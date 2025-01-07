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НБА, Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Клипперс: Энтони Эдвардс набрал 37 очков и отличился в концовке, результат 7 января 2025

Эдвардс уничтожил «Клипперс». Энтони в последние минуты добавил искру чистого гения!
Артемий Берстенев
Энтони Эдвардс уничтожил «Клипперс»
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«Миннесота» пошла на эксперимент, но это могло погубить «волков».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч, недавно заявивший об отсутствии планов менять стартовый состав, всё-таки решился на эксперимент. В матче с «Клипперс» вместо Майка Конли в основе появился Донте Дивинченцо. Конли, однако, остался в обойме, не пропустив игру из-за травмы или отдыха, что явно указывало на осознанный шаг тренера в попытке встряхнуть команду, страдающую от частых медленных стартов.

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И хотя перестановка не избавила «Тимбервулвз» от привычной проблемы, команда всё же смогла вырвать победу со счётом 108:106, прервав трёхматчевую серию поражений. Ключевую роль в этом сыграл Энтони Эдвардс, который буквально в одиночку решил исход встречи в концовке. За последние три минуты он трижды поразил кольцо трёхочковыми бросками, а решающий бросок за 34 секунды до финальной сирены вывел «Тимбервулвз» вперёд на пять очков. Эдвардс завершил матч с 37 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Начало матча, впрочем, было далеко от идеального. Новый стартовый состав за первые шесть минут набрал всего семь очков, что позволило сопернику вырваться вперёд. Крис Финч вынужден был пойти на ранние замены, и в игру вернулся проверенный состав, знакомый болельщикам с прошлого сезона, когда Карл-Энтони Таунс отсутствовал из-за травмы. Этот ход оказался удачным — старые лидеры сократили отставание до семи очков перед большим перерывом, организовав мощный рывок 23:11.

После перерыва новая пятёрка, наконец, начала показывать, что от неё ждали. В третьей четверти «волки» совершили рывок 23:13, а Эдвардс набрал 15 из своих 37 очков, позволив команде выйти вперёд к началу финального отрезка.

В новом сочетании игроков нашлось место для проявления других баскетболистов. Донте Дивинченцо отметился 15 очками и восемью подборами, Майк Конли, выйдя со скамейки, набрал 11 очков и отдал три передачи, а Наз Рид добавил 18 очков, также играя в роли джокера. Руди Гобер с восьмью очками и 18 подборами вновь показал свою доминирующую игру под кольцом.

Деррик Джонс и Энтони Эдвардс

Деррик Джонс и Энтони Эдвардс

Фото: David Berding/Getty Images

«Клипперс», несмотря на солидные выступления Нормана Пауэлла (25 очков) и Джеймса Хардена (22 очка, восемь подборов и восемь передач), не смогли удержать преимущество, которое достигало 19 очков во второй четверти. Команда из Лос-Анджелеса, судя по всему, недооценила способность «Миннесоты» адаптироваться и перестроиться по ходу игры.

Для «Тимбервулвз» эта победа может стать поворотной точкой в сезоне. Эксперименты Финча с составом, даже если они не всегда дают мгновенный результат, явно направлены на поиск новых решений и максимального раскрытия потенциала команды. «Тимбервулвз» показали, что способны сражаться даже в самых сложных ситуациях.

НБА — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Рид - 18, Дивинченцо - 15, Макдэниелс - 11, Конли - 11, Гобер - 8, Рэндл - 5, Александер-Уолкер - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 25, Харден - 22, Зубац - 17, Джонс - 10, Коффи - 9, Леонард - 8, Портер - 7, Мэнн - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Бамба, Хиланд, Миллер, Браун
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