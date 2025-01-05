Команда Дёмина разгромно проиграла. Но россиянин показал своё влияние!

Настало время игр конференции в американской студенческой лиге NCAA, а университет Бригама Янга (BYU), за который играет российский баскетболист Егор Дёмин, выступает в одной из сильнейших конференций – BIG12. Можно сказать, что встреча с университетом Хьюстона – пока самая сложная проверка для Дёмина и его команды. Как проявил себя наш баскетболист после недавно залеченной травмы?

С первых минут могло показаться, что BYU отлично вошли в матч, так как организовали перехват и в целом давили на соперника, но спустя пару минут это ощущение полностью ушло. Всему виной Эммануэль Шарп, которого игроки университета Бригама Янга не могли никак сдержать. Он был неудержим – как под кольцом, так и издали. Тем не менее именно Дёмин набрал первые очки своей команды в матче. Егор реализовал лэй-ап.

Игроки университета Хьюстона слишком легко находили моменты для взятия кольца. Команда из Техаса великолепно двигала мяч, выводя баскетболистов на свободные позиции. На Дёмине же иногда сдваивались, заставляя его быстрее избавиться от мяча. BYU выглядел совсем как-то беззубо. О чём может идти речь, когда соперник совершил четыре подбора на чужом щите, а на своём – всего лишь два. Кевин Янг после счёта 16:6 взял тайм-аут, чтобы привести своих парней в чувство. И получилось! Тревин Кнелл реализовал «трёшку», а оборона университета Бригама Янга стала действовать жёстче, что дало свои плоды. Впрочем, с подборами у команды Дёмина проблемы всё ещё остались.

Егор Дёмин (третий номер) Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Егор немного передохнул и вернулся на площадку исправлять ситуацию. Наш баскетболист нашёл в углу Кнелла, который снова был точен издали. Теперь уже BYU вынудил Келвина Сэмпсона взять тайм-аут. Лидера Хьюстона Шарпа, видимо, задело то, что соперник стал подбираться к его команде, и он сперва набрал два очка в проходе, а затем навесил шикарный аллей-уп на Джозефа Таклера. Дёмин старался как мог – полез в «краску», заработав на себе фол и реализовав один штрафной, а также отдал передачу на Канона Кэтчингса, который был точен из-за дуги. Но Хьюстон в целом всё равно действовал лучше. На любой мини-рывок от игроков BYU фаворит встречи находил ответ.

В отсутствие Шарпа на паркете звание лидера на себя взял Терренс Арсено. Защитник летел в быстрые отрывы так, что пятки сверкали. Даже с дальней дистанции игрок Хьюстона был точен. В итоге за первую половину он набрал девять очков. Дёмин под конец отрезка отличился со знаком плюс и минус. Сперва Егор отдал передачу на Кнелла, попавшего третью «трёшку» в матче, а затем российский баскетболист допустил потерю и сфолил на сопернике. Хьюстон забрал половину со счётом 39:22, а Дёмин как истинный лидер побежал первым в раздевалку.

Канон Кэтчингс (слева) Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

За половину игроки BYU совершили 10 потерь, что в два раза больше показателя соперника (пять). К тому же хозяева паркета из Техаса взяли 20 подборов, а команда Дёмина – 12. Согласитесь, сложно выиграть, когда соперник имеет почти на 10 бросков больше? Начало второй половины получилось не лучшим – Егор взял на себя сложнейшую «трёху» из угла и не попал в цель. Кто оказался точен, так это Даллин Холл, как раз с передачи нашего таланта. У Хьюстона на максимум включился Шарп. Эмануэль в двух эпизодах на ложном показе убрал защитников BYU и реализовал обе трёхочковые попытки.

Дёмин стал чаще бросать по сравнению с первой половиной, а его три попытки на старте второго отрезка оказались неточными. Впрочем, не один Егор сегодня выступал не лучшим образом. Его партнёры в двух атаках кряду не реализовали довольно лёгкие лэй-апы. Преимущество Хьюстона в определённый момент почти стало двукратным – 60:32. У BYU не получалось практически ничего, так как команде перекрыли кислород на трёхочковой дуге и в «краске». Шарп просто поймал кураж, реализовав невероятную по красоте «трёху» с логотипа. При этом баскетболист бросал с отклонением и с жесточайшим сопротивлением.

Егор Дёмин (слева) Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Когда залетает такое, то исход встречи кажется предрешённым. Дёмин оформил седьмую передачу в матче, найдя Ричи Сондерса в выгодной позиции, но BYU уже и близко не боролся за победу. Хозяева были на коне, резвясь на полную катушку под конец встречи. В итоге Хьюстон победил со счётом 86:55. 18-летний Дёмин провёл на паркете 26 минут, набрав три очка, три подбора и семь передач – лучший показатель в команде. Егор реализовал лишь один бросок из шести. Самым результативным игроком встречи стал Шарп – 18 очков.

Лёгких соперников для BYU в этом сезоне уже не будет, поэтому всем игрокам университета Бригама Янга необходимо включаться на максимум. Матч с Хьюстоном показал то, что у команды есть проблемы с набором очков в ситуации, когда нет много свободного пространства на площадке и огромные трудности на подборе, когда у соперника хорошие и подвижные бигмены. Дёмин – лучший игрок своей команды по умению доставить мяч до партнёра в нужный момент. Россиянин отлично руководит игрой, но над стабильностью броска необходимо продолжать работать. Можно сослаться на то, что это второй матч после травмы, тем не менее нужно проявлять себя в любой ситуации. Дальше – больше!