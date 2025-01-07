Ситуация, в которой даже рост в 221 см не сыграл решающей роли!

Вембаньяма думал, что он стена, пока не произошло это. Такие моменты остаются в памяти

Коби Уайт в стремительной атаке превратил Виктора Вембаньяму из грозного защитника в очередного игрока, попавшего в эффектный момент для хайлайтов. Данки не входят в привычный арсенал защитника «Чикаго», но когда он решается на прыжок, последствия остаются в памяти надолго.

Итоговый счёт 114:110 в пользу «Буллз» стал лишь вишенкой на торте, который Уайт украсил своим героизмом в концовке. Однако история этой игры куда глубже, чем просто один впечатляющий момент.

Начнём с Коби Уайта, который в финальной минуте показал, как нужно ломать планы соперника. Сперва он хладнокровно обыграл Вембаньяму, заставив того размахивать руками в воздухе, а затем через пару секунд снёс самого перспективного игрока сезона мощным данком. Этот момент полностью изменил ход игры и, кажется, лишил «Сан-Антонио» сил и уверенности.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако стоит отдать должное Заку Лавину, чья феноменальная форма стала залогом стабильности «быков» в этом сезоне. Три матча подряд с 30+ очками, четыре из последних пяти — это уже не случайность. Но на этот раз Лавин поражает не только своей результативностью. Его игра на подборе, передачи и зрелые решения в ключевые моменты — это уровень, которого от него не ожидали.

Если говорить о «Сан-Антонио», то здесь вместо вдохновения мы увидели кучу ошибок. Финальная четверть в исполнении «Спёрс» была похожа на катастрофу, где всё пошло не так. Техасцы вели 97:82, но каким-то магическим образом растеряли это преимущество. Оборона трещала по швам, атака буксовала, а тренерский штаб впал в ступор, выпуская сочетания игроков, которые просто не могли забить. Вечные проблемы с ротациями стали особенно очевидны: одновременно на паркете оказались Сохан, Касл, Джонсон и Джонс.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее если кто и пытался спасти «Спёрс», так это Крис Пол. Да, ему почти 40, но в четвёртой четверти он разразился серией действий, которые на мгновение подарили надежду. Пол буквально управлял игрой в одиночку. Но на фоне хаоса вокруг его усилия выглядели как попытка починить тонущий корабль скотчем.

Что касается Виктора Вембаньямы, то его вклад сложно не отметить – 23 очка, 14 подборов и восемь блок-шотов. Отличный матч для француза, но даже он оказался бессилен против Уайта, решившего, что этот вечер останется в памяти всех. Данки через 221-сантиметрового гиганта случаются не каждый день, и этот момент наверняка станет частью хайлайтов всего сезона.