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НБА, Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Лейкерс: хозяева без Луки Дончича и Кайри Ирвинг обыграли Леброна, результат 7 января 2025

Леброн и «Лейкерс» пали перед ослабленным «Далласом». Что тут вообще происходит?
Артемий Берстенев
Леброн и «Лейкерс» пали перед «Далласом»
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У «Маверикс» не было Кайри Ирвинга и Луки Дончича, а у Джеймса зато был Энтони Дэвис.

«Даллас» преподнёс «Лейкерс» урок, который те явно не планировали усваивать. Матч, который казался идеальной возможностью для калифорнийцев восстановить уверенность после недавнего поражения в Хьюстоне, завершился разгромным поражением — 97:118. И это от команды, вышедшей на паркет без своих главных звёзд.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лука Дончич остался вне игры из-за травмы, Кайри Ирвинг восстанавливался после проблем со спиной, а Даниэл Гэффорд отсутствовал из-за растяжения. Казалось, что у «Далласа» просто нет шансов. Но НБА не раз доказывала: игры против ослабленного соперника могут обернуться неожиданностями, особенно если один из участников подходит к ним с недостаточной серьёзностью.

«Лейкерс», несмотря на обилие звёзд в составе, столкнулись с командой, которая была полна желания и энергии. Спенсер Динвидди напомнил о своих лучших временах, набрав 19 очков, Квентин Граймс добавил 23, а Пи Джей Вашингтон и Джейден Харди завершили матч с 22 и 15 очками соответственно. «Маверикс» безжалостно пользовались проблемами «озёрников» в защите, создавая моменты для трёхочковых бросков. В итоге хозяева реализовали 18 дальних попыток, против чего гости не нашли ответа.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» на этом фоне выглядели неубедительно. Энтони Дэвис стал самым результативным игроком команды с 21 очком, но с 11 промахами из игры. Леброн Джеймс снова был близок к трипл-даблу, отметившись 18 очками, 10 подборами и восемью передачами, но даже его усилий оказалось недостаточно. Остин Ривз, на которого возлагали большие надежды, провёл неудачный матч, смазав девять бросков.

Общий процент реализации гостей составил 45,3%, что лишь частично отражает их проблемы. Бóльшая часть попыток «Лос-Анджелеса» выглядела поспешной и неорганизованной, а их защита не смогла справиться с нагрузкой. В то время как игроки «Маверикс» использовали каждый шанс, «Лейкерс» лишь накапливали ошибки. Теперь перед «озёрниками» домашняя серия из пяти матчей, которая станет проверкой их готовности исправить ошибки.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
118 : 97
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Гримс - 23, Вашингтон - 22, Динвидди - 19, Харди - 15, Томпсон - 13, Лайвли - 7, Маршалл - 7, Клебер - 5, Уильямс - 4, Проспер - 3, Пауэлл, Моррис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 21, Джеймс - 18, Ривз - 15, Кнехт - 13, Кристи - 12, Финни-Смит - 11, Хатимура - 6, Хэйс - 1, Реддиш, Винсент, Джеймс, Милтон
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Новости. Баскетбол
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