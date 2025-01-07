Дёмин сдаёт позиции? С кем команда россиянина сыграет в NCAA

В студенческой американской лиге NCAA дело дошло до игр внутри конференций. Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, находится в одной из сильнейших конференций — BIG12. Последний матч сложился для «пум» не лучшим образом — команду с нашим талантом в составе разгромил университет Хьюстона со счётом 55:86. Егор же во второй встрече после травмы, за исключением своих искрометных передач, ничем особым не выделился. С кем его университету предстоит сыграть на этой неделе?

Завтра, 8 января в 5:00 мск, BYU сыграет с Техасским технологическим университетом (Texas Tech). Обе команды обладают идентичным результатом в конференции — по победе и поражению, а также имеют одинаковые показатели в целом по сезону — 10 побед при трёх поражениях. Команде с Дёминым в составе играет на руку то, что подопечные Кевина Янга на домашнем паркете в Прово (штат Юта) ещё не проигрывали — 8-0. Texas Tech — это довольно приличная учебная программа, которая с 2018 года лишь раз пропустила «Мартовское безумие» — плей-офф в NCAA. В 2019 году команда и вовсе заняла второе место, уступив в финале университету Вирджинии (77:85 ОТ).

В составе ближайшего соперника BYU в NCAA выделяются два игрока — Джей Ти Топпин и Дэррион Уильямс. Первый из них является лучшим игроком команды сразу по трём статистическим показателям: по очкам — 18,6, по подборам — 10,1 и по блок-шотам — 1,9. Топпин — классический мощный форвард, который всегда играет энергично. Он отлично действует как в атаке, так и в защите. К тому же Джей Ти, видимо, будет выбран на драфте НБА 2025 года. Его котируют в районе 30-го пика. Уильямс же также является отличным баскетболистом, но более универсальным. Его средние показатели по сезону — 16,2 очка, 5,6 подбора и 5,3 передачи.

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

На этой же неделе, 11 января в 22:00 мск, университет Бригама Янга встретится с Техасским христианским университетом (TCU). Это частное учебное заведение в одноимённом штате, расположенное в городе Форт-Уэрте. «Рогатые лягушки» не настолько частые гости «Мартовского безумия», как Texas Tech. Но стоит отметить, что в последнее время у команды довольно часто получалось пробиться в плей-офф. Это случилось в 2018 и в 2022-2024 годах. В двух из последних розыгрышей турнира удавалось даже пройти первый раунд. В общем, университетская программа не самая престижная, но и не ужасная — не хватает звёзд с неба.

У TCU сложно выделить лидера, потому что сразу четыре игрока в команде демонстрируют практически идентичные показатели. Скорее всего, главной звездой университета можно считать Фрэнки Коллинза, который набирает в среднем 11,2 очка, 4,4 подбора, 4,4 передачи и 1,9 перехвата. По двум последним статистическим показателям защитник является лучшим в составе. В целом у Техасского христианского университета дела в этом сезоне идут хуже, чем у BYU. TCU в 13 играх сезона потерпел пять поражений, но «рогатые лягушки» отлично выступают на домашней арене, выиграв все восемь матчей.

Кевин Янг в раздевалке BYU Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Настало время, когда нужно показывать то, на что ты способен. Все известные скауты и аналитики смотрят именно на игры внутри топовых конференций. Потому что именно здесь и закаляются молодые таланты. Дёмин феноменально начал сезон, но затем наступил спад, во многом связанный с травмой, от которой он оправился только недавно. В среднем по сезону Егор набирает 11,3 очка, 4,4 подбора и 6,0 передачи. Именно по нахождению партнёров на паркете российский баскетболист является лучшим в команде. 18-летний Дёмин великолепно видит площадку и может отдать передачу любой сложности за считаные секунды. Ко всему прочему, он лучше всего в составе BYU забирает мячи у соперников — 1,6 перехвата.

Хочется верить, что главный тренер BYU Кевин Янг вместе со своим штабом сделал правильные выводы после разгромного поражения от университета Хьюстона. Да, команда из Техаса занимает 12-е место в рейтинге лучших в NCAA. Тем не менее одно дело — уступить с разницей в 5-10 очков, а другое — в 30. Дёмина и его команду впереди ждут соперники, которых обыграть точно по силам. Однако Егору необходимо прибавлять по части набора очков, потому что в последних встречах с этим были большие проблемы. С остальным же у нашего баскетболиста всё в порядке. Увидим ли мы перемены в игре россиянина?

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