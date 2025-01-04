Когда даже трёх защитников мало. Вембаньяма стал головной болью для Йокича и «Денвера»

Денвер, Колорадо. Место, где горы встречают небеса, а баскетбол обретает новое измерение. Виктор Вембаньяма, для которого это была юбилейная игра в НБА, вновь показал, почему его называют будущим лиги.

35 очков, 18 подборов, броски с лого и доминирование на обеих сторонах площадки. Он мог бы стать безоговорочным героем, если бы не восемь потерь. Но когда ты метаешь с такой точностью и заставляешь Николу Йокича нервничать, про мелкие ошибки можно, в принципе, и забыть. Правда, вряд ли забудут их тренеры — Виктору точно нужно научиться лучше справляться со сдваиваниями. Сегодня он позволил и Кристиану Брауну, и Расселлу Уэстбруку превращать давление на себя в потери. Дело, конечно, в опыте: пока он не научится быстрее читать игру в таких ситуациях, соперники будут этим пользоваться.

Однако встреча стала исторической для француза: это был его 100-й матч в НБА. За этот отрезок Виктор уже успел набрать 2273 очка, сделать 1053 подбора и 366 блок-шотов. Звучит впечатляюще? Ещё бы. Единственный другой игрок в истории лиги, кто достиг таких показателей за первые 100 матчей, — легенда «Спёрс» Дэвид Робинсон. Связь поколений в Сан-Антонио уже выглядит как что-то гораздо большее, чем случайность.

Но матч держал в напряжении до последних секунд. В самый критический момент Девин Васселл подарил гостям победу, исполнив данк за 1,7 секунды до конца. Васселл был универсален: 18 очков, шесть подборов и столько же передач. Его вклад — равномерный, но не бросался в глаза — типичный стиль работы игрока, который знает свою роль и выполняет её безукоризненно.

Виктор Вембаньяма и Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Никола Йокич показал привычные цифры, подтверждающие, почему он до сих пор на первом месте в официальном рейтинге MVP: 41 очко, 18 подборов и девять передач. Но его выступление сложно назвать идеальным. Йокич будто потерял свою магию в завершающей стадии: его броски с короткой дистанции, которые ещё год назад он превращал в лёгкие два очка, стали настоящей лотереей. В сезоне-2023/2024 серб реализовывал 65% своих «флоутеров» и бросков с дистанции 0,9–3 метров. Сегодня — около 55%. И это «плохо» для игрока, который установил планку, где даже мелочи становятся заметными. Забавно, что именно Зак Коллинс несколько раз заставлял Йокича промахиваться. Эти броски, которые год назад были гарантированными, вдруг перестали быть таковыми.

И, если честно, хочется уже скорее увидеть реванш. Как «Денвер» перестроит защиту против Вемби? Сегодня было видно, что они не готовы к его длине и способности играть через дугу. Сцена, где на него выходят сразу три защитника на трёхочковой линии, стала своеобразной карикатурой на их беспомощность. Но это не значит, что Виктор был безупречен — против плотной опеки он явно выглядел уязвимым, и если «Сан-Антонио» хочет стать чем-то бóльшим, ему нужно стать чище.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впрочем, всё изменилось в четвёртой четверти. После неспешного и местами хаотичного старта игра резко ускорилась. «Денвер» явно потерял ритм. Майк Мэлоун не взял тайм-аут, когда это было необходимо, а Джамал Маррей не сфолил в решающий момент, что стало их роковой ошибкой. Йокич, который обычно решает такие концовки, оказался заперт Вембаньямой, и мяч перешёл к соперникам.

«Денвер», несмотря на мощные цифры Йокича, остался ни с чем. И теперь все ждут следующей встречи, чтобы понять: смогут ли «Наггетс» найти противоядие против длиннорукого француза? А пока они выглядят уязвимо, и следующая игра, которая состоится уже завтра, обещает быть не менее захватывающей.