Зажрались? И да, и нет. На вопрос о падении рейтингов НБА дан чёткий ответ

В последние месяцы в НБА наблюдаются тревожная тенденция: телевизионные рейтинги североамериканской лиги стремительно падают. Согласно данным Yahoo Sports, на 21 ноября 2024 года охват ESPN снизился на 28%, а по информации The Washington Post, общий показатель упал на 18%, с 1,7 млн до 1,4 млн зрителей на матч. Этот спад может заставить задуматься о причинах и возможных решениях, которые могут вернуть интерес зрителей.

В недавнем эпизоде подкаста New Heights, который ведут Трэвис и Джейсон Келси, суперзвезда женской НБА (WNBA) Кейтлин Кларк поделилась своим взглядом на происходящее. Она отметила, что много людей задаются вопросом, почему НБА теряет зрителей, но сама она видит в этом довольно интересную проблему.

Кларк считает, что даже в такой ситуации открытие сезона 2024 года стало для лиги «лучшим за долгое время». Но в то же время она заметила, что современные болельщики зачастую не понимают, насколько хороши игроки НБА и что многие воспринимают их игру, как будто они не выкладываются на полную. «Они думают, что игроки не стараются. Но уверяю вас, они стараются, просто они настолько хороши», — сказала Кларк.

Одним из факторов, которые могут объяснять этот спад, Кларк считает снижение физичности игры. Совсем недавно, в эпоху 1990-х годов, игра в НБА была куда более жёсткой. Многочисленные личные столкновения, грубые фолы и даже определённая агрессия на паркете были неотъемлемой частью культуры лиги. Сегодня же физическая составляющая заметно уменьшилась. Это заметно не только зрителям, но и самим игрокам.

Конфликтная ситуация, сезон-1995/1996 Фото: Getty Images

Кларк добавила, что фанаты скучают по «мясу» и некоторые полагают, что НБА стала «мягкой». Однако Кейтлин уверена, что это не признак деградации игры, а наоборот, результат того, как сильно изменился баскетбол. «Игроки сейчас такие технически подкованные, что сама игра изменяется. Это нормально — баскетбол всегда развивается и будет отличаться от того, что было, когда играл Майкл Джордан. И через 10 лет игра тоже будет другой», — объяснила она.

Кларк подчеркнула, что проблема роста рейтингов НБА заключается не только в самом баскетболе, но и в том, что НБА конкурирует с такими гигантами, как НФЛ и студенческий американский футбол — особенно на старте сезона. «Сложно точно определить, почему рейтинги падают. Лига сталкивается с огромной конкуренцией — футбол в Америке по-прежнему номер один», — заявила она. Зрители, возможно, переключаются на более физически насыщенные виды спорта, где интрига и жёсткость играют ключевую роль.

Кроме того, одной из причин, по мнению Кларк, является чрезмерная строгость судей. В последние годы частыми стали технические фолы и удаления игроков за такие вещи, как, например, удар по мячу или взгляды в сторону скамейки соперников. В то время как раньше, в эпоху жёстких правил, такие инциденты могли бы пройти незамеченными, сегодня они ведут к штрафам и создают ощущение, что игра стала более стерильной и менее эмоциональной.

На Филиппинах забросили 1-й четырёхочковый в истории баскетбола:

Однако сама Кейтлин не отказалась от предложений для повышения интереса к НБА. Когда её спросили, помогло бы ли введение четырёхочковой линии, звезда WNBA сразу же отреагировала на предложение с энтузиазмом: «Мне это нравится, давайте сделаем это. Адам Сильвер, четыре очка!» Кларк уверена, что нововведения, подобные четырёхочковой линии, могут добавить игре свежести и привлечь внимание зрителей, да и сам баскетбол станет ещё более зрелищным.

Когда дело доходит до падения телевизионных рейтингов НБА, это не просто вопрос одной лиги. Это тревожный звонок для всей спортивной индустрии, которая должна адаптироваться, чтобы оставаться на волне. Если баскетбол хочет вернуть зрителей, он должен стать ещё более захватывающим и доступным. Кларк, хоть и не занимается напрямую улучшением НБА, определённо выразила ясные мысли. Готова ли НБА прислушаться к её идеям и предложить фанатам что-то новое?