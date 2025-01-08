Невероятный момент в НБА. Шедевр в концовке матча — победный бросок с центра площадки!

Трей Янг поразил всех в Солт-Лейк-Сити. Секунды на табло таяли, равный счёт замер на экране, и защитник «Атланты» решил исход матча трёхочковым броском… с середины площадки!

Для «Хоукс» эта встреча была крайне важна: каждая победа приближает их к выходу из зоны плей-ин, а поражение от команды, ориентированной на перестройку и высокий выбор на драфте, вроде «Юты», точно не входило в планы. Однако судьба чуть было не сыграла злую шутку. За четыре секунды до конца основного времени «Хоукс» вели в счёте с перевесом в три очка. В этот момент Коллин Секстон издалека за пределами трёхочковой линии бросил мяч в кольцо, сравняв счёт в игре.

Сценарий будто намекал на овертайм, но Янг решил иначе. Получив мяч на последних секундах, он совершил то, что умеет лучше всего — сотворил магию. Не раздумывая, разыгрывающий выполнил бросок с центра площадки, и мяч, как в замедленной съёмке, устремился в кольцо. Трибуны замерли. Финальная сирена зафиксировала победу «Атланты» со счётом 124:121.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот момент стал не просто эффектным завершением игры, но и вошёл в историю НБА. Бросок Янга оказался седьмым по дальности победным броском с сиреной за всю историю лиги!

За матч Янг набрал 24 очка и отдал 20 результативных передач. Трёхочковые броски именно в этой игре явно не были его сильной стороной — он реализовал лишь три из 10 попыток. Но последний бросок? Он стоил всех предыдущих промахов. Сейчас «ястребы» могут быть довольны.