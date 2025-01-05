«Моё доверие неправильно оценивают». Ведищев недоволен — в «Локомотиве» всё будет иначе?

В нынешнем сезоне «Локомотив-Кубань» выдал один из лучших стартов в истории выступления клуба в Единой лиге. Команда по разу проиграла топам — ЦСКА и «Зениту», но оба матча проходили в равной борьбе, где победителем мог стать любой. Единственное, что остаётся неизменным в этом сезоне — стабильно плохая игра краснодарцев во встречах с «Пармой». «Локо» уступил трижды своему визави, ко всему прочему дважды выступал при домашних трибунах. Тренер и президент команды Андрей Ведищев уже недоволен ситуацией.

В каждом из матчей между «Локо» и «Пармой» в этом сезоне краснодарский клуб в определённый момент владел преимуществом, но в итоге его упускал. После второй очной игры в регулярном чемпионате Ведищев заявил, что краснодарцы непрофессионально относятся к работе, так как у его подопечных не находилось должного настроя на игру, в которой у соперника были сложности с составом. Получается, игроки и руководство «Локо» снова наступили на одни и те же грабли, уступив во встрече, где краснодарцы вели с преимуществом в 10 очков. На пресс-конференции после матча главный тренер был резок.

Андрей Ведищев главный тренер и президент «Локомотива-Кубань» «Получается, что мы слабее, чем «Парма», раз проигрываем им третий матч подряд. Не смогли настроиться на жёсткую игру так, как требовал соперник. Потом вернулись в игру, но в конце при десятиочковом преимуществе допустили несколько ошибок в защите, а в нападении сыграли слишком индивидуально. После сегодняшнего матча в очередной раз проявился один очень важный вопрос: за что некоторые игроки нашей команды получают игровое время на площадке? Видимо, моё доверие они неправильно оценивают и понимают. Прогресса не происходит. Приходит время сделать выводы».

Что имел в виду тренер? Прежде всего стоит отметить, что в матче с «Пармой» игровое время получил каждый из состава «Локо». Конечно, Даниил Коско (три с половиной минуты) и Михаил Ведищев (одна минута) провели не так много времени на паркете, но даже самую малую часть необходимо заслужить. Тем более что каждый из них не особо чем-то помог на площадке, если судить по статистике. Кажется, что сейчас большая ротация «Локо» сократится. Получать игровое время будут только самые достойные на данный момент.

Например, Кирилл Елатонцев хоть и выходит на паркет со скамейки запасных, но играет намного больше игрока старта Андрея Мартюка, который явно находится не в оптимальных кондициях. Елатонцев в декабре выступал выше всяких похвал и своими индивидуальными действиями в концовке матча с ЦСКА принёс своей команде победу. Во встрече с «Пармой» Андрей провёл шесть минут на паркете, а Кирилл — 22. Не впечатляют в последнее время и выступления капитана клуба Дмитрия Узинского. На старте сезона его порой не было даже в заявке, а неубедительные встречи лишь подтверждают то, что Ведищев может сократить время пребывания игрока на площадке.

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Неоправданно мало времени получают Айзея Уэйли и Карвел Андерсон. Понятно, во многом это было связано с тем, что у «Локо» и лично у Ведищева был курс на развитие российских баскетболистов с целью давать им достаточное количество возможностей проявить себя. Кажется, в данный период бо́льших минут заслуживают только Кирилл Темиров, Антон Квитковских и Елатонцев, а Владислава Емченко, Мартюка и Узинского можно задвинуть на второй план. Как бы мы этого не хотели, но это правда. У второй троицы игроков совершенно не идёт игра, и, вероятно, небольшая взбучка им пойдёт на пользу, чтобы перезагрузиться.

У клуба из Краснодара меньше недели, чтобы понять, что же пошло не так и как не ударить в грязь лицом во встрече с очень сильным «Зенитом». Нам остаётся лишь только ждать и смотреть на видоизменения «Локо». Что придумают Ведищев и его тренерский штаб?