Егор Дёмин вернулся! Как проявил себя россиянин после пары неудачных матчей?

Студенческая американская лига NCAA продолжает радовать болельщиков шикарными играми. В одной из них встретились университет Бригама Янга (BYU), за который играет российский баскетболист Егор Дёмин, и Техасский технологический университет. Матч получился очень содержательным. Как себя проявил наш 18-летний талант, которому пророчат попадание в НБА?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Ровным счётом как и в прошлом матче, Дёмин первым набрал очки в своей команде — на россиянине сфолили под кольцом, а он был точен со штрафной линии. BYU лучше действовал на старте, чем соперник, но упустил много возможностей для взятия кольца. Например, Егор не сумел реализовать открытый трёхочковый бросок из угла. Тем не менее практически сразу же исправился, отдав шикарную результативную передачу на Кебу Кейту. Следом 18-летний россиянин за счёт хорошего заслона напарника по команде отлично прорвался под кольцо, однако смазал довольно простой лэй-ап.

Стоит отметить, что во встрече с этим соперником Егор был очень активен в атаке, выделяясь как главная опция в нападении. Это дало свои результаты: Дёмин набрал два очка броском из-под кольца. В свою очередь, Техасский технологический университет продолжал «поливать» из-за дуги. В команде с первых минут выделялись Дэррион Уильямс и Элайджа Хоукинс. Именно во многом из-за их выступления Texas Tech вырвался вперёд — 14:10. Егор немного перевёл дух на скамейке запасных, а затем вернулся на паркет, отдав эффектную передачу на партнёра из «поста». В итоге половина встречи завершилась в пользу BYU — 34:32, а наш соотечественник набрал четыре очка, что уже больше, чем в прошлом матче, добавив к этому две передачи и один подбор.

Атмосфера на трибунах домашней площадки BYU Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Заключительные 20 минут в игре начались с того, что Егор на ложном показе убрал защитника на трёхочковой дуге, но не реализовал бросок без сопротивления. Впрочем, в следующей же атаке Дёмин исправился: он грамотно открылся под кольцом, набрав два очка с фолом. Лидер BYU почувствовал ритм и взял на себя ещё одну «трёшку» из угла, к сожалению, и она оказалась неточной. После этого Егор переключился из режима «атакую сам» в «заигрываю партнёров» — россиянин шикарно взаимодействовал с Фуссейни Траоре на пик-н-роллах, часто отдавая на него передачи под кольцо.

Сегодня мы увидели то, что Кевин Янг использовал в первых играх в NCAA — задействование Егора в «посте». Россиянин получал мяч, находясь спиной к кольцу, и ждал забеганий своих партнёров либо на дугу, либо под кольцо, если же соперники перекрывали линии для паса, то Дёмин брал игру на себя. Несколько раз получилось довольно эффективно найти партнёра. Тем не менее игра проходила на равных. В середине второй половины наш баскетболист нашёл открытое пространство под кольцом, куда незамедлительно рванул, набрав лёгкие два очка. BYU повёл в счёте 53:48, а тренеру Texas Tech Гранту Маккасленду пришлось брать тайм-аут. В свою очередь, Егор отправился отдыхать на скамейку.

Егор Дёмин и Доусон Бэйкер Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

После этого игроки Texas Tech взвинтили темп, набрав шесть очков кряду. На каждое удачное действие от BYU баскетболисты Техасского технологического университета отвечали удачной «трёшкой». Буквально за три минуты «+5» для команды Дёмина превратились в «-4». Егор вернулся на паркет, продолжив отлично задействовать партнёров и сам иногда находя возможность для взятия корзины. Но уже Texas Tech контролировал ход игры, не отпустив её до самого конца. Поражение BYU со счётом 67:72.

Если подводить итоги, то Егор сыграл хорошо. Честно признаемся, по нашему мнению, это была чуть ли не лучшая игра Дёмина в защите в NCAA. Его оппоненты практически не набрали очков во встрече, а он часто помогал своим напарникам грамотными смещениями и подстраховкой. В атаке же 18-летний россиянин отлично и своевременно врывался под кольцо, но не всегда получал передачи. К тому же смазал как минимум две открытые «трёшки» и два прохода под кольцо. При этом его радиоуправляемые передачи никуда не делись. Он стал лучшим ассистентом не только в составе своей команды, но и во всёй встрече — шесть передач. Егору бы чуть стабильности по бросковой части, и получился бы не просто хороший матч, а великолепный!

Дёмин завершил встречу с 12 очками, четырьмя подборами и шестью передачами, добавив к ним два перехвата. Россиянин провёл на паркете 29 минут — самый большой показатель в составе BYU, наравне с Даллином Холлом, но для сравнения: лидеры Texas Tech сыграли по 36 и 37 минут соответственно. Соперник BYU эффективнее действовал на дуге. Именно лучшая реализация трёхочковых бросков принесла победу Техасскому технологическому университету. У команды Дёмина снайперы в последнее время не радуют своими яркими выступлениями. Конечно, и наш баскетболист в этом матче реализовал лишь четыре броска из 12, но по совокупности игровых факторов можно смело заявить, что Егор окончательно оправился от травмы и вернулся!