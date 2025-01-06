«Ты идиот!» Этот человек оставил О'Нила без исторического рекорда в НБА

До начала 2000-х НБА всегда была лигой больших парней. Билл Расселл, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Мозес Мэлоун, Билл Уолтон, Карл Мэлоун, Патрик Юинг, Хаким Оладжьювон и Шакил О'Нил — все они так или иначе влияли на облик и состояние лиги. Раньше все команды полагались на мощных и крепких игроков, а центровые и тяжёлые форварды были основой данной концепции. Один из лучших бигменов в истории лиги О’Нил побил уйму различных рекордов, а теперь работает на телевидении, развлекая всех любителей баскетбола интересными высказываниями и своими выходками.

А что, если мы вам скажем,, что О’Нил был буквально в шаге от того, чтобы стать первым в истории НБА самым ценным игроком (MVP), которого выбрали единогласно — то есть все эксперты отдали ему первое место в итоговом голосовании. Шак к началу 2000-х уже превратился в того, кого попросту невозможно остановить. Только плохой процент бросков со штрафной линии (52,7%) на протяжении всей карьеры мешал ему переступить порог 30 очков в среднем за игру хотя бы в одном из сезонов.

Шакил О’Нил Фото: Manny Millan/Getty Images

Впрочем, в сезоне-1999/2000 Шакил показал всему миру свою животную силу и весь арсенал умений, играя за «Лос-Анджелес Лейкерс». В возрасте 27 лет — в самом соку — он доминировал над своими оппонентами так, как мало кому удавалось в современной истории НБА. 29,7 очка за матч (лучший в лиге), второе место по подборам — 13,6 — и третье — по блокам (3,0). Даже передач О’Нил оформил больше, чем когда-либо в своей карьере, — 3,8 за встречу. За невероятную игру и эталонные 67 побед в регулярном чемпионате центровой получил свою первую и, как впоследствии окажется, единственную награду MVP.

Отмечу, что в том самом сезоне Дизель внёс колоссальный вклад в общий успех команды, которая в итоге стала чемпионом НБА впервые за долгое время. Есть статистическая метрика Win Shares, которая как раз и измеряет вклад отдельного игрока в победу в зависимости от времени, проведённого им на площадке, и его выступления в нападении и обороне. Так вот, в легендарном сезоне Шакил стал лучшим по этому показателю во всей лиге — 18,6. Это не просто хорошие цифры в этой метрике, а буквально элитные.

В истории НБА лишь Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Дэвид Робинсон, Кевин Дюрант, Артис Гилмор, Уилт Чемберлен и Джордж Майкан в отдельно взятом сезоне набирали больше показателя Шакила по «доле побед». Просто феноменальный сезон провёл О’Нил, но его испортил один журналист по имени Фред Хикман. «Как?» — вы спросите.

Никто в истории лиги на тот момент не становился единогласным MVP. В НБА до сих пор за присуждение этой награды тому или иному баскетболисту голосуют эксперты и журналисты. Уважаемый корреспондент из CNN Хикман почему-то решил, что Аллен Айверсон больше заслуживает первого места, чем Шакил. Да, Ответ тогда провёл великолепный сезон, но далеко не лучший в карьере как по статистическим метрикам, так и по вкладу в победы. Именно голос Фреда не позволил О’Нилу навсегда вписать своё имя в историю лиги, став первым единогласным MVP.

120 журналистов отдали первое место Шакилу, а Хикман посчитал иначе, но именно этот один оставил свой след в истории! В итоге спустя время Стефен Карри стал единогласным MVP, оказавшись первым и пока ещё последним в летописи НБА, кому покорялось данное достижение. Само собой, О’Нил не мог обойти стороной данный инцидент и обратился к журналисту: «Этот идиот из Атланты… Его имя было у меня на языке. Если бы я мог, я сказал бы ему в лицо: ты идиот!»

Шакил О’Нил Фото: John W. McDonough/Getty Images

Сам Хикман, вероятно, затем пожалел о своём решении, так как позднее признавался, что получал различного рода угрозы после обнародования итогов голосования. Вы просто вдумайтесь, как один голос из сотни других может стоить игроку невероятного достижения, которое ранее до этого не покорялось никому в истории НБА! К слову, сейчас кажется невозможным то, что кто-то может стать единогласным MVP.

В лиге слишком много талантливых баскетболистов, кому-то нравятся напористость и умения Шея Гилджес-Александера, а кому-то по душе великолепный Никола Йокич, способный делать на паркете буквально всё. Именно из-за огромного разнообразия таланта в ближайшие годы мы не увидим единогласного MVP.