«Моё доверие неправильно оценивают». Ведищев недоволен — в «Локомотиве» всё будет иначе?

В нынешнем сезоне «Локомотив-Кубань» выдал один из лучших стартов в истории выступления клуба в Единой лиге. Команда по разу проиграла топам — ЦСКА и «Зениту», но оба матча проходили в равной борьбе, где победителем мог стать любой. Единственное, что остаётся неизменным в этом сезоне — стабильно плохая игра краснодарцев во встречах с «Пармой». «Локо» уступил трижды своему визави, ко всему прочему дважды выступал при домашних трибунах. Тренер и президент команды Андрей Ведищев уже недоволен ситуацией.
В каждом из матчей между «Локо» и «Пармой» в этом сезоне краснодарский клуб в определённый момент владел преимуществом, но в итоге его упускал. После второй очной игры в регулярном чемпионате Ведищев заявил, что краснодарцы непрофессионально относятся к работе, так как у его подопечных не находилось должного настроя на игру, в которой у соперника были сложности с составом. Получается, игроки и руководство «Локо» снова наступили на одни и те же грабли, уступив во встрече, где краснодарцы вели с преимуществом в 10 очков. На пресс-конференции после матча главный тренер был резок.
«Получается, что мы слабее, чем «Парма», раз проигрываем им третий матч подряд. Не смогли настроиться на жёсткую игру так, как требовал соперник. Потом вернулись в игру, но в конце при десятиочковом преимуществе допустили несколько ошибок в защите, а в нападении сыграли слишком индивидуально. После сегодняшнего матча в очередной раз проявился один очень важный вопрос: за что некоторые игроки нашей команды получают игровое время на площадке? Видимо, моё доверие они неправильно оценивают и понимают. Прогресса не происходит. Приходит время сделать выводы».
Что имел в виду тренер? Прежде всего стоит отметить, что в матче с «Пармой» игровое время получил каждый из состава «Локо». Конечно, Даниил Коско (три с половиной минуты) и Михаил Ведищев (одна минута) провели не так много времени на паркете, но даже самую малую часть необходимо заслужить. Тем более что каждый из них не особо чем-то помог на площадке, если судить по статистике. Кажется, что сейчас большая ротация «Локо» сократится. Получать игровое время будут только самые достойные на данный момент.
Например, Кирилл Елатонцев хоть и выходит на паркет со скамейки запасных, но играет намного больше игрока старта Андрея Мартюка, который явно находится не в оптимальных кондициях. Елатонцев в декабре выступал выше всяких похвал и своими индивидуальными действиями в концовке матча с ЦСКА принёс своей команде победу. Во встрече с «Пармой» Андрей провёл шесть минут на паркете, а Кирилл — 22. Не впечатляют в последнее время и выступления капитана клуба Дмитрия Узинского. На старте сезона его порой не было даже в заявке, а неубедительные встречи лишь подтверждают то, что Ведищев может сократить время пребывания игрока на площадке.
Андрей Ведищев
Фото: Единая лига ВТБ
Неоправданно мало времени получают Айзея Уэйли и Карвел Андерсон. Понятно, во многом это было связано с тем, что у «Локо» и лично у Ведищева был курс на развитие российских баскетболистов с целью давать им достаточное количество возможностей проявить себя. Кажется, в данный период бо́льших минут заслуживают только Кирилл Темиров, Антон Квитковских и Елатонцев, а Владислава Емченко, Мартюка и Узинского можно задвинуть на второй план. Как бы мы этого не хотели, но это правда. У второй троицы игроков совершенно не идёт игра, и, вероятно, небольшая взбучка им пойдёт на пользу, чтобы перезагрузиться.
У клуба из Краснодара меньше недели, чтобы понять, что же пошло не так и как не ударить в грязь лицом во встрече с очень сильным «Зенитом». Нам остаётся лишь только ждать и смотреть на видоизменения «Локо». Что придумают Ведищев и его тренерский штаб?