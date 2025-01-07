Что судьи просили у Пиппена после матчей? И при чём тут Джордан? Ответ удивляет

Скотти Пиппен уже неоднократно делал провокационные заявления о своём бывшем партнёре по «Чикаго Буллз» Майкле Джордане, с которым они вместе завоевали шесть чемпионских титулов НБА. Пиппен намекал на не самое корректное поведение Джордана по отношению к одноклубникам, а также подвергал сомнению его статус величайшего игрока в истории.

Однако говорить о серьёзном конфликте между Пиппеном и Джорданом не приходится. Оба присутствовали на церемониях включения друг друга в Зал славы, проявляя внешнее уважение. Так в чём же корень напряжённости между ними?

С приходом Скотти «Буллз» из команды середняков превратились в настоящего претендента на титул. До его появления Джордану приходилось практически в одиночку сражаться против сильнейших команд лиги. Вклад Пиппена в успехи «Чикаго» сложно переоценить, но его всё равно не включают в первый эшелон лучших игроков в истории баскетбола.

Майкл Джордан и Скотти Пиппен Фото: John W. McDonough/Getty Images

Между тем его индивидуальные достижения впечатляют: семь участий в Матче всех звёзд, семь попаданий в символическую сборную НБА по итогам сезона. В свои пиковые годы Пиппен был настоящей суперзвездой и одним из лучших игроков лиги. Однако его имя чаще всего ассоциируется с ролью «Робина при Бэтмене».

Журналист Джек Маккаллум делился историей, которая прекрасно иллюстрирует разницу в восприятии Джордана и Пиппена внутри НБА: «Когда я брал интервью у Скотти, то сразу сказал ему: «Я очень мало знаю о тебе, хотя был рядом с тобой сотню раз. Каждый раз, когда я приезжал в Чикаго, я делал материал исключительно про Майкла, его карьера будто затмевала твои личные достижения».

Пиппен отнёсся к этому нормально и начал рассказывать истории из своей карьеры. Одна особенно запомнилась. Он сказал: «После матчей судьи часто подходили ко мне и спрашивали, могу ли я попросить у Майка пару кроссовок для них. Им не нужна была обувь Джо Думарса, всегда только Джордана».

Джон Паксон и Джо Думарс Фото: Focus on Sport/Getty Images

Представьте: вы — звезда НБА, играете на высоком уровне, но после встреч судьи просят вас достать кроссовки вашего одноклубника. Как это влияет на психику? Здесь всё зависит от личности. Если вам комфортно быть в тени лидера, проблем не возникнет. Но если у вас есть собственные лидерские амбиции, как у Пиппена, такая ситуация может вызывать неприятные эмоции.

Вопрос лишь в том, насколько вы позволите этим чувствам овладеть вами. Кажется, что Скотти всё-таки проиграл эту внутреннюю борьбу. Он нередко публично высказывается о Джордане с оттенком обиды.

Помните телевизионные шоу, где собирали звёзд прошлого с затянувшимися конфликтами? Например, беседы между Мэджиком Джонсоном и Айзеей Томасом или Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом. Это были трогательные моменты, когда бывшие соперники и партнёры искренне обсуждали свои разногласия, чтобы в конце примириться. Хочется верить, что мы однажды увидим подобный разговор между Джорданом и Пиппеном.

Однако уже сейчас важно помнить о величии Скотти. Он был одним из лучших игроков на своей позиции в истории. И, несмотря на то что его роль в «Буллз» часто затмевается яркостью Майкла, вклад Пиппена в успехи команды навсегда останется частью баскетбольного наследия.