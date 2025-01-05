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Дрэймонд Грин снова сцепился с новичком Заком Иди во время матча Голден Стэйт — Мемфис: видео потасовки, конфликты Грина

Дрэймонд Грин снова набросился на соперника. Его обидчик — 224-сантиметровый новичок
Артемий Берстенев
Дрэймонд Грин снова набросился на соперника
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Форвард «Голден Стэйт» кривлялся и откровенно издевался над соперником, когда тот выполнял штрафные броски.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередной раз подтвердил свою репутацию одного из самых конфликтных игроков НБА. В матче с «Мемфисом» он вновь оказался в центре внимания, вступив в напряжённое противостояние с новичком соперников Заком Иди, несмотря на заметную разницу в габаритах: 224 см против 198 см.

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

Всё началось с, казалось бы, обычной борьбы за подбор, которая быстро переросла в жёсткий фол и последующее эмоциональное представление — фирменный стиль Грина.

Иди, оказавшийся в захвате Грина после фола, решил отстоять своё право на свободу движений и ответил толчком. Грин, разумеется, не остался в стороне и тут же вернул новичку «обратку». На площадке завязалась потасовка, которую удалось остановить только вмешательством партнёров. Судьи не остались равнодушны: Грин получил неспортивный фол первой степени, а Иди отправился на линию штрафных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пропустив один из двух бросков, Иди добавил масла в огонь — Грин не упустил возможности выкрикнуть культовую фразу «Мяч не лжёт!» Однако этим дело не ограничилось: спустя несколько секунд Грин забросил трёхочковый и, в лучших традициях своей карьеры, решил отпраздновать это демонстративным жестом в адрес арбитра. Итог — технический фол, но, конечно, никакого сожаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра закончилась победой «Уорриорз» 121:113. Это не первый случай, когда Грин и Иди оказываются замешаны в конфликте: в ноябре Дрэймонд умудрился намеренно подставить ногу под новичка, за что был наказан «флагрантом» постфактум.

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
121 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 24, Шрёдер - 17, Уотерс III - 16, Хилд - 14, Куминга - 13, Джексон-Дэвис - 11, Грин - 9, Муди - 8, Андерсон - 7, Спенсер - 2, Луни, Сантос
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 23, Бейн - 22, Ларэвиа - 17, Пиппен Мл. - 12, Кларк - 10, Хафф - 9, Уэллс - 8, Спенсер - 7, Иди - 5, Каслтон, Кеннард, Кончар
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Новости. Баскетбол
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