Огненное начало года в Единой лиге! Яркая борьба в Екатеринбурге, а «Локо» обрёл врага

Дождались! Единая лига ВТБ вернулась после небольшой праздничной паузы. «Уралмаш» и «Самара» открывали всеми нами любимый чемпионат в 2025 году, а следом за ними в Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Парму». Кто одержал первые победы в новом году и как проходили матчи — в материале «Чемпионата».

«Уралмаш» с первых минут смотрелся лучше — хозяева оформили рывок 8:0. У «Самары» выделялись молодые российские баскетболисты — Антон Карданахишвили и Егор Амосов. Именно они набрали первые пять очков своего клуба. Тем не менее у уральцев отлично себя проявляли легионеры Джеремайя Мартин и Джонни О’Брайант. Первый из них, как обычно, руководил нападением команды, часто врываясь в «краску» и набирая очки, а второй — реализовал две «трёшки». Капитан «Самары» Михаил Кулагин вышел на паркет со скамейки запасных, игра у гостей наладилась. В итоге гостям удалось вплотную приблизиться к сопернику, несмотря на ужасный старт во встрече — 19:20.

Начало второй четверти проходило в защитном ключе — никто из команд не мог поразить кольцо с игры на протяжении практически трёх минут. Понемногу захватывать преимущество стали хозяева паркета. «Уралмаш» включился на полную, отрабатывая на обеих сторонах площадки. Мартин слишком легко каждый раз оказывался вблизи кольца без опеки. Разыгрывающий первым в матче набрал 10 очков, а клуб из Екатеринбурга забрал четверть со счётом 19:12.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Самара» лучше вошла в игру во второй половине — команда оформила рывок 7:2, показав, что всё ещё борется за победу. В составе «Уралмаша» в третьем игровом отрезке ярко проявил себя Стэнли Уиттакер. Мартин под конец четверти реализовал красочный трёхочковый бросок. Впрочем, усилий лидеров оказалось недостаточно, так как гости были лучше — 17:14. «Повторение — мать учения», — похоже, именно так подумали баскетболисты «Самары» и снова отменно стартовали, но уже в заключительной четверти — 7:3.

Великолепная игра главных звёзд и поддержка трибун вернули хозяев паркета в игру в самый важный отрезок матча. У «Самары» небольшое повреждение получил 16-летний Амосов, который до этого отлично себя проявлял. К тому же у гостей почти не осталось сил в концовке, чтобы сопротивляться оппоненту, имеющему отличную ротацию. Подопечные Владислава Коновалова оставили за собой четвёртую четверть — 16:15, но уступили во встрече — 64:68.

Лучшим по результативности игроком встречи стал Уиттакер, набравший 18 очков. Также в составе хозяев паркета ярко себя проявил Мартин — 16 очков, три передачи и шесть перехватов! Игра не шла у Хэйдена Далтона, который перебрался из «Самары» в «Уралмаш» после того, как клуб с берегов Волги решил убрать из команды всех легионеров. Американец в матче со своей бывшей командой набрал пять очков, реализовав всего один бросок из семи. У самарцев выделялись Кулагин — 12 очков и четыре подбора и Илья Попов — 17 очков и девять подборов.

В Краснодаре же сошлись местный «Локомотив-Кубань» и «Парма». Железнодорожники ни разу в сезоне не побеждали клуб из Перми — два поражения. Гости лучше вошли в матч: оформили рывок 7:4. Хозяева паркета много ошибались при переходе из защиты в атаку, часто теряя мяч в совершенно простых ситуациях. К слову, «Локо» уже спустя четыре минуты набрал пять командных фолов, вот настолько у подопечных Андрея Ведищева не шла игра. Самсон Руженцев и Тимофей Якушин проявили себя выше всяких похвал в первой четверти. Во многом благодаря их отличной игре «Парма» забрала отрезок со счётом 22:13.

На вторую четверть команды настроились совершенно по-другому! Это было видно с первых минут, так как каждый из игроков отдавал буквально всю энергию. Гарретт Нэвелс и Руженцев взяли на себя набор очков в составе «Пармы», у «Локо» же Антониус Кливленд изрядно угрожал сопернику своими молниеносными проходами, а Кирилл Темиров был хорош как со штрафной линии, так и из-за дуги. Долгое время в четверти никто не мог завладеть преимуществом, но точные «трёшки» от Кливленда и Темирова позволили хозяевам сократить отставание от противника до перерыва — 23:19.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Команды получили наставления от тренеров в подтрибунке и вернулись на паркет после большого перерыва. Никто не хотел уступать, поэтому защитные действия вышли на первый план. «Парма» удачно находила моменты для взятия кольца. Прежде всего подопечные Евгения Пашутина отлично использовали размены на паркете. Например, центровой Александр Шашков часто оказывался в ситуации один в один с менее габаритным оппонентом, которого спокойно обыгрывал и набирал очки. Но «Локо» под конец взвинтил темп и полностью перехватил инициативу, оформив рывок 19:1, в итоге забрав четверть со счётом 23:12.

В конце третьей десятиминутки «зажёгся» Карвел Андерсон, у которого стало залетать всё из-за дуги. В заключительной четверти защитник не ослабил хватку, продолжив реализовывать «трёшки». Игра максимально раскрылась: менее чем за три минуты команды набрали 22 очка. «Парма» же многом благодаря усилиям Руженцева и Шашкова не просто держалась на плаву, а снова вышла вперёд в матче — 69:68.

За три минуты до конца встречи гости потеряли своего лучшего игрока в этом матче — Руженцева из-за перебора фолов. Вроде бы «Локо» захватил инициативу под конец встречи, но это лишь «казалось». Точное попадание издали от Александра Захарова сравняло счёт в игре — 77:77, а успешная «трёшка» от Нэвелса позволила «Парме» выйти вперёд за минуту до конца встречи — 80:77. Краснодарцы после этого не смогли набрать очков, уступив с результатом 77:82. Для «Локомотива-Кубань» это третье поражение от «Пармы» в этом сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Руженцев завершил встречу с 25 очками в активе, став самым результативным баскетболистом в игре. Также Самсон набрал семь подборов и был очень полезен в обороне. В составе победителей хорошо себя показали Нэвелс — 13 очков, пять подборов и Шашков — 12 очков, шесть подборов. У «Локомотива-Кубань» сразу пять игроков набрали больше 10 очков — Патрик Миллер, Айзея Уэйли, Кливленд, Темиров и Андерсон. Впрочем, этого оказалось недостаточно для того, чтобы обыграть «Парму».

Явно не на такое начало года рассчитывал «Локомотив-Кубань», но результат на табло. Три поражения от «Пармы» — довольно интересная история. Теперь у краснодарцев будет одна цель на следующую встречу с подопечными Пашутина — победа любой ценой. 12 февраля состоится заключительный очный матч команд в этом регулярном чемпионате. Удастся ли «Локо» забрать хотя бы одну встречу с уже принципиальным для себя соперником?