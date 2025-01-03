Крики боли и слёзы соперника. Жуткая травма вывела баскетболиста из строя на долгий срок

Это далеко не первый инцидент такого рода в текущем сезоне НБА.

Джейден Айви, один из ключевых игроков «Детройта», получил серьёзную травму, которая, вероятно, оставит его вне игры до конца сезона. Инцидент произошёл в четвёртой четверти матча с «Орландо», когда Айви и защитник «Мэджик» Коул Энтони вступили в ожесточённую борьбу за потерянный мяч. В суматохе Айви рванулся за мячом, но столкнулся с Энтони, потерял равновесие и приземлился так, что его левая нога оказалась в неестественном положении.

Крики боли сразу привлекли внимание игроков и судей. На повторе видно, как Энтони своей массой прижал ногу Айви, что привело к перелому малоберцовой кости. Энтони не сдержал слёз, осознав, что произошло, а тренеры и игроки обеих команд мгновенно окружили Айви, пытаясь поддержать его. Покидая арену на носилках, Айви был встречен аплодисментами и криками его имени от болельщиков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Джейдена Айви, который в этом сезоне в среднем приносил команде 17,6 очка, 4,1 подбора и четыре передачи за матч, этот эпизод стал ударом не только для его тела, но и для души. На момент травмы он уже успел набрать 22 очка и показывал великолепную игру, подтверждая свой высокий уровень. После встречи тренеры обеих команд высказали слова поддержки в адрес Айви.

Главный наставник «Мэджик» Джамал Мозли назвал случившееся «разрывающим сердце» и призвал всех молиться за скорейшее восстановление игрока. В свою очередь, тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф отметил, что Айви — это не только важнейший элемент команды, но и её истинный лидер.

Теперь «Детройту» предстоит непростое испытание — продолжать сезон без своего восходящего лидера. Однако, как подчеркнул Бикерстафф, эта ситуация требует от команды единства и решимости, чтобы доказать, что она способна идти вперёд, храня в сердцах поддержку своему товарищу.