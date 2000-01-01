Леброн — лидер по матчам с 30 очками в НБА
Леброн Джеймс в игре с «Атлантой» набрал 30 очков. Благодаря этому форвард стал лидером по подобным матчам в истории НБА. Кого он обошёл?
5-е место — Коби Брайант
Экс-атакующий защитник «Лейкерс» провёл 431 игру, где набрал 30 очков.
4-е место — Карл Мэлоун
На счету бывшего форварда «Юты» 435 встреч с 30 очками.
3-е место — Уилт Чемберлен
Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфии» провёл 515 матчей с 30 очками.
2-е место — Майкл Джордан
На счету бывшего атакующего защитника «Чикаго» 562 встречи с 30 очками.
1-е место — Леброн Джеймс
Сам же Леброн провёл 563 матча, где набрал как минимум 30 очков.
Леброн Джеймс — лидер по матчам с 30 очками в НБА. Кого он обошёл?
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