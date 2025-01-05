Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!

«Сан-Антонио» и «Денвера» сообразили овертайм, а серб чуть не создал момент дня.

Никола Йокич наглядно показал Виктору Вембаньяме, за что он трижды становился MVP, превратив встречу «Сан-Антонио» и «Денвера» в настоящий мастер-класс. Дуэль европейских талантов — сербского маэстро и французского феномена — стала главным украшением игрового дня, где опыт Йокича сыграл ключевую роль.

После первой половины «Спёрс» вели всего одно очко, но стремительный рывок 14:3 в начале третьей четверти дал надежду хозяевам на повторение вчерашнего успеха. Однако снайперский пыл угас, а кураж гостей возрос. Йокич и компания методично нивелировали отставание, взяв контроль над игрой в заключительные минуты. Несмотря на отчаянный рывок Девина Васселла, переведшего матч в овертайм, сил на дополнительную пятиминутку у «Сан-Антонио» не хватило. Итог — 122:111 в пользу «Денвера».

Вембаньяма был не так ярок, как ожидали. Да, его 20 очков, 23 подбора и четыре блока впечатляют на бумаге, но низкий процент реализации бросков и частые потери показывают, что молодой француз ещё не готов бороться на равных с такими мастерами, как Йокич. Хотя бы стабильно.

Серб, напротив, вновь превзошёл себя: 46 очков, 10 передач и девять подборов, проведя вторую встречу подряд с 35 попытками с игры. Последний раз такой подвиг совершал Коби Брайант в 2007 году. А ещё Йокич имел идеальную возможность закрыть все вопросы в основное время, но промахнулся под сирену.

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Интересной тактической находкой Майка Мэлоуна стало использование против Вембаньямы Расселла Уэстбрука. Несмотря на свою позицию разыгрывающего, ветеран не стеснялся цепляться за мячи, провоцировать молодого француза на ошибки и заставлять его нервничать. Эта стратегия позволила «Наггетс» разгрузить Йокича и сохранить его от лишних фолов.

Одна из ярких точек в атаке «Спёрс» — Харрисон Барнс. Его точные попадания на старте второй половины дали толчок рывку команды. Но стабильности в действиях стартовой пятёрки не хватило, и даже сильная игра скамейки не смогла спасти ситуацию. К слову, резервисты «Сан-Антонио» вновь превзошли коллег из «Денвера» — 43:18 по очкам, но в этом противостоянии одно мастерство стартовых звёзд решило исход.

Никола Йокич продолжает собирать титулы, награды и вершить судьбу матчей своими решающими бросками. А для Виктора Вембаньямы эта встреча, надеюсь, стала важным уроком: путь к истинному величию требует времени, чтобы закалить характер в подобных испытаниях. Одного таланта — недостаточно.