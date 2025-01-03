Леброн стареет, Стеф барахлит, «Филадельфия» — на дне. У топов большие проблемы

Правильно сформулировать проблему — это уже наполовину её решить. Регулярный чемпионат НБА плавно катится к экватору. Пока одни с довольным видом считают количество побед, другие в панике подсчитывают количество выпавших от стресса волос. Текущий сезон подтверждает аксиому, что со сложностями может столкнуться каждая команда лиги. Но нет той двери, к которой не подобрать нужный ключик. Что ж, подбираем!

«Филадельфия»: деградация лидеров

Пол Джордж и Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

В активе «Филадельфии» так много факапов, что легче сказать, что у них идёт нормально. Неудачный старт можно списать на что угодно, однако на дворе уже январь, а «Сиксерс» всё ещё с отрицательным балансом побед и поражений. Вне зоны плей-ин. На Востоке. В летнее межсезонье фронт-офис команды вооружился удочками и выловил самую крупную рыбу на рынке. На бумаге трио Эмбиида, Джорджа и Макси должно было разорвать лигу. На практике всё оказалось гораздо печальнее.

Худшие опасения сбылись ещё до старта первого матча. Эмбиид и Джордж много пропустили из-за привычных травм. Взваливший на себя бразды правления Тайриз Макси тоже надорвался и получил повреждение. Спустя 30 с небольшим игр в Пенсильвании грустная картина. Результативность Джоэла упала сразу на 10 очков. У него худший в карьере процент с игры, а трёхочковые остановились на 30% точности.

Статистика Джоэла Эмбиида

Сезон Очки % трёхочковых 2023/2024 34,7 38% По карьере 27,8 34% 2024/2025 24,1 30%

Деградация — штука заразительная, поэтому заметно сдал и Пол Джордж. Так мало очков он не набирал со времён дебютных сезонов за «Индиану». «Трёшка» упала с 41% в прошлой регулярке до 33% в этом. Вирус стагнации коснулся и более молодого и менее травматичного Макси. В каждом из сезонов в НБА статистика Тайриза становилась лучше. В каждом, кроме текущего.

Ладно бы «Филадельфия» была не в себе. Суть проблемы гораздо глубже. Джордж стареет, Эмбиид пропускает ещё больше матчей (хотя, казалось бы, куда?). Неудивительно, что на таком фоне не всё гладко и внутри коллектива. В медиа появилась информация, что Макси высказал Эмбииду своё «фи» во время командного собрания. Мол, Джоэл не лидер и недостаточно выкладывается и вообще нехороший человек. Единственным лучиком света в тёмном царстве «Сиксерс» стал первогодка Джаред Маккейн. Парень набирал по 15 очков за матч и подавал большие надежды. Ближе к концу декабря пал и этот бастион. Защитник получил разрыв мениска и не сыграет до конца сезона.

«Милуоки»: кто, кроме Янниса?

Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард, сезон-2024/2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

С чемпионского титула в 2021-м прошло уже достаточно времени. С тех пор «Милуоки» взял лишь одну серию плей-офф, а в двух последних розыгрышах дважды выбыл в первом раунде. Однако в памяти «Бакс» неизменно остаются топовой командой минимум для регулярки. С чемпионата-2018/2019 «олени» ни разу не выпадали из тройки лучших Восточной конференции. Сейчас они на пятом месте, да и зона плей-ин не сказать, чтобы далеко.

Итоги «Милуоки» в регулярке

Сезон Место на Востоке 2018/2019 1-е 2019/2020 1-е 2020/2021 3-е 2021/2022 3-е 2022/2023 1-е 2023/2024 3-е

«Милуоки» выиграл Кубок НБА. Но не было ли это случайностью? Док Риверс возглавил команду по ходу прошлого сезона, и с ним у «Бакс» до сих пор больше поражений, нежели побед. Успех во внутрисезонном турнире — это, конечно, хорошо. Вот только основная борьба ещё впереди, и «олени» не выглядят к ней готовыми. Без Янниса они никакой не контендер, а просто средняя команда. В отсутствие Грик Фрика у них 50% побед. Адетокунбо лидирует в лиге по результативности и выбивает рекордные в карьере 32,2 очка. Со стареющей группой поддержки этого достаточно лишь для борьбы за прямой выход в постсезон. Поэтому слухи о потенциальном обмене главной звезды «Милуоки» циркулируют всё чаще.

