Расцвет УНИКСа и топ-матч «Зенита» и «Локо». Чего ожидать от выходных в Единой лиге?

Экватор регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2024/2025 позади. Баскетболисты уже вовсю сражаются за выход в плей-офф, так как каждый из клубов желает заполучить посев получше. На этой неделе всех любителей нашего баскетбола ждут несколько ярких противостояний, о которых «Чемпионат» расскажет всё самое интересное.

«Парма» — ЦСКА. 11 января в 15:00 мск

Алекса Аврамович на скамейке ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Клуб из Перми в этом сезоне по два раза уступил ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу, зато трижды выиграл у «Локомотива-Кубань». «Парма» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда не хватает звёзд с неба, но выглядит очень здорово после возвращения Самсона Руженцева, который оправился от травмы, полученной на Кубке Дружбы в августе. Форвард набрал 25 очков и семь подборов в матче с «Локо», попав в символическую пятёрку лучших по итогам недели в Единой лиге. К тому же нельзя забывать о наличии в команде Ройса Хэмма. Центровой шикарно себя проявляет в этом сезоне, заслуженно попав на Матч всех звёзд.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 января 2025, суббота. 15:00 МСК Парма Пермь Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА же вообще проигрывает по большим праздникам. В сезоне-2024/2025 армейцы уступили лишь в трёх играх. Новый год действующий чемпион Единой лиги начал с очень уверенной победы над «Астаной» (99:55). Клуб во главе с Андреасом Пистиолисом возглавляет турнирную таблицу и вряд ли намерен отдавать первую строчку кому-то ещё. Команда обладает отличным составом, в котором каждый может в определённом матче ярко себя проявить. Например, в последней встрече это был Алекса Аврамович, в любой другой тем самым X-фактором может стать Мело Тримбл, Каспер Уэйр или Амат М’Бай. ЦСКА в этом сезоне дважды обыгрывал «Парму» (95:82 и 110:91), увидим ли мы третью победу?

«Зенит» — «Локомотив-Кубань». 11 января в 15:30 мск

Матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Сине-бело-голубые и железнодорожники начали 2025 год явно не так, как ожидали. «Зенит» проиграл на выезде УНИКСу (71:75), а «Локомотив-Кубань» уступил дома «Парме» (77:82). Для обоих клубов неудачный результат стал серьёзным ударом. В матче с казанцами повреждения в команде из Санкт-Петербурга получили Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон. Первый из них больше не появился на паркете, а второй играл на обезболивающих. Главный тренер и президент «Локо» Андрей Ведищев вовсе остался недоволен своими игроками, заявив, что пришло время сделать выводы. Встреча с «Зенитом» как раз и покажет, что же изменится в команде.

В этом сезоне клубы «большой четвёрки» играли между собой дважды. В их противостоянии сейчас паритет — 1-1. Примечательно, что победы одерживали команды, которые играли на выезде — «Локо» победил в Санкт-Петербурге, а «Зенит» — в Краснодаре. Подопечные Ведищева после феноменального старта в сезоне забуксовали и сейчас находятся на четвёртой строчке в Единой лиге, сине-бело-голубые продолжают погоню за ЦСКА в турнирной таблице, уступая лишь армейцам. На руку «Локо» играет то, что между их очным матчем с принципиальным соперником «Зенит» 8 января на выезде встретится с «Самарой». Получается, что краснодарцы будут более свежими, а команда во главе с Хавьером Паскуалем — более подготовленной, так скажем, в тонусе. Кому что пойдёт на пользу, увидим 11 января.

УНИКС — «Уралмаш». 12 января 18:00 мск

Девон Акун-Пёрселл и Джеремайя Мартин Фото: Единая лига ВТБ

До конца декабря УНИКС не мог обыграть своих главных соперников за чемпионство в чемпионате — ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Казанцы дважды уступили каждому из них, но теперь банда Велимира Перасовича в двух встречах кряду победила сине-бело-голубых. Беспроигрышная серия УНИКСа достигла семи матчей — лучший показатель в сезоне для команды, а её форма говорит сама за себя. 12 побед подряд — была серия у «Зенита». Удастся ли УНИКСу преодолеть данную планку? 8 января «зелёные» в Красноярске сыграют с местным «Енисеем», а затем 12 января дома будут принимать «Уралмаш».

Клуб из Екатеринбурга начал новый год с победы, но играл ни шатко ни валко, одолев «Самару» со счётом 68:64. Тем не менее «Уралмаш» уже обошёл «Пари Нижний Новгород» в турнирной таблице Единой лиги. Команда во главе с Джеремайей Мартином расположилась сразу позади «большой четвёрки». Именно разыгрывающий ведёт за собой клуб в этом сезоне. Не зря его выбрали на Матч всех звёзд Единой лиги. Да и вообще среди баскетболистов «Уралмаша» на главном шоу-матче в чемпионате оказались сразу трое. Помимо Мартина, на Матч звёзд поедут Вячеслав Зайцев и Джавонте Даглас. Не просто так же они оказались в числе лучших, значит, игра именно этих баскетболистов вдохновляет болельщиков.