Легендарные имена и борьба до крови. Как два спорных решения стоили клубу титула в НБА

1980-е годы в НБА — наверное, лучшая эпоха в истории лиги по количеству таланта. Хоть чемпионства в те годы и удостоились лишь «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Детройт Пистонс», но в лиге присутствовали и другие очень сильные команды — «Чикаго Буллз» с Майклом Джорданом, «Милуоки Бакс» с Сидни Монкрифом и Бобом Ланье, «Сан-Антонио» с Джорджем Гервином, «Хьюстон» с «двумя башнями» — Хакимом Оладжьювоном и Ральфом Сэмпсоном, а также вечно вылетающая во втором раунде «Атланта» с Домиником Уилкинсом и многие другие хорошие команды.

В общем, лига была талантливая донельзя. В каждой команде была суперзвезда, а в некоторых их собралось столько, что люди ломали головы, кто же на этот раз станет чемпионом. Эпоху 1980-х прежде всего вспоминают по соперничеству «Бостона» и «Лейкерс». Ларри Бёрд против Мэджика Джонсона, Карим Абдул-Джаббар против Роберта Пэриша и Кевин Макхэйл против Джеймса Уорти — классика тех лет. Но это время нельзя представить без Плохих парней из Детройта.

Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар Фото: James Drake/Getty Images

Легендарные «поршни» в довольно провинциальном городе из штата Мичиган в конце 1980-х и начале 1990-х были одной из самых ненавистных команд в лиге из-за своего жёсткого и порой очень грубого стиля игры, что и привело к прозвищу Плохие парни. Лидером того состава был разыгрывающий Айзея Томас. Очень маленький по меркам той лиги баскетболист (185 см) был сердцем и душой той банды, которая там собралась. Его напарниками были Джо Думарс, Деннис Родман, Эдриан Дэнтли, Рик Махорн и ещё та заноза в заднице Билл Лэймбир, который мог влезть под кожу даже самым спокойным игрокам в лиге. Его не зря прозвали самым грязным баскетболистом в истории НБА, и тому есть множество подтверждений.

Тем не менее именно Плохие парни пробились в финал НБА 1988 года — впервые в истории существования клуба из Детройта. Самую важную серию сезона подопечные Чака Дэйли начали с победы, но затем последовали два поражения. Впрочем, это не сломило «поршней», а лишь наоборот — прибавило мотивации. Игры под номером четыре и пять Плохими парнями были выиграны очень уверенно — 111:86 и 104:94 соответственно. В шаге от чемпионства серия переехала в Лос-Анджелес. Да, раньше в НБА встречи игрались по принципу: два матча дома у лучшей команды по результатам в регулярном чемпионате, затем три матча на паркете другой команды и заключительные две игры, если они требовались, на площадке клуба, обладающего бо́льшим количеством побед в регулярке.

Атмосфера на трибунах финала 1988 года Фото: John W. McDonough/Getty Images

Справедливо или нет — решать вам, но так действительно было. В общем, серия переехала в легендарный «Форум», где «Лейкерс» должны были биться за трофей до последнего, так как на тот момент были чемпионами и могли оформить второй титул кряду. Шестой матч, трибуны заполнены до отказа, яблоку негде упасть, море журналистов, так как может свершиться история — «Детройт» впервые в истории станет чемпионом и свергнет самих «Лейкерс»! Ну чем не история для фильма. Впрочем, этому не суждено было сбыться.

Шестая игра проходила в равной борьбе, никто из соперников не мог завладеть значительным преимуществом вплоть до того момента, когда Томас подвернул правую лодыжку. Айзея был бойцом до мозга костей, поэтому, даже несмотря на дикую боль, попытался продолжить игру, но упал на паркет. «Лейкерс» повели в счёте — 74:66 за 3 минуты и 44 секунды до конца третьей четверти, но разыгрывающий «Детройта», несмотря на сильное растяжение и боль, вернулся на паркет буквально после двух минут после того, как его унесли на скамейку.

Айзея Томас Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Хромающий Томас на одной ноге набрал 11 из 15 последних очков «Пистонс» в третьей четверти, в итоге записав на свой счёт 25 очков за отдельно взятый игровой отрезок — что является рекордом НБА в плей-офф. «Детройт» оформил рывок 15:5 и вышел вперёд со счётом 81:79. Игра снова выравнялась, а геройству лидера «поршней» не было предела. Разыгрывающий буквально волочил за собой свою ногу, но был неостановим в этот вечер, забрасывая в кольцо практически каждый мяч. За минуту и 30 секунд до конца Томас набрал ещё два очка, позволив свой команде оторваться в счёте — 100:99.

Встреча продолжилась, счёт на табло – 102:101 в пользу «Детройта», а оставалось играть всего 27 секунд. Кто был самым смертоносным по набору очков в лиге в период с 1970-е по 1980-е — конечно же, Карим Абдул-Джаббар. Именно до него «Лейкерс» довели мяч в его излюбленную точку — в «пост». Против центрового защищался Лэймбир, но все знали, что если на Кариме не сфолить, то его легендарный «скай-хук» попадёт прямиком в кольцо. Вот тут-то все любители баскетбола увидели один из самых спорных свистков от судей в истории.

Абдул-Джаббар исполнил свой излюбленный бросок, но промахнулся. Судьи зафиксировали нарушение на Кариме. Лэймбир получил шестой фол и выбыл из игры. Но было ли то нарушение настолько вопиющим, чтобы свистеть его за несколько секунд до конца встречи? Многие до сих пор считают, что нет. Скорее всего, они правы! Потому что накал матча и в целом судьи в то время позволяли играть в более контактный баскетбол, нежели сейчас. Да, Лэймбир держал своё тело немного не вертикально и задел плечом Абдул-Джаббара, но тогда такое частенько сходило с рук всем.

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впрочем, Хью Эванс и Эд Т. Раш — рефери, работавшие на той встрече, посчитали иначе. Лэймбир открыл рот и несколько секунд стоял как заворожённый, не понимая, что происходит. В итоге Абдул-Джаббар реализовал оба штрафных и довёл дело до победы «Лейкерс» со счётом 103:102. Даже невероятного выступления Томаса на одной ноге не хватило «Детройту» для победы в матче и в чемпионате.

Игрок «Пистонс» Рик Махорн позднее сказал: «Они свистнули загадочный фол… Вот о чём всегда нужно думать в НБА, так это о том, чтобы попытаться продать что-то. Сколько различной атрибутики и вещей вы сможете продать, если команда дважды выиграет чемпионство?» Этим самым заявлением Махорн намекал на то, что для НБА было намного выгоднее, чтобы «Лейкерс» остались чемпионами, и даже, возможно, лига помогла им этим фолом в концовке.

Видео можно посмотреть на канале AndyHops в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Седьмая игра тоже не осталась без курьёзного эпизода. «Лейкерс» вели со счётом 108:105 за две секунды до конца встречи. Лэймбир выводит мяч из-за лицевой линии, а люди с камерами, запасные «озёрников» и некоторые из фанатов уже выбежали на паркет «Форума». Мяч в итоге через всю площадку долетел до Томаса, которого, казалось бы, сбил Мэджик Джонсон, но судьи решили, что всё было в рамках правил, и оставили данный эпизод без своего вмешательства. В общем, официальные лица, ответственные за матч, проигнорировали то, что огромное количество людей находилось на площадке, когда игра ещё не завершилась, а некоторые из них мешали видимости Лэймбира.

Да к тому же это столкновение Томаса с Джонсоном. Оно намного больше похоже на фол, чем момент с Лэймбиром и Абдул-Джаббаром. Чемпионство «Детройт» в том году не завоевал, но зато сполна отомстил «Лейкерс» в следующем году, обыграв своих обидчиков со счётом 4:0.