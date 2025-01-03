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Виктор Вембаньяма проведёт 100-й матч в НБА: за этот период в лиге французский центровой уже успел заявить о себе, статистика

Так можно превзойти и Джордана с Леброном. Вембаньяма меняет НБА, делая лигу другой
Артемий Берстенев
Вембаньяма меняет НБА, делая лигу другой
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Виктор вскоре отметит юбилейный порог.

Виктор Вембаньяма готовится сыграть свой 100-й матч в НБА. Это важный рубеж не только для самого игрока, но и для всей лиги, которая с его приходом, кажется, вступила в новую эру. Звезда «Сан-Антонио» — человек, которого называют «будущим баскетбола». И пока некоторые аналитики спорят о его реальном росте (ранее его рост составлял «официально» 224 см, а теперь внезапно стал 221 см), одно ясно точно: Виктор делает то, что кажется невозможным.

НБА — регулярный чемпионат
04 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Его карьера в НБА началась под оглушительный шум фанфар. Ещё до драфта лига транслировала его матчи из французской лиги, словно предвещая: «Вот он, избранный». Критики тогда сомневались: не слишком ли рано такие авансы? Но Вембаньяма раз за разом доказывал, что ожидания были заниженными.

Сейчас, во второй сезон, он набирает в среднем 25,6 очка, делает 10 подборов, 3,9 передачи и столько же блоков за игру. Эти цифры кажутся абсурдными даже для ветеранов, не говоря уже о 20-летнем игроке. Его вклад в команду неоспорим: с Виктором на паркете «Спёрс» набирают на 12 очков больше за каждые 100 владений.

Виктор Вембаньяма и Джеймс Харден, сезон-2024/2025

Виктор Вембаньяма и Джеймс Харден, сезон-2024/2025

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Но настоящая магия Вембаньямы началась не с первых матчей сезона, где он был ещё слегка неуверен, а с ноября, когда он перешёл в режим доминирования. С 10 ноября его статистика: почти 30 очков за игру, 10 подборов, более четырёх передач, 38,2% реализации трёхочковых при 10 попытках за встречу. Никто, буквально никто в истории НБА не делал такого в его возрасте.

Впрочем, его вклад выходит за рамки цифр. Вембаньяма меняет само представление о баскетболе. Игрок его роста и комплекции раньше считался «чистым центровым», который мог стоять под кольцом и, возможно, иногда попадать с полудистанции. Но Виктор — это гибрид центрового и защитника, который бросает трёхочковые, раздаёт передачи и накрывает соперников, как тень, от которой не уйти.

Его сравнивают с такими легендами, как Карим Абдул-Джаббар и Дэвид Робинсон. Но разница в том, что эти звёзды свои рекорды ставили в зрелом возрасте. Виктору же исполняется 21 год только завтра, и кажется, что его потолок ещё не виден.

Виктор Вембаньяма и Джереми Сохан, сезон-2024/2025

Виктор Вембаньяма и Джереми Сохан, сезон-2024/2025

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Стоит ли упоминать, что Вембаньяма уже обошёл Стефена Карри и Клэя Томпсона по количеству трёхочковых за первые 100 матчей? Или что у него больше блоков, чем у Марка Итона и он близок к Мануте Болу? В каждой из этих категорий он становится частью элиты, причём с каким-то лёгким оттенком насмешки над историей: «Серьёзно, вы думали, что это предел?»

Виктор — это не очередной восходящий талант или парень с уникальными физическими данными. Это явление. Он не ограничивается забитыми мячами, блоками или передачами — он трансформирует саму атмосферу вокруг «Сан-Антонио». Создаётся ощущение, что мы наблюдаем новую главу франшизы, которая обрела своего нового Тима Данкана. Но самое интригующее в нём — это то, что его потенциал кажется безграничным. Уже сейчас он заставляет нас пересматривать восприятие игры.

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Новости. Баскетбол
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