«Бостон»: трёхочковая зависимость

Пэйтон Притчард, сезон-2024/2025 Фото: Danielle Parhizkaran/Getty Images

Казалось бы, какие проблемы вообще могут быть у команды, загибаем пальцы, катком прошедшейся по регулярке и взявшей титул в прошлом сезоне, а в этом идущей в топе конференции. Лучшее — враг хорошего. «Селтикс» всё ещё крайне хороши, но их маниакальная одержимость трёхочковым баскетболом вызывает опасения. «Бостон» выбрасывает в среднем по 50 «трёшек» за игру. У ближайшего преследователя по данному показателю «Чикаго» — аж на шесть попыток меньше.

В тренерской стратегии Джо Маззуллы очевидны как плюсы, так и минусы. Бостонцы располагают глубоким составом и самой сбалансированной стартовой пятёркой в лиге. Здесь каждый обладает поставленным броском и остаётся угрозой с периметра. Однако практически во всех проигранных встречах «кельты» уступают именно из-за трёхочковых. Когда они не идут, у чемпионов не оказывается запасного плана. Так случилось в последних встречах с «Пэйсерс», «Филадельфией», «Орландо», «Чикаго» и «Мемфисом». «Селтикс» проиграли, реализовав не более 30% дальних. Безусловно, такая зацикленность — опасный звоночек.

«Лейкерс»: что с составом?

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Броманс Леброна и Энтони Дэвиса видал всякое, но ключевой посыл для «Лейкерс» остаётся прежним. Стареющему Королю и его верному монобровному оруженосцу позарез необходима достойная поддержка. К чести для франшизы, «Лос-Анджелес» постоянно ищет новые варианты. Так в результате обмена команду покинули Д’Анджело Расселл и Максвелл Льюис, перешедшие в «Бруклин». В обратном направлении последовали Дориан Финни-Смит и Шейк Милтон. Усилит ли «озерников» такой манёвр? Узнаем уже скоро. Пока с момента трейда прошло слишком мало времени.

Пока же отметивший 40-й день рождения Джеймс всё больше сознательно отходит в тень. Его рейтинг задействования снижается, как и личная статистика: 23,9 очка в среднем за матч — солидный показатель. Однако так мало у Леброна не было с новичкового сезона-2003/2004. К слову, Бронни тогда ещё даже не родился. Привычно для последних лет «Лейкерс» ведут борьбу за постсезон. От того, как выстроятся в игру новые баскетболисты, во многом будут зависеть исход регулярки и титульные притязания «Лос-Анджелеса».

«Уорриорз»: сколько можно сливать концовки?

Стефен Карри и Джоэл Эмбиид, сезон-2024/2025 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Заваленные концовки стали бичом «Голден Стэйт» ещё в прошлом сезоне. В текущем «воины» вывели искусство спускать преимущество в унитаз на новый уровень. «Уорриорз» неплохо смотрятся на протяжении трёх четвертей, но в заключительном игровом отрезке впадают в ступор. Так случилось сразу в нескольких проигранных матчах: в играх с «Тимбервулвз» уступили 11 очков, во встречах с «Нетс» — 13, в матчах со «Спёрс» — 20. И это не говоря о спущенном преимуществе по ходу встреч. Пусть в последних играх «воины» немного прибавили, но проблема явно носит симптоматический характер.

К сложностям «Голден Стэйт» можно добавить и грустный, но неминуемый факт старения Стефа Карри. Лучший снайпер всех времён и народов набирает на четыре очка меньше, чем в прошлом сезоне. Разыгрывающий чаще выдаёт непривычно для себя слабые матчи. В декабре Стеф ни разу не забил с игры во встрече с «Мемфисом», а в матче с «Индианой» реализовал только 2 из 14 попыток. Безусловно, Карри остаётся угрозой, но также ясно и то, что Уорриорз» нужно беречь своего лидера.

«Даллас»: как жить без Дончича?

Лука Дончич и Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

«Даллас» эпохи Дончича — это когда говорим «Маверикс», а подразумеваем Луку. Успехи, как и неудачи, франшизы неотделимы от главной звезды команды. Под конец года словенец получил травму и, как сообщается, пропустит минимум месяц. Без основного разыгрывающего «Даллас» сразу же проиграл зависшему в подвале Запада «Портленду», кризисному «Сакраменто» и принципиальному сопернику по штату «Хьюстону». Впереди у «Далласа» сложнейший календарь: «Гриззлиз», «Лейкерс», дважды «Наггетс», «Тандер». Всё это – без Дончича.

Данный отрезок станет для техасцев определяющим. С Лукой они добились хорошего задела и пробились в лидирующую группу конференции. Тем не менее дальше придётся обходиться без него. Это станет серьёзной проверкой на прочность как для одноклубников словенца, так и для Джейсона Кидда. Блеснувшему в прошлом плей-офф наставнику придётся перестраивать игру по ходу пьесы. Справится ли?