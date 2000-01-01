5 лидеров по количеству матчей в НБА
Леброн Джеймс вышел на чистое четвёртое место по количеству матчей в НБА. Кто ещё находится в топ-5 по этому показателю?
5-е место — Дирк Новицки
Тяжёлый форвард «Далласа» отыграл 1522 встречи.
4-е место — Леброн Джеймс
Форвард «Лейкерс» провёл 1523 игры.
3-е место — Винс Картер
Форвард выступал в НБА за семь команд, отыграв суммарно 1541 матч.
2-е место — Карим Абдул-Джаббар
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» провёл 1560 игр.
1-е место — Роберт Пэриш
Центровой выступал в НБА за четыре команды, отыграв суммарно 1611 матчей.
Леброн Джеймс — четвёртый по количеству матчей в НБА. Кто ещё в топ-5?
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