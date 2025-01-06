Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Джимми Батлера, скорее всего, не обменяют в Голден Стэйт Уорриорз: названы причины, почему форвард Майами Хит туда не перейдёт

Джимми Батлер и «Голден Стэйт» — союз, который не случится. И вот почему
Артемий Берстенев
Батлер и «Уорриорз» — союз, который не случится
Аудио-версия:
Комментарии
Форвард в «Уорриорз»? Это как пытаться вписать волка в стаю львов.

«Голден Стэйт» находится в поисках усиления перед дедлайном обменов, но Джимми Батлер вряд ли станет решением их проблем. На фоне растущей нагрузки на Стефена Карри, которая усилилась из-за отсутствия Клэя Томпсона, команда нуждается в звёздном партнёре, способном разделить атакующую роль. Это очень очевидно. Но Батлер, кажется, не вписывается в планы «Уорриорз».

Джимми Батлер Подробнее

Ситуация вокруг Батлера в «Майами» обострилась после его семиматчевой дисквалификации за поведение, наносящее ущерб команде. «Хит» заявили о готовности рассмотреть предложения по обмену после официального запроса от игрока. Однако источники, близкие к Батлеру, утверждают для The Athletic, что интерес со стороны «Голден Стэйт» отсутствует, а переговоры не продвигаются.

Основной преградой для сделки становится его контракт. Батлер зарабатывает $ 48,8 млн в этом сезоне, а следующий год — опция игрока с суммой $ 52,4 млн. Для «Уорриорз», которые находятся чуть ниже первого налогового порога, попытка провести обмен потребовала бы расставания с ключевыми игроками. Среди наиболее вероятных кандидатур — Эндрю Уиггинс, чей контракт на $ 26,2 млн мог бы помочь уравнять зарплаты. Но в команде Уиггинса ценят за стабильную защиту и 40-процентную реализацию трёхочковых, поэтому трейд, включающий его, вызывает сомнения.

Другой вариант — Жонатан Куминга. Его контракт на $ 7,6 млн истекает по окончании сезона, и он является привлекательным активом для обмена. В последние недели Куминга демонстрирует прогресс, проводя около 30 минут за матч. В клубе понимают ценность Батлера, но предпочитают сохранить свои лучшие крылья вместо рискованных перестановок.

Джимми Батлер, сезон-2024/2025

Джимми Батлер, сезон-2024/2025

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

К тому же проблемы Батлера с дисциплиной и требовательность к контракту вызывают вопросы о его совместимости с культурой «Уорриорз». Его конфликт с «Майами» связан с отказом клуба предоставить максимальное продление соглашения, и вряд ли эти запросы исчезнут при переходе в другую команду. А «Голден Стэйт» традиционно избегает долговременных рисков ради краткосрочных решений.

Более доступными целями для «Уорриорз» становятся игроки с умеренными контрактами. Например, Никола Вучевич, который зарабатывает $ 20 млн в сезоне-2024/2025. Его способности растягивать оборону и стабильная трёхочковая составляющая могли бы открыть новые возможности для Карри и остальных. Для заключения сделки с Вучевичем достаточно объединить несколько менее значимых контрактов, таких как Гэри Пэйтон II ($ 9,1 млн) и Кайл Андерсон ($ 8,7 млн), без разрушения текущего состава.

Несмотря на несомненные таланты Батлера, «Голден Стэйт», вероятно, сделает выбор в пользу осторожности. Клуб отдаёт предпочтение обменам, которые не ставят под угрозу будущее команды. Для организации, ценящей долгосрочную стабильность выше рискованных шагов, приобретение Батлера выглядит слишком смелой и неоправданной ставкой.

Хронология событий:
Вот это да! Джимми Батлер разоткровенничался о своём несчастье и желании уйти
Видео
Вот это да! Джимми Батлер разоткровенничался о своём несчастье и желании уйти
Джимми Батлер только что сжёг миллионы — и, возможно, «Майами» вместе с ними Джимми Батлер только что сжёг миллионы — и, возможно, «Майами» вместе с ними
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android