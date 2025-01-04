В Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Тиммы. Седокову посадят в тюрьму?

27 декабря прошли похороны Яниса Тиммы, и казалось, разговоры о баскетболисте мало-помалу сойдут на нет. Однако даже в новом году страсти по громкому делу о смерти латвийского спортсмена никак не улеглись. Сразу после гибели Тиммы основной версией трагедии называлось самоубийство. Некоторые друзья Яниса не верили в случившееся. Кто-то верил, но говорил, что игрока до этого довели. Тимма тяжело переживал развод с певицей Анной Седоковой. И многие были склонны считать, что именно с расставанием игрок справиться так и не смог.

Одним из самых активных комментаторов случившегося был блогер и друг покойного баскетболиста Марк Пугачёв. Сразу после смерти Тиммы он записал не одно видео, в котором со скорбью говорил об утрате. Особенно часто Марк высказывался против Седоковой. Пугачёв говорил, что на певицу у него имеется жёсткий компромат, опубликовывать который он, правда, не может, так как давал обещание неким людям.

Кто вообще такой Пугачёв? Российский блогер и предприниматель, который с давних пор живёт в Майами (США). Там он построил сеть проката автомобилей премиум-класса. О нём не раз писали бизнес-издания и приезжали журналисты из РФ и СНГ, чтобы взять интервью. 27 декабря блогер приехал в Ригу на похороны Тиммы, где встретился с сестрой Яниса, а также с отцом, матерью и другими родственниками баскетболиста. В итоге в Латвии он задержался и встретил Новый год. А недавно выступил с очередным заявлением, где сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы на родине баскетболиста в Латвии.

«Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей. Так что я рад, что уголовное дело в Латвии уже возбудили, мы не стоим на месте, как вы думаете, что мы тут ничего не делаем. Сейчас занимаемся с Москвой, там намного всё сложнее и тяжелее. Но ничего, попробуем и посмотрим. Пусть следствие разбирается. Знаю лишь одно: если кто-то будет причастен, то человека вызовут на допрос суда в Латвию. Если человек не прилетит в эту страну, его объявят в розыск, а потом – и в международный розыск Интерпола», — заявил Пугачёв в «сториз», добавив к сказанному фотографию из полицейского участка в Латвии.

Полицейский участкок в Латвии Фото: Из личного архива Марка Пугачёва

Марк не стал называть никаких имён. Но вскоре после телеграм-канал Mash опубликовал пост, в котором говорится, что речь идёт о Седоковой: «Друг баскетболиста Марк Пугачёв рассказал нам, что стал свидетелем в деле. И собирается дать показания против Анны Седоковой. Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырёх московских квартир, которые купил Янис за 180 млн рублей».

Сам Пугачёв на своей странице в социальных сетях заявил, что его могут убить, но от намеченного пути он отклоняться не собирается и будет идти до конца в попытке донести до общественности правду.

«Если меня по какой-то причине уберут – всё может быть, я не боюсь, как уже говорил, но всё может быть – то вы поймёте, откуда ноги [растут]. Но знайте одно, я клянусь, я искренне сражаюсь в этой битве. Кто-то говорит о хайпе. Но поверьте, такой цены этот хайп не стоит. Идите и станьте на поле битвы с этим человеком, с её покровителями. $ 10 тыс. и мне напишут 300 млн статей – какой Марк невероятный. Я хочу, чтобы была правда».

В самой Латвии на слова Пугачёва уже отреагировали. Публикации с пересказом его высказываний стали появляться в местной прессе. Некоторые издания утверждают, что у Марка припасено много информации, которую он пока не хочет публиковать. По данным портала Jauns.lv, Пугачёв также заявлял, что после смерти Тиммы Седокова позвонила матери игрока и попросила пин-код от SIM-карты его телефона. Предполагается, что, таким образом, она желала получить доступ к содержащейся там информации и, возможно, удалить её. Ранее Марк говорил, что телефон может стать одной из главных улик в деле о смерти баскетболиста.

Если не считать публикации телеграм-канала Mash, имя Седоковой в недавних сообщениях Пугачёва не упоминалось. Однако в конце Марк всё же дал понять, что имел в виду именно её. После всех своих заявлений он опубликовал пост продюсера Никиты Мартынова, обратив внимание на лайк певицы. «Время на лайки есть, а доехать до следака – нет», — написал друг Яниса.

Лайк Анны Седоковой Фото: Страница Марка Пугачёва в социальных сетях

Чем закончится дело и грозит ли что-нибудь Седоковой? Не имея на руках каких-либо фактов, ответить на этот вопрос будет непросто. Но если обратиться к судебной практике, то станет понятно, что обвинить кого-то в доведении до самоубийства крайне тяжело. Факты должны быть неоспоримыми. Не так давно известный адвокат Сергей Жорин исключил, что Седокову могут привлечь к уголовной ответственности по этой статье. Однако Марк сообщил, что речь может идти о заказном убийстве из-за недвижимости. В этом случае у следствия также должны быть веские доводы, чтобы выдвигать обвинения.

Но Пугачёв заявляет, что знает, о чём говорит, и просто хочет правды. Кажется, новые факты или же просто домыслы в деле о смерти Тиммы будет появляться регулярно. Чем в итоге всё закончится, мы непременно узнаем. А пока просто продолжим следить за развитием этой истории.