, Холланд - 2, Бисли - 2, Рид, Мур, Сассер
Орландо Мэджик: Саггс - 24, Колдуэлл-Поуп - 21, Картер - 15, Ховард - 9, Битадзе - 8, Энтони - 8, Айзек - 4, Харрис - 4, Хьюстан - 3, Джозеф, Да Силва

Крики боли сразу привлекли внимание игроков и судей. На повторе видно, как Энтони своей массой прижал ногу Айви, что привело к перелому малоберцовой кости. Энтони не сдержал слёз, осознав, что произошло, а тренеры и игроки обеих команд мгновенно окружили Айви, пытаясь поддержать его. Покидая арену на носилках, Айви был встречен аплодисментами и криками его имени от болельщиков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Джейдена Айви, который в этом сезоне в среднем приносил команде 17,6 очка, 4,1 подбора и четыре передачи за матч, этот эпизод стал ударом не только для его тела, но и для души. На момент травмы он уже успел набрать 22 очка и показывал великолепную игру, подтверждая свой высокий уровень. После встречи тренеры обеих команд высказали слова поддержки в адрес Айви.

Главный наставник «Мэджик» Джамал Мозли назвал случившееся «разрывающим сердце» и призвал всех молиться за скорейшее восстановление игрока. В свою очередь, тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф отметил, что Айви — это не только важнейший элемент команды, но и её истинный лидер.

Теперь «Детройту» предстоит непростое испытание — продолжать сезон без своего восходящего лидера. Однако, как подчеркнул Бикерстафф, эта ситуация требует от команды единства и решимости, чтобы доказать, что она способна идти вперёд, храня в сердцах поддержку своему товарищу.

Ещё один подобный случай:
Просто жесть! 20-летний проспект сломал ногу и может пропустить весь сезон НБА
OMG
Просто жесть! 20-летний проспект сломал ногу и может пропустить весь сезон НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android