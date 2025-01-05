Дрэймонд Грин снова набросился на соперника. Его обидчик — 224-сантиметровый новичок

Форвард «Голден Стэйт» кривлялся и откровенно издевался над соперником, когда тот выполнял штрафные броски.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в очередной раз подтвердил свою репутацию одного из самых конфликтных игроков НБА. В матче с «Мемфисом» он вновь оказался в центре внимания, вступив в напряжённое противостояние с новичком соперников Заком Иди, несмотря на заметную разницу в габаритах: 224 см против 198 см.

Всё началось с, казалось бы, обычной борьбы за подбор, которая быстро переросла в жёсткий фол и последующее эмоциональное представление — фирменный стиль Грина.

Иди, оказавшийся в захвате Грина после фола, решил отстоять своё право на свободу движений и ответил толчком. Грин, разумеется, не остался в стороне и тут же вернул новичку «обратку». На площадке завязалась потасовка, которую удалось остановить только вмешательством партнёров. Судьи не остались равнодушны: Грин получил неспортивный фол первой степени, а Иди отправился на линию штрафных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пропустив один из двух бросков, Иди добавил масла в огонь — Грин не упустил возможности выкрикнуть культовую фразу «Мяч не лжёт!» Однако этим дело не ограничилось: спустя несколько секунд Грин забросил трёхочковый и, в лучших традициях своей карьеры, решил отпраздновать это демонстративным жестом в адрес арбитра. Итог — технический фол, но, конечно, никакого сожаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра закончилась победой «Уорриорз» 121:113. Это не первый случай, когда Грин и Иди оказываются замешаны в конфликте: в ноябре Дрэймонд умудрился намеренно подставить ногу под новичка, за что был наказан «флагрантом» постфактум.