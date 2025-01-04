Каждый бросок Стефена Карри — это урок физики. Но хватит ли ему сил против времени?

Стефен Карри — настоящий феномен, который даже спустя годы в лиге продолжает поражать воображение. Его гениальность настолько очевидна, что хочется говорить об этом снова и снова. Недавний матч с «Филадельфией» стал ярким примером — одно из самых невероятных индивидуальных выступлений в регулярном сезоне.

Набрать 30 очков и отдать 10 передач, сделав это с идеальным значением TS% 100 (показатель реализации бросков, который учитывает в одной формуле «двушки», «трёшки» и штрафные броски) — настоящий прецедент и редкость. Да, современные рекорды 50, 60 и 70 очков стали привычными заголовками, но эффективность Карри, его выбор бросков и их реализация делают это достижение чем-то совершенно уникальным.

И всё же у Стефа есть своя ахиллесова пята. Декабрь — время, когда он традиционно сбавляет обороты. Как будто каждый год он попадает в некий праздничный «штопор». Возможно, дело в семейных заботах или в особом ритме праздников, но в декабре Карри часто выглядит так, будто его мысли где-то далеко от площадки.

Тем не менее в этом году он наконец прорвал проклятие, выдав нечто невероятное в первые же дни января. Как бы там ни было, спад в декабре не стоит драматизировать: это временное явление, которое никак не затмевает его общей гениальности.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И ведь что удивительно: Карри делает всё это при таком уровне сложности бросков, который просто восхищает. Карьерные 42,5% точности из-за дуги уже впечатляют, но если учесть, что большинство его бросков — это не свободные броски, как у Клэя Томпсона или Стива Керра в их лучшие годы, а тяжёлые попытки через сопротивление, после дриблинга или в быстром переходе, то его процент выглядит как что-то немыслимое.

Особенно поражает его способность забивать с вершины дуги после заслонов, когда времени на принятие решения почти нет, а защитники буквально висят у него на руках. Однако стоит отметить и обратную сторону медали. Этот сезон в целом выдаётся для Карри сложным. Его средние показатели по очкам за игру (22,3) могут стать худшими за последние годы, если тенденция сохранится. Причины кроются не только в его физическом состоянии, но и в отсутствии стабильной поддержки от команды.

Уставший от плотной опеки, изматывающих защитных схем и нехватки пространства на паркете Карри вынужден адаптироваться. Тем не менее даже в таких условиях он остаётся ключевым звеном «Уорриорз», обеспечивая результаты, которые многим другим и не снились.

И вот в таких матчах, как с «Филадельфией», проявляется вся его величина. Это был очередной игровой день, когда всё шло как по маслу: и командная «химия», и броски, и движение мяча. Подобные моменты редки в этом сезоне, но они дают надежду на то, что, возможно, ещё не всё потеряно для «Голден Стэйт». Джимми Батлер появился на горизонте, но нужен ли он сам калифорнийцам?