Джимми Батлер только что сжёг миллионы — и, возможно, «Майами» вместе с ними

«Майами» больше не терпит. Джимми Батлер, уже некогда символ небольшой эпохи «Хит» и её самый харизматичный игрок, на днях оказался в эпицентре драмы, которая, кажется, неизбежно точно приведёт к его уходу из команды.

Семиматчевая дисквалификация за «поведение, вредное для коллектива» — это 100% начало конца его карьеры в Южной Флориде. А если учитывать его зарплату, то Батлер лишится почти $ 4 млн. Обычно за такие деньги хотя бы делают вид, что всё хорошо.

«Мы приняли решение отстранить Джимми Батлера на семь матчей из-за неоднократного поведения, наносящего вред команде, которое проявлялось на протяжении сезона, особенно в последние недели. Своими действиями и высказываниями он дал понять, что больше не хочет быть частью нашей команды. Кроме того, сообщается, что Батлер и его агент выразили желание покинуть клуб, поэтому руководство «Хит» готово рассмотреть предложения по обмену», — сказано в официальном заявлении флоридцев.

Ещё недавно президент «Майами» Пэт Райли уверял, что команда не собирается обменивать Батлера до февральского дедлайна. Но едва ли Райли предполагал, что Джимми на всю страну заявит о потере любви к баскетболу в составе «Хит», которые помогли ему перезапустить карьеру и трижды выйти в финал Восточной конференции, а в 2020 году — и вовсе сыграть в финале НБА.

Пэт Райли и Джимми Батлер, сезон-2019/2020 Фото: Michael Reaves/Getty Images

И теперь вопрос стоит ребром: кто выиграет от этого спектакля? «Майами» без Батлера могут освободиться от давления и построить игру вокруг более молодых и перспективных баскетболистов. Но вот что получат взамен? Шестая строчка в Восточной конференции — это далеко не гарантированный плей-офф. А в плей-ин без Батлера шансов ещё меньше. Значит, в обмене будут требовать что-то существенное.

С другой стороны, Батлеру предстоит доказывать, что он всё ещё способен быть тем самым «Джимми Бакетсом», которого будут бояться соперники. Его возраст — 35 лет, а ещё проблемы с дисциплиной — уже серьёзный сигнал для многих претендентов. Да, плей-офф контендеры будут искать ветерана с опытом, но готовы ли они заплатить за такой груз?

По сути, это классическое реалити-шоу, только вместо роз и кулинарных баталий — спорт, большие деньги и эго. Джимми Батлер получил всё, о чём мечтал в Майами: любовь фанатов, роль альфа-дога и статус суперзвезды. Но, как и любой талантливый продюсер хаоса, он, похоже, решил, что шоу стало слишком предсказуемым. И вот теперь он снова подбрасывает дров в огонь. Что ж, пристёгиваемся.