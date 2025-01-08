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НБА, Юта Джаз — Атланта Хоукс: Трей Янг стал автором победного броска с центра площадки, видео момента, результат 7 января 2025

Невероятный момент в НБА. Шедевр в концовке матча — победный бросок с центра площадки!
Артемий Берстенев
Невероятный момент в НБА!
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Это событие уже стало частью истории североамериканской лиги!

Трей Янг поразил всех в Солт-Лейк-Сити. Секунды на табло таяли, равный счёт замер на экране, и защитник «Атланты» решил исход матча трёхочковым броском… с середины площадки!

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Для «Хоукс» эта встреча была крайне важна: каждая победа приближает их к выходу из зоны плей-ин, а поражение от команды, ориентированной на перестройку и высокий выбор на драфте, вроде «Юты», точно не входило в планы. Однако судьба чуть было не сыграла злую шутку. За четыре секунды до конца основного времени «Хоукс» вели в счёте с перевесом в три очка. В этот момент Коллин Секстон издалека за пределами трёхочковой линии бросил мяч в кольцо, сравняв счёт в игре.

Сценарий будто намекал на овертайм, но Янг решил иначе. Получив мяч на последних секундах, он совершил то, что умеет лучше всего — сотворил магию. Не раздумывая, разыгрывающий выполнил бросок с центра площадки, и мяч, как в замедленной съёмке, устремился в кольцо. Трибуны замерли. Финальная сирена зафиксировала победу «Атланты» со счётом 124:121.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот момент стал не просто эффектным завершением игры, но и вошёл в историю НБА. Бросок Янга оказался седьмым по дальности победным броском с сиреной за всю историю лиги!

За матч Янг набрал 24 очка и отдал 20 результативных передач. Трёхочковые броски именно в этой игре явно не были его сильной стороной — он реализовал лишь три из 10 попыток. Но последний бросок? Он стоил всех предыдущих промахов. Сейчас «ястребы» могут быть довольны.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Юта Джаз: Маркканен - 35, Секстон - 24, Кесслер - 21, Миллз - 13, Джузэнг - 11, Уильямс - 4, Юбэнкс - 4, Кольер - 3, Филиповски - 3, Поттер - 3, Джордж, Михайлюк
Атланта Хоукс: Янг - 24, Капела - 18, Хантер - 17, Дэниэлс - 16, Рисашер - 14, Крейчи - 13, Богданович - 11, Мэтьюз - 9, Оконгву - 2, Бафкин, Родди, Барлоу
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Новости. Баскетбол
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