Травмы лидеров и яркое выступление россиянина. УНИКС прихлопнул «Зенит»

Только начался 2025 год, а в Единой лиге ВТБ уже громкая вывеска – УНИКС на домашнем паркете в Казани сыграет с «Зенитом». Клубы ведут борьбу за самые высокие места в нашем чемпионате. На данный момент хозяева занимают третью строчку в турнирной таблице, а гости – вторую. Один из лидеров УНИКСа Маркос Найт стал самым ценным игроком (MVP) декабря в Единой лиге, но кому же достанется главная на сегодня награда – победа?

Хозяева первыми открыли счёт в матче: Тони Тэйлор вышел на линию штрафных и уверенно набрал два очка. После этого УНИКС понёсся вперёд. Андрей Лопатин и Девон Акун-Пёрселл реализовали по «двушке». В составе «Зенита» первые очки во встрече набрал Винс Хантер. Казанцы лучше действовали в защите, отлично действуя на подборах. Видимо, домашние трибуны придали сил своей команде. На руку хозяевам площадки сыграло и то, что Трент Фрейзер покинул паркет, хромая на одну ногу.

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УНИКС оформил рывок 11:4, Хавьер Паскуаль взял тайм-аут, чтобы поменять игру своих подопечных и попытаться сбить темп хозяев. В следующей же атаке Дуэйн Бэйкон реализовал бросок из-под кольца, но неудачно приземлился, получив повреждение и отправившись на скамейку запасных. Следом форварда поймала телекамера, а он просто не мог сдерживать боль, сидел и плакал. Тем не менее без лидеров сине-бело-голубые подобрались к УНИКСу в счёте – 15:15. На этом отрезке великолепно себя проявил Алекс Пойтресс, который набрал шесть очков, и даже великолепная игра под кольцом Джалена Рейнольдса никак не мешала центровому «Зенита». Нельзя не отметить и Ксавьера Муна с Денисом Захаровым, которые записали на свой счёт по пять очков. Потеря лидеров не помешала «Зениту» забрать четверть со счётом 22:16.

Самый титулованный игрок в истории Единой лиги Андрей Воронцевич на старте второй десятиминутки оформил тяжелейшую «трёшку» с сопротивлением. К слову, на паркет вернулся Бэйкон и практически сразу же один в один разобрался с Найтом. Маркос, кстати, тут же ответил своим успешным сольным проходом. На этом MVP декабря не остановился и первым в игре преодолел рубеж в 10 очков. У УНИКСа не ладилось с бросками из-за дуги, но два точных дальних попадания от Дмитрия Кулагина вернули казанцев в игру. Хозяева ушли на перерыв в хорошем настроении, так как приблизились к «Зениту», выиграв четверть – 24:19.

Дуэйн Бэйкон и Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

Половина завершилась, а значит, всё самое интересное ещё впереди. Лучше третью четверть начали гости, но хозяева не отставали. Борьба шла ожесточённая, и УНИКС понемногу перехватил инициативу. Включился Акун-Пёрселл, который набрал за несколько минут 10 очков. Казанцы быстро посадили соперника на фолы: подопечные Велимира Перасовича изрядно пользовались выходом на линию штрафных в третьей четверти. Хозяева просто закрыли нападение «Зенита», оставив за собой отрезок с результатом 18:12.

За 40 секунд с начала заключительной четверти игроки УНИКСа набрали четыре персональных замечания. Захаров в невероятно затяжной атаке реализовал трёхочковый бросок. Бэйкон продолжал играть через боль. Каждый новый проход под кольцо давался ему с огромным трудом, тем более когда одного из лидеров команды плотно встречали оппоненты. Хозяева, даже несмотря на проблему с фолами, оформили рывок 9:0. УНИКС довёл преимущество до 10 очков – 68:58. Впрочем, «Зенит» не оставлял попыток победить – команда набрала шесть очков кряду, заставив Перасовича взять тайм-аут.

Матч равных соперников, в котором дошло дело до клатча, о чём можно ещё мечтать на праздниках? Захаров сегодня был неостановим из-за дуги, попав в цель свою третью «трёшку». «Зенит» тем самым оформил рывок 9:0, вплотную приблизившись к УНИКСу – 67:68. Лопатин реализовал бросок со средней дистанции, а затем Рейнольдс вколотил смачный слэм-данк через Муна. До трёх очков разницу сократил Бэйкон, который дважды оказался точен со штрафной линии. Игроки «Зенита» отлично отзащищались и в своей следующей атаке вывели Захарова на свободный бросок издали. До этого момента Денис не мазал, но в самый важный момент у российского баскетболиста дрогнула рука.

Одним из лучших по результативности в матче стал Маркос Найт – 18 очков. К тому же защитник собрал больше всего подборов во встрече – девять. Акун-Пёрселл набрал аналогичное количество очков, добавив к ним три подбора и три передачи. У «Зенита» выделялся Захаров, на счету которого 17 очков и четыре подбора. Бэйкон же хоть и записал на свой счёт 14 очков, но реализовал лишь четыре броска из 21 – ужасный показатель. Нельзя не сказать и о Пойтрессе: центровой был полезен и в атаке, и в обороне, сдерживая Рейнольдса.

УНИКС выиграл седьмой матч кряду в Единой лиге. Но более значимым результатом является то, что казанцы второй раз подряд одолели «Зенит». Сначала на выезде, а сейчас – дома. Впереди казанцев ждут встречи с «Енисеем», «Уралмашем» и «Астаной», команда может продлить свою победную серию. «Зенит» же явно не так рассчитывал начать 2025 год, но лучше его закончить титулом Единой лиги, не так ли? Времени на исправление ошибок ещё предостаточно